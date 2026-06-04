Bavariya yangi transfer ostonasida: Kompany va Saibari uchrashuvi siri ochildi

·206·Sport
Bavariya yangi transfer ostonasida: Kompany va Saibari uchrashuvi siri ochildi
Audio versiyasi

Transfer bozori qizgʻin pallaga kirdi: Germaniyaning Bavariya klubi PSJ va boshqa grandlar qiziqishiga sabab boʻlgan Ismael Saibari transferini yakunlashga yaqin turibdi. Yanvar oyi oxirida Chempionlar ligasi doirasida PSV ustidan qozonilgan 2:1 hisobidagi gʻalabadan soʻng, Myunxenliklar ustozi Vincent Kompany va marokashlik hujumchi oʻrtasidagi samimiy suhbat koʻpchilikning eʼtiborini tortgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻshanda Saibari ushbu muloqot transfer haqida emasligini, murabbiy shunchaki uni oʻyini bilan tabriklaganini aytgan edi. Vincent Kompany ham hujumchining mahoratiga yuqori baho berib, uning kuchi, vaziyatlar yaratish qobiliyati va himoyadagi yordamini alohida eʼtirof etgan. Qayd etish joizki, Saibari Ispaniyada tugʻilgan boʻlsa-da, Belgiyada voyaga yetgan va Kompanyning sobiq jamoasi RSC Anderlecht akademiyasida tahsil olgan.

Oradan olti oy oʻtib, ushbu muloqot transfer uchun poydevor boʻlgani maʼlum boʻlmoqda. Bir qator nufuzli nashrlarning xabar berishicha, 25 yoshli futbolchi Bavariya bilan shaxsiy shartnoma borasida kelishuvga erishgan. Kompany bilan boʻlib oʻtgan soʻnggi suhbat futbolchining Myunxen klubini tanlashida hal qiluvchi omil boʻlgani aytilmoqda.

Hozirda faqat transfer summasi boʻyicha muzokaralar davom etmoqda. PSV oʻz yulduzi uchun rekord darajadagi mablagʻ talab qilmoqda, bu summa Hirving Lozano SSC Napoli klubiga oʻtganidagi 50 million yevrodan oshishi kutilmoqda. Bavariya esa moliyaviy muvozanatni saqlash uchun Bryan Zaragoza, Alexander Nübel, Sacha Boey va Joao Palhinha kabi futbolchilarni sotishga tayyor.

BavariyaTransferlarVincent KompanyIsmael SaibariFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Polsha nashri O‘zbekiston terma jamoasining imkoniyatlarini tahlil qildiBugun, 06:07Shvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 05:55Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 05:50Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...Bugun, 05:43Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi