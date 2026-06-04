Bavariya yangi transfer ostonasida: Kompany va Saibari uchrashuvi siri ochildi
Transfer bozori qizgʻin pallaga kirdi: Germaniyaning Bavariya klubi PSJ va boshqa grandlar qiziqishiga sabab boʻlgan Ismael Saibari transferini yakunlashga yaqin turibdi. Yanvar oyi oxirida Chempionlar ligasi doirasida PSV ustidan qozonilgan 2:1 hisobidagi gʻalabadan soʻng, Myunxenliklar ustozi Vincent Kompany va marokashlik hujumchi oʻrtasidagi samimiy suhbat koʻpchilikning eʼtiborini tortgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻshanda Saibari ushbu muloqot transfer haqida emasligini, murabbiy shunchaki uni oʻyini bilan tabriklaganini aytgan edi. Vincent Kompany ham hujumchining mahoratiga yuqori baho berib, uning kuchi, vaziyatlar yaratish qobiliyati va himoyadagi yordamini alohida eʼtirof etgan. Qayd etish joizki, Saibari Ispaniyada tugʻilgan boʻlsa-da, Belgiyada voyaga yetgan va Kompanyning sobiq jamoasi RSC Anderlecht akademiyasida tahsil olgan.
Oradan olti oy oʻtib, ushbu muloqot transfer uchun poydevor boʻlgani maʼlum boʻlmoqda. Bir qator nufuzli nashrlarning xabar berishicha, 25 yoshli futbolchi Bavariya bilan shaxsiy shartnoma borasida kelishuvga erishgan. Kompany bilan boʻlib oʻtgan soʻnggi suhbat futbolchining Myunxen klubini tanlashida hal qiluvchi omil boʻlgani aytilmoqda.
Hozirda faqat transfer summasi boʻyicha muzokaralar davom etmoqda. PSV oʻz yulduzi uchun rekord darajadagi mablagʻ talab qilmoqda, bu summa Hirving Lozano SSC Napoli klubiga oʻtganidagi 50 million yevrodan oshishi kutilmoqda. Bavariya esa moliyaviy muvozanatni saqlash uchun Bryan Zaragoza, Alexander Nübel, Sacha Boey va Joao Palhinha kabi futbolchilarni sotishga tayyor.
…