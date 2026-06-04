Neymar jarohat sabab Braziliya terma jamoasining AQSHdagi yigʻinini oʻtkazib yuboradi
Braziliya terma jamoasi Jahon chempionati oldidan Misrga qarshi oʻtkaziladigan soʻnggi nazorat bahsida oʻzining asosiy yulduzi Neymarsiz maydonga tushadi. Hujumchi jarohati sabab Klivlend shahriga boradigan tarkibdan rasman chiqarildi. "Santos" yulduzi vaqt bilan poyga oʻynagan holda, terma jamoaning mashgʻulot bazasida qolib, intensiv fizioterapiya muolajalarini davom ettiradigan boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Braziliya futbol konfederatsiyasi (CBF) payshanba kuni bergan rasmiy bayonotida 34 yoshli futbolchining Nyu-Jersidagi qarorgohda qolishini tasdiqladi. Tibbiy shtab uzoq parvoz va safar charchogʻidan koʻra, futbolchining jismoniy holatini tiklashga qaratilgan maxsus dasturni afzal koʻrdi. Maqsad — "Selesao"ning turnirdagi ilk oʻyiniga qadar Neymarni safga qaytarishdir.
Sobiq Pari Sen-Jermen va Barselona aʼzosi deyarli uch haftadan beri maydonga tushmayapti. U Braziliya chempionati doirasidagi "Koritiba"ga qarshi oʻyinda boldir mushaklaridan jarohat olgan edi. Mushak yirtilishi jiddiy boʻlgani sababli, shifokorlar ehtiyotkorlik choralarini koʻrishmoqda. Butun mamlakat nigohi uning tiklanish jarayoniga qaratilgan, chunki u jamoaning eng ijodkor futbolchisi hisoblanadi.
Terma jamoa bosh murabbiyi Carlo Ancelotti jarohatga qaramay, Neymar 2026-yilgi Jahon chempionatida jamoa sardori boʻlishini tasdiqladi. "Neymar biz bilan birga boʻladi. U Marokashga qarshi ilk oʻyingacha yoki Gaiti bilan bahsgacha tayyor boʻlishiga ishonamiz. Tanlangan 26 nafar futbolchining barchasi turnirda ishtirok etadi", — dedi murabbiy.
Jismoniy tiklanishdan tashqari, Carlo Ancelotti Neymar bilan taktik koʻrsatmalar borasida ham alohida suhbatlashgan. Braziliya matbuotida futbolchining tayyorgarligi borasida shubhalar boʻlsa-da, sobiq Real Madrid ustozi hujumchining ruhiy jihatdan katta chaqiriqlarga tayyor ekanligiga ishonchi komil.
…