Neymar jarohat sabab Braziliya terma jamoasining AQSHdagi yigʻinini oʻtkazib yuboradi

·167·Sport
Neymar jarohat sabab Braziliya terma jamoasining AQSHdagi yigʻinini oʻtkazib yuboradi
Audio versiyasi

Braziliya terma jamoasi Jahon chempionati oldidan Misrga qarshi oʻtkaziladigan soʻnggi nazorat bahsida oʻzining asosiy yulduzi Neymarsiz maydonga tushadi. Hujumchi jarohati sabab Klivlend shahriga boradigan tarkibdan rasman chiqarildi. "Santos" yulduzi vaqt bilan poyga oʻynagan holda, terma jamoaning mashgʻulot bazasida qolib, intensiv fizioterapiya muolajalarini davom ettiradigan boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Braziliya futbol konfederatsiyasi (CBF) payshanba kuni bergan rasmiy bayonotida 34 yoshli futbolchining Nyu-Jersidagi qarorgohda qolishini tasdiqladi. Tibbiy shtab uzoq parvoz va safar charchogʻidan koʻra, futbolchining jismoniy holatini tiklashga qaratilgan maxsus dasturni afzal koʻrdi. Maqsad — "Selesao"ning turnirdagi ilk oʻyiniga qadar Neymarni safga qaytarishdir.

Sobiq Pari Sen-Jermen va Barselona aʼzosi deyarli uch haftadan beri maydonga tushmayapti. U Braziliya chempionati doirasidagi "Koritiba"ga qarshi oʻyinda boldir mushaklaridan jarohat olgan edi. Mushak yirtilishi jiddiy boʻlgani sababli, shifokorlar ehtiyotkorlik choralarini koʻrishmoqda. Butun mamlakat nigohi uning tiklanish jarayoniga qaratilgan, chunki u jamoaning eng ijodkor futbolchisi hisoblanadi.

Terma jamoa bosh murabbiyi Carlo Ancelotti jarohatga qaramay, Neymar 2026-yilgi Jahon chempionatida jamoa sardori boʻlishini tasdiqladi. "Neymar biz bilan birga boʻladi. U Marokashga qarshi ilk oʻyingacha yoki Gaiti bilan bahsgacha tayyor boʻlishiga ishonamiz. Tanlangan 26 nafar futbolchining barchasi turnirda ishtirok etadi", — dedi murabbiy.

Jismoniy tiklanishdan tashqari, Carlo Ancelotti Neymar bilan taktik koʻrsatmalar borasida ham alohida suhbatlashgan. Braziliya matbuotida futbolchining tayyorgarligi borasida shubhalar boʻlsa-da, sobiq Real Madrid ustozi hujumchining ruhiy jihatdan katta chaqiriqlarga tayyor ekanligiga ishonchi komil.

NeymarBraziliyaJahon ChempionatiCarlo AncelottiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Polsha nashri O‘zbekiston terma jamoasining imkoniyatlarini tahlil qildiBugun, 06:07Shvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 05:55Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 05:50Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...Bugun, 05:43Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi