Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi

·283·Avto
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Audio versiyasi

Kia kompaniyasi Amerika bozori uchun yangilangan Seltos 2027 model yilidagi krossoverning texnik xususiyatlari va narxlarini eʻlon qildi. Avtomobil yanada zamonaviy dizayn, kattalashgan oʻlchamlar va kengaytirilgan jihozlar toʻplamiga ega boʻldi. Tashqi koʻrinishidan yangi Seltos brendning flagman modellari — Telluride va EV9 uslubiga yaqinlashgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Krossover yangi svetodiodli optika, qayta ishlangan radiator panjarasi va yanada zamonaviy kuzov detallari bilan taʻminlangan. Boshlangʻich versiya 12,3 dyuymli ekranli multimedia tizimi, raqamli asboblar paneli, elektron yordamchilar va 147 ot kuchiga ega 2,0 litrli atmosfera dvigateli bilan jihozlangan. Ushbu dvigatel variator bilan juftlikda ishlaydi.

Qimmatroq komplektatsiyalarda haydovchi oʻrindigʻining elektr uzatmasi, smartfonlar uchun simsiz quvvatlagich, oʻrindiqlar isitilishi, ikki zonali iqlim nazorati va yukxona eshigining elektr yuritmasi mavjud. Model qatorining eng yuqori pogʻonasidan X-Line SX versiyasi joy olgan boʻlib, u 1,6 litrli, 190 ot kuchiga ega turbo dvigatel, 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi va toʻliq uzatma (AWD) tizimi bilan jihozlangan.

AQSH bozorida Kia Seltos 2027 narxi 24 990 dollardan boshlanadi, eng yuqori komplektatsiya esa 32 790 dollarni tashkil etadi. Keyinchalik Kia gibrid versiyani ham sotuvga chiqarishni rejalashtirmoqda, biroq uning narxi hozircha ochiqlanmagan. Maʻlumot oʻrnida, AQSHda Kia savdolari keskin oʻsgan boʻlib, Telluride va Sportage Hybrid modellari eng xaridorgir boʻlib turibdi.

KiaSeltosKrossoverAvtomobilTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlikBugun, 23:55Audi R8 oʻrniga yangi V8 gibrid superkarini taqdim etdiKecha, 18:57Ford Yevropa bozoriga qaytmoqda: Fiesta, Bronco va yangi krossoverlarKecha, 15:25Yetti oʻrinli Skoda Peaq: Yangi flagman krossoverning ilk suratlari eʼlon qilindiKecha, 08:27Ford 2029-yilgacha Yevropada ralli uslubidagi beshta yangi modelni chiqaradiKecha, 07:272005-yilgi BMW 3 Series bilan 8000 kilometr: Klassikani har kuni haydash mumkinmi?Kecha, 06:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan