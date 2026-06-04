Meta Oversight Board: Hisoblarni bloklash tizimi shaffof emas

·43·Texno
Meta Oversight Board: Hisoblarni bloklash tizimi shaffof emas
Audio versiyasi

Meta kompaniyasining mustaqil Nazorat kengashi (Oversight Board) payshanba kuni e’lon qilgan hisobotida Facebook va Instagram platformalarida foydalanuvchi hisoblarini bloklash jarayoni adolatsiz va noaniq ekanini tanqid qildi. Kengash xulosasiga koʻra, Meta foydalanuvchilarga qoidabuzarliklar haqida yetarli ma’lumot bermaydi va apellyatsiya jarayonida mijozlarni qoʻllab-quvvatlash tizimi deyarli ishlamaydi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Tekshiruv jurnalistga nisbatan zoʻravonlik tahdidlari bilan bogʻliq holatdan soʻng boshlangan edi. Kengash ushbu aniq holatda hisobni butunlay oʻchirish qarorini ma’qullagan boʻlsa-da, umumiy tizimda "tizimli inson huquqlari muammolari" borligini aniqladi. Xususan, oddiy ogohlantirishlar va hisobni butunlay oʻchirishga olib keladigan "oʻta ogʻir" qoidabuzarliklar oʻrtasidagi farq aniq hujjatlashtirilmagan.

Shuningdek, Nazorat kengashi Meta Verified xizmati uchun pul toʻlayotgan foydalanuvchilar ham hisob bloklanganda munosib yordam ololmayotganini ta’kidladi. Vaholanki, ushbu pullik obuna 24/7 rejimida qoʻllab-quvvatlash xizmatini va’da qiladi. Avtomatlashtirilgan moderatorlik tizimlari xatoga yoʻl qoʻyganda, foydalanuvchilar oʻz shaxsiy yoki biznes profillarini qayta tiklash uchun kompaniya bilan bogʻlana olmayotgani jiddiy muammo sifatida koʻrsatildi.

Hisobotda keltirilishicha, koʻplab foydalanuvchilar, jumladan, tadbirkorlar va jamoat arboblari asossiz ayblovlar tufayli oʻz hisoblaridan ayrilmoqda. Ba’zi holatlarda bolalarga nisbatan zoʻravonlik (CSE) kabi ogʻir ayblovlar avtomatik tizimlar tomonidan notoʻgʻri qoʻyilishi oqibatida begunoh insonlar jabr koʻrmoqda. Kengash Meta kompaniyasini ushbu jarayonlarni yanada shaffof qilishga va foydalanuvchilarga real yordam koʻrsatishga chaqirdi.

MetaFacebookInstagramOversight BoardTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cuktech CP13: Qi2 standartiga ega ixcham va kuchli magnitli akkumulyatorBugun, 05:53Rossiyalik maktab oʻquvchilarining 80 foizi sunʼiy intellektdan foydalanmoqdaBugun, 05:23Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdiBugun, 05:20ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi