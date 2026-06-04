Meta Oversight Board: Hisoblarni bloklash tizimi shaffof emas
Meta kompaniyasining mustaqil Nazorat kengashi (Oversight Board) payshanba kuni e’lon qilgan hisobotida Facebook va Instagram platformalarida foydalanuvchi hisoblarini bloklash jarayoni adolatsiz va noaniq ekanini tanqid qildi. Kengash xulosasiga koʻra, Meta foydalanuvchilarga qoidabuzarliklar haqida yetarli ma’lumot bermaydi va apellyatsiya jarayonida mijozlarni qoʻllab-quvvatlash tizimi deyarli ishlamaydi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Tekshiruv jurnalistga nisbatan zoʻravonlik tahdidlari bilan bogʻliq holatdan soʻng boshlangan edi. Kengash ushbu aniq holatda hisobni butunlay oʻchirish qarorini ma’qullagan boʻlsa-da, umumiy tizimda "tizimli inson huquqlari muammolari" borligini aniqladi. Xususan, oddiy ogohlantirishlar va hisobni butunlay oʻchirishga olib keladigan "oʻta ogʻir" qoidabuzarliklar oʻrtasidagi farq aniq hujjatlashtirilmagan.
Shuningdek, Nazorat kengashi Meta Verified xizmati uchun pul toʻlayotgan foydalanuvchilar ham hisob bloklanganda munosib yordam ololmayotganini ta’kidladi. Vaholanki, ushbu pullik obuna 24/7 rejimida qoʻllab-quvvatlash xizmatini va’da qiladi. Avtomatlashtirilgan moderatorlik tizimlari xatoga yoʻl qoʻyganda, foydalanuvchilar oʻz shaxsiy yoki biznes profillarini qayta tiklash uchun kompaniya bilan bogʻlana olmayotgani jiddiy muammo sifatida koʻrsatildi.
Hisobotda keltirilishicha, koʻplab foydalanuvchilar, jumladan, tadbirkorlar va jamoat arboblari asossiz ayblovlar tufayli oʻz hisoblaridan ayrilmoqda. Ba’zi holatlarda bolalarga nisbatan zoʻravonlik (CSE) kabi ogʻir ayblovlar avtomatik tizimlar tomonidan notoʻgʻri qoʻyilishi oqibatida begunoh insonlar jabr koʻrmoqda. Kengash Meta kompaniyasini ushbu jarayonlarni yanada shaffof qilishga va foydalanuvchilarga real yordam koʻrsatishga chaqirdi.
…