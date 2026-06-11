Deyarli 7 dyuymli ekran va 6000 mAs akkumulyator: Poco C81 Pro sotuvga chiqdi

·68·Texno
Deyarli 7 dyuymli ekran va 6000 mAs akkumulyator: Poco C81 Pro sotuvga chiqdi

Rossiya riteylerlari aprel oyi oxirida xalqaro debyuti boʻlib oʻtgan yangi hamyonbop Poco C81 Pro smartfonini sotishni boshladilar. Bu haqda maishiy texnika va elektronika yetkazib beruvchi yirik diHouse kompaniyasi matbuot xizmati xabar berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu yangilik oʻz seriyasida qutidan chiqishi bilan Xiaomi HyperOS 3 operatsion tizimi boshqaruvida ishlaydigan ilk qurilmaga aylandi. Smartfonning asosiy xususiyatlaridan biri uning 6,9 dyuymli, 120 Gs yangilanish chastotasi va 800 nit yorqinlikka ega boʻlgan LCD ekranidir.

Qurilma unumdorligi uchun Unisoc T7250 protsessori masʼul boʻlib, u 16 va 8 megapikselli kameralar bilan jihozlangan. Shuningdek, smartfonga 6000 mAs sigʻimli, 15 W quvvatlanishni qoʻllab-quvvatlaydigan akkumulyator oʻrnatilgan.

Poco C81 Pro bozorda uch xil rangda — yashil, qora va oltin ranglarda taqdim etilmoqda. Foydalanuvchilar oʻz ehtiyojlariga qarab uch xil xotira konfiguratsiyasidan birini tanlashlari mumkin.

PocoXiaomiSmartfonTexnologiyaHyperOS
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Whoosh Meksika poytaxtida ish boshladi: Imkoniyatlar Moskva bilan tengWhoosh Meksika poytaxtida ish boshladi: Imkoniyatlar Moskva bilan tengBugun, 09:58Kinopoisk ilovasida yangi Mnemonik tavsiya algoritmi ishga tushirildiKinopoisk ilovasida yangi Mnemonik tavsiya algoritmi ishga tushirildiBugun, 09:23Poezdlar uchun robot-yordamchilar: Yangi texnologiya sinovdan oʻtkazilmoqdaPoezdlar uchun robot-yordamchilar: Yangi texnologiya sinovdan oʻtkazilmoqdaBugun, 09:21CATL natriy-ionli batareyalari 2026-yilga borib LFP narxiga tenglashadiCATL natriy-ionli batareyalari 2026-yilga borib LFP narxiga tenglashadiBugun, 08:59Rossiyada qoʻriqxonalarga sayohat qilish uchun yangi raqamli xizmat ishga tushdiRossiyada qoʻriqxonalarga sayohat qilish uchun yangi raqamli xizmat ishga tushdiBugun, 08:25Raqamli hayot sifati: 4,5 milliondan ortiq foydalanuvchi xmail domeniga oʻtdiRaqamli hayot sifati: 4,5 milliondan ortiq foydalanuvchi xmail domeniga oʻtdiBugun, 07:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus