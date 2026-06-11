Deyarli 7 dyuymli ekran va 6000 mAs akkumulyator: Poco C81 Pro sotuvga chiqdi
Rossiya riteylerlari aprel oyi oxirida xalqaro debyuti boʻlib oʻtgan yangi hamyonbop Poco C81 Pro smartfonini sotishni boshladilar. Bu haqda maishiy texnika va elektronika yetkazib beruvchi yirik diHouse kompaniyasi matbuot xizmati xabar berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu yangilik oʻz seriyasida qutidan chiqishi bilan Xiaomi HyperOS 3 operatsion tizimi boshqaruvida ishlaydigan ilk qurilmaga aylandi. Smartfonning asosiy xususiyatlaridan biri uning 6,9 dyuymli, 120 Gs yangilanish chastotasi va 800 nit yorqinlikka ega boʻlgan LCD ekranidir.
Qurilma unumdorligi uchun Unisoc T7250 protsessori masʼul boʻlib, u 16 va 8 megapikselli kameralar bilan jihozlangan. Shuningdek, smartfonga 6000 mAs sigʻimli, 15 W quvvatlanishni qoʻllab-quvvatlaydigan akkumulyator oʻrnatilgan.
Poco C81 Pro bozorda uch xil rangda — yashil, qora va oltin ranglarda taqdim etilmoqda. Foydalanuvchilar oʻz ehtiyojlariga qarab uch xil xotira konfiguratsiyasidan birini tanlashlari mumkin.
…