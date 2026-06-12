AQSHda atmosferadagi CO2 dan aviatsiya yoqilgʻisi ishlab chiqarish boshlandi
Vashington shtatida tutilgan karbonat angidrid gazi va qayta tiklanuvchi elektr energiyasidan aviatsiya yoqilgʻisi ishlab chiqaruvchi AQSHdagi birinchi tijoriy zavod ish boshladi. Kaliforniyada joylashgan Twelve texnologik kompaniyasi Mozes-Leyk shahrida AirPlant One deb nomlangan yangi korxonani ishga tushirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Zavod E-Jet deb ataluvchi sintetik ekologik toza aviatsiya yoqilgʻisini ishlab chiqaradi. Bu mahsulot tutilgan CO2, suv va qayta tiklanuvchi energiya yordamida energiyani suyuqlikka aylantirish texnologiyasi asosida yaratiladi. Aviatsiya yoqilgʻisidan tashqari, korxonada kundalik tovarlar ishlab chiqarishda xomashyo boʻlib xizmat qiluvchi E-Naphtha kimyoviy mahsuloti ham tayyorlanadi.
AirPlant One tizimining asosi elektrolizer qurilmasi boʻlib, u karbonat angidrid va suvni suyuq uglevodorodlarga aylantiradi. Olingan E-Jet yoqilgʻisi kimyoviy jihatdan qazib olinadigan yoqilgʻi bilan bir xil boʻlib, ASTM sertifikatlash standartlariga toʻliq javob beradi. Bu esa aviakompaniyalarga samolyot dvigatellari yoki mavjud infratuzilmani oʻzgartirmasdan ushbu yoqilgʻidan foydalanish imkonini beradi.
Twelve kompaniyasi asoschisi va bosh direktori Nicholas Flandersning taʼkidlashicha, jahon iqtisodiyotini harakatga keltiruvchi yoqilgʻini havoning oʻzidan ishlab chiqarish gipotezasi bugun haqiqatga aylandi. Ushbu texnologiya oʻsimlik moyi yoki qishloq xoʻjaligi chiqindilariga asoslangan boshqa usullardan farqli oʻlaroq, resurslar cheklanganligi muammosiga duch kelmaydi va keng miqyosda ishlab chiqarish uchun qulayroq hisoblanadi.
…