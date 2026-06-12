AQSHda atmosferadagi CO2 dan aviatsiya yoqilgʻisi ishlab chiqarish boshlandi

·20·Texno
AQSHda atmosferadagi CO2 dan aviatsiya yoqilgʻisi ishlab chiqarish boshlandi

Vashington shtatida tutilgan karbonat angidrid gazi va qayta tiklanuvchi elektr energiyasidan aviatsiya yoqilgʻisi ishlab chiqaruvchi AQSHdagi birinchi tijoriy zavod ish boshladi. Kaliforniyada joylashgan Twelve texnologik kompaniyasi Mozes-Leyk shahrida AirPlant One deb nomlangan yangi korxonani ishga tushirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Zavod E-Jet deb ataluvchi sintetik ekologik toza aviatsiya yoqilgʻisini ishlab chiqaradi. Bu mahsulot tutilgan CO2, suv va qayta tiklanuvchi energiya yordamida energiyani suyuqlikka aylantirish texnologiyasi asosida yaratiladi. Aviatsiya yoqilgʻisidan tashqari, korxonada kundalik tovarlar ishlab chiqarishda xomashyo boʻlib xizmat qiluvchi E-Naphtha kimyoviy mahsuloti ham tayyorlanadi.

AirPlant One tizimining asosi elektrolizer qurilmasi boʻlib, u karbonat angidrid va suvni suyuq uglevodorodlarga aylantiradi. Olingan E-Jet yoqilgʻisi kimyoviy jihatdan qazib olinadigan yoqilgʻi bilan bir xil boʻlib, ASTM sertifikatlash standartlariga toʻliq javob beradi. Bu esa aviakompaniyalarga samolyot dvigatellari yoki mavjud infratuzilmani oʻzgartirmasdan ushbu yoqilgʻidan foydalanish imkonini beradi.

Twelve kompaniyasi asoschisi va bosh direktori Nicholas Flandersning taʼkidlashicha, jahon iqtisodiyotini harakatga keltiruvchi yoqilgʻini havoning oʻzidan ishlab chiqarish gipotezasi bugun haqiqatga aylandi. Ushbu texnologiya oʻsimlik moyi yoki qishloq xoʻjaligi chiqindilariga asoslangan boshqa usullardan farqli oʻlaroq, resurslar cheklanganligi muammosiga duch kelmaydi va keng miqyosda ishlab chiqarish uchun qulayroq hisoblanadi.

AviatsiyaEkologiyaTexnologiyaTwelveE-Jet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX rekordga yaqinlashdi: Falcon 9 pogʻonasi 34-marta koinotga uchdiSpaceX rekordga yaqinlashdi: Falcon 9 pogʻonasi 34-marta koinotga uchdiBugun, 05:55Avataar Hindiston uchun arzon va tezkor Varya video AI modelini taqdim etdiAvataar Hindiston uchun arzon va tezkor Varya video AI modelini taqdim etdiBugun, 05:51OpenAI va Visa sunʻiy intellekt agentlari uchun toʻlov tizimini yaratmoqdaOpenAI va Visa sunʻiy intellekt agentlari uchun toʻlov tizimini yaratmoqdaBugun, 05:23Equal AI hindistonliklarni keraksiz qoʻngʻiroqlardan himoya qilish uchun 30 mln dollar jalb qildiEqual AI hindistonliklarni keraksiz qoʻngʻiroqlardan himoya qilish uchun 30 mln dollar jalb qildiBugun, 04:53SpaceX IPO arafasida: SPV tuzilmalari investorlar uchun xavf tugʻdirmoqdaSpaceX IPO arafasida: SPV tuzilmalari investorlar uchun xavf tugʻdirmoqdaBugun, 02:52Theker universal zavod robotlarini yaratish uchun 85 mln dollar jalb qildiTheker universal zavod robotlarini yaratish uchun 85 mln dollar jalb qildiBugun, 01:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi