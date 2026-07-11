Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi

·128·Texno
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi

AQSHning Unigrid Battery kompaniyasi uy xoʻjaliklari uchun moʻljallangan, natriy-ion texnologiyasiga asoslangan Na+Casa energiya saqlash tizimlarini tijoriy yetkazib berishni boshladi. Ushbu innovatsion qurilmalar anʼanaviy litiy-ionli batareyalarga nisbatan chidamliligi va xavfsizligi bilan ajralib turadi. Hozirda ilk qurilmalar Yevropadagi xususiy xonadonlarga oʻrnatildi, AQSH bozoriga esa sertifikatlashtirish jarayonlaridan soʻng 2026-yilda kirib borishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi tizim birinchi navbatda quyosh panellaridan foydalanuvchi xonadon egalari uchun ishlab chiqilgan. Na+Casa kunduzi ishlab chiqarilgan ortiqcha elektr energiyasini toʻplab, undan kechki va tungi vaqtlarda foydalanish, shuningdek, elektr tarmogʻida uzilishlar boʻlganda zaxira manbai sifatida xizmat qilish imkonini beradi. Bu texnologiya Oʻzbekiston kabi quyoshli kunlar koʻp, ammo energiya barqarorligi muhim boʻlgan hududlar uchun ham istiqbolli yechim hisoblanadi.

Texnik imkoniyatlar va uzoq umr koʻrish kafolati

Qurilmaning asosini Unigrid kompaniyasining xususiy ishlanmasi — NCO sodium-ion texnologiyasi tashkil etadi. Uy sharoitida foydalaniladigan ushbu akkumulyatorning sigʻimi 9,25 kW·soatni tashkil etadi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, tizim taxminan 25 yil davomida samarali xizmat koʻrsatishga moʻljallangan. Bu koʻrsatkich zamonaviy quyosh panellarining xizmat muddati bilan deyarli bir xil boʻlib, foydalanuvchilarga butun tizimning ishlash davri davomida batareyani almashtirish zaruriyatidan xalos boʻlish imkonini beradi.

Na+Casa tizimining yana bir muhim afzalligi uning mavjud infratuzilmaga oson integratsiyalashuvidir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, akkumulyator bozordagi aksariyat gibrid investorlar bilan mos keladi. Bu esa avvaldan oʻrnatilgan quyosh elektr stansiyalariga hech qanday murakkab oʻzgarishlarsiz yangi batareyani qoʻshish imkonini beradi.

Litiy-ionli batareyalardan asosiy farqlari

Hozirgi kunda keng tarqalgan litiy-ionli batareyalardan farqli oʻlaroq, natriy-ionli kimyo bir qancha ustunliklarga ega:

  • Xavfsizlik: Natriy-ionli batareyalar yonish va portlashga kamroq moyil boʻlib, xonadon ichida saqlash uchun xavfsizroqdir.
  • Haroratga chidamlilik: Tizim -40 darajadan +60 darajagacha boʻlgan keng harorat oraligʻida barqaror ishlaydi.
  • Arzon xomashyo: Natriy (tuz) litiyga qaraganda ancha keng tarqalgan va arzon resurs hisoblanadi.
Unigrid kompaniyasi 2021-yilda San-Diegodagi Kaliforniya universiteti qoshidagi startap sifatida tashkil etilgan edi. Hozirda kompaniya yiliga 200 MW·soat quvvatga ega batareyalar ishlab chiqarmoqda. Rejaga koʻra, 2027-yilga kelib ishlab chiqarish hajmi 2 GW·soatga yetkaziladi. Kelajakda kompaniya ushbu texnologiyani nafaqat uy xoʻjaliklari, balki elektromobillar sanoatiga ham tatbiq etishni maqsad qilgan.

ТехнологияAkkumulyatorUnigridҚуёш ЭнергиясиИнновация
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kutilmagan qarorga keldi: iPhone 17 ishlab chiqarish hajmi keskin qisqartiriladiApple kutilmagan qarorga keldi: iPhone 17 ishlab chiqarish hajmi keskin qisqartiriladiBugun, 21:57Kutilmagan omad: Xaridor Ryzen 7 7800X3D oʻrniga yangi Ryzen 7 9800X3D qabul qilib oldiKutilmagan omad: Xaridor Ryzen 7 7800X3D oʻrniga yangi Ryzen 7 9800X3D qabul qilib oldiBugun, 21:21Samsung Galaxy Watch Ultra 2 va Watch 9 texnik xususiyatlari va narxlari ma’lum boʻldiSamsung Galaxy Watch Ultra 2 va Watch 9 texnik xususiyatlari va narxlari ma’lum boʻldiBugun, 20:27Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdiDunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdiBugun, 19:53Aviatsiya inqilobi: 45 metrda havoga koʻtariluvchi Electra EL9 sertifikatlashdan oʻtmoqdaAviatsiya inqilobi: 45 metrda havoga koʻtariluvchi Electra EL9 sertifikatlashdan oʻtmoqdaBugun, 19:23OpenAI yangi bosqichda: ChatGPT endi butun oila uchun xavfsiz yordamchiga aylanadiOpenAI yangi bosqichda: ChatGPT endi butun oila uchun xavfsiz yordamchiga aylanadiBugun, 19:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi