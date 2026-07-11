Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
AQSHning Unigrid Battery kompaniyasi uy xoʻjaliklari uchun moʻljallangan, natriy-ion texnologiyasiga asoslangan Na+Casa energiya saqlash tizimlarini tijoriy yetkazib berishni boshladi. Ushbu innovatsion qurilmalar anʼanaviy litiy-ionli batareyalarga nisbatan chidamliligi va xavfsizligi bilan ajralib turadi. Hozirda ilk qurilmalar Yevropadagi xususiy xonadonlarga oʻrnatildi, AQSH bozoriga esa sertifikatlashtirish jarayonlaridan soʻng 2026-yilda kirib borishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi tizim birinchi navbatda quyosh panellaridan foydalanuvchi xonadon egalari uchun ishlab chiqilgan. Na+Casa kunduzi ishlab chiqarilgan ortiqcha elektr energiyasini toʻplab, undan kechki va tungi vaqtlarda foydalanish, shuningdek, elektr tarmogʻida uzilishlar boʻlganda zaxira manbai sifatida xizmat qilish imkonini beradi. Bu texnologiya Oʻzbekiston kabi quyoshli kunlar koʻp, ammo energiya barqarorligi muhim boʻlgan hududlar uchun ham istiqbolli yechim hisoblanadi.
Texnik imkoniyatlar va uzoq umr koʻrish kafolatiQurilmaning asosini Unigrid kompaniyasining xususiy ishlanmasi — NCO sodium-ion texnologiyasi tashkil etadi. Uy sharoitida foydalaniladigan ushbu akkumulyatorning sigʻimi 9,25 kW·soatni tashkil etadi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, tizim taxminan 25 yil davomida samarali xizmat koʻrsatishga moʻljallangan. Bu koʻrsatkich zamonaviy quyosh panellarining xizmat muddati bilan deyarli bir xil boʻlib, foydalanuvchilarga butun tizimning ishlash davri davomida batareyani almashtirish zaruriyatidan xalos boʻlish imkonini beradi.
Na+Casa tizimining yana bir muhim afzalligi uning mavjud infratuzilmaga oson integratsiyalashuvidir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, akkumulyator bozordagi aksariyat gibrid investorlar bilan mos keladi. Bu esa avvaldan oʻrnatilgan quyosh elektr stansiyalariga hech qanday murakkab oʻzgarishlarsiz yangi batareyani qoʻshish imkonini beradi.
Litiy-ionli batareyalardan asosiy farqlariHozirgi kunda keng tarqalgan litiy-ionli batareyalardan farqli oʻlaroq, natriy-ionli kimyo bir qancha ustunliklarga ega:
- Xavfsizlik: Natriy-ionli batareyalar yonish va portlashga kamroq moyil boʻlib, xonadon ichida saqlash uchun xavfsizroqdir.
- Haroratga chidamlilik: Tizim -40 darajadan +60 darajagacha boʻlgan keng harorat oraligʻida barqaror ishlaydi.
- Arzon xomashyo: Natriy (tuz) litiyga qaraganda ancha keng tarqalgan va arzon resurs hisoblanadi.
…