Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi

·51·Texno
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi

Tinch okeanining ekvatorial qismida yuzaga keladigan global iqlim hodisasi — El-Nino kutilganidan ancha kuchliroq tus olishi mumkin. AQSH Milliy meteorologiya xizmati (NWS) tomonidan eʼlon qilingan soʻnggi hisobotga koʻra, joriy tabiiy hodisaning “Super El-Nino” darajasiga koʻtarilish ehtimoli 81 foizni tashkil etmoqda. Bu esa yaqin yillarda sayyoramizda anomal issiq harorat va keskin ob-havo oʻzgarishlari davom etishidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislarning prognozlariga koʻra, ushbu iqlimiy tizim 97 foiz ehtimollik bilan kamida 2027-yilning bahorigacha oʻz taʼsirini saqlab qoladi. El-Nino — Tinch okeanining sharqiy qismida suv yuzasi haroratining koʻtarilishi bilan bogʻliq jarayon boʻlib, u atmosferadagi issiqlik taqsimotini butunlay oʻzgartirib yuboradi. Natijada global miqyosda havo oqimlari yoʻnalishi oʻzgarib, turli mintaqalarda kutilmagan tabiiy ofatlarga sabab boʻladi.

Global harorat rekordlari yangilanishi mumkin

NWS maʼlumotlariga koʻra, hozirda Tinch okeanining markaziy va sharqiy zonalarida suv harorati iqlimiy meʼyordan 1 darajadan koʻproqqa oshgan, ayrim hududlarda esa bu koʻrsatkich 3 darajaga yaqinlashmoqda. Agar harorat koʻtarilishda davom etsa, joriy epizod 1950-yildan beri kuzatilgan eng kuchli “Super El-Nino” hodisalari roʻyxatiga kiradi. Bu esa oʻz navbatida 2026 va 2027-yillarning insoniyat tarixidagi eng issiq yillar boʻlishiga olib kelishi mumkin.

Kuchli El-Nino davrlarida dunyoning turli nuqtalarida yogʻingarchilik va harorat muvozanati keskin buziladi. Masalan, Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlarida qurgʻoqchilik, yirik oʻrmon yongʻinlari va hosilning nobud boʻlish xavfi ortadi. Shu bilan birga, okeanning boshqa qismlarida suv toshqinlari va kuchli boʻronlar kuzatilishi odatiy holga aylanadi. Qizigʻi shundaki, ushbu hodisa Atlantika okeanida dovullar faolligining pasayishiga ham sabab boʻlishi mumkin.

Olimlarning xavotiri va chora-tadbirlar

AQSH Okean va atmosfera tadqiqotlari milliy boshqarmasi (NOAA) iyun oyidayoq El-Nino shakllanganini tasdiqlagan edi. Biroq yangi kuzatuvlar jarayon kutilganidan tezroq kuchayib borayotganini koʻrsatdi. Olimlar ushbu tabiiy ofatning oqibatlarini yumshatish uchun geo-muhandislik usullarini, yaʼni iqlim tizimiga sunʼiy ravishda taʼsir koʻrsatishni muhokama qilishgan. Ammo hozircha bunday keng koʻlamli texnologiyalar mavjud emas va bu gʻoya ilmiy doiralarda jiddiy bahslarga sabab boʻlmoqda.

Oʻzbekiston kabi kontinental iqlimga ega mamlakatlar uchun ham bunday global oʻzgarishlar eʼtiborsiz qolmaydi. El-Nino bevosita mintaqamizda boʻlmasa-da, global atmosferadagi oʻzgarishlar Markaziy Osiyoda ham qishning kutilmagan darajada iliq kelishi yoki yoz oylarida anomal issiq toʻlqinlarning davomiyligi oshishiga taʼsir koʻrsatishi mumkin. Bu esa qishloq xoʻjaligi va suv resurslarini boshqarishda yangicha yondashuvlarni talab etadi.

Xulosa qilib aytganda, “Super El-Nino” nafaqat ekologik, balki iqtisodiy muammolarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Dunyo hamjamiyati 2027-yilgacha davom etishi prognoz qilinayotgan ushbu iqlimiy tebranishlarga tayyor turishi lozim. Hozircha asosiy eʼtibor ob-havo monitoringini kuchaytirish va yuzaga kelishi mumkin boʻlgan tabiiy ofatlarning oldini olishga qaratilgan.

IqlimEl-NinoEkologiyaOb-havoTabiat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 va Watch 9 texnik xususiyatlari va narxlari ma’lum boʻldiSamsung Galaxy Watch Ultra 2 va Watch 9 texnik xususiyatlari va narxlari ma’lum boʻldiBugun, 20:27Aviatsiya inqilobi: 45 metrda havoga koʻtariluvchi Electra EL9 sertifikatlashdan oʻtmoqdaAviatsiya inqilobi: 45 metrda havoga koʻtariluvchi Electra EL9 sertifikatlashdan oʻtmoqdaBugun, 19:23OpenAI yangi bosqichda: ChatGPT endi butun oila uchun xavfsiz yordamchiga aylanadiOpenAI yangi bosqichda: ChatGPT endi butun oila uchun xavfsiz yordamchiga aylanadiBugun, 19:21AQSH koinot va mudofaa uchun chidamli mikrosxemalar ishlab chiqarishni qayta tiklamoqdaAQSH koinot va mudofaa uchun chidamli mikrosxemalar ishlab chiqarishni qayta tiklamoqdaBugun, 18:50Gumanoid robotlar ilk bor murakkab operatsiyani muvaffaqiyatli bajardiGumanoid robotlar ilk bor murakkab operatsiyani muvaffaqiyatli bajardiBugun, 18:401X kompaniyasi NEO roboti uchun inson qoʻliga oʻxshash oʻta sezgir kistlarni taqdim etdi1X kompaniyasi NEO roboti uchun inson qoʻliga oʻxshash oʻta sezgir kistlarni taqdim etdiBugun, 18:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi