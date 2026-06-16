MacBook Air noutbuklari uchun yangi narxlar e’lon qilindi.

·1·Texno
MacBook Air noutbuklari uchun yangi narxlar e’lon qilindi.

Sotuvchi ma’lumotlariga ko‘ra, MacBook Air noutbuklarining bugungi narxlari e’lon qilindi.

Hisob-kitoblar shartli ravishda 1 dollar = 12 000 so‘m kursi asosida keltirilgan. Narxlar valyuta kursi va bozordagi holatga qarab har kuni o‘zgarib turishi mumkin.

MacBook Air M1 13,3 dyuym (2020)

  • 8/256 GB — 699 dollar (taxminan 8,88 mln so‘m)

MacBook Neo 2026 (yangi model)

  • 8/256 GB — 599 dollar (taxminan 7,61 mln so‘m)

  • 8/512 GB — 709 dollar (taxminan 9,00 mln so‘m)

MacBook Air M2 13,6 dyuym (2022)

  • 8/512 GB — 789 dollar (taxminan 10,02 mln so‘m)

  • 16/256 GB — 819 dollar (taxminan 10,40 mln so‘m)

MacBook Air M3 13,6 dyuym (2024)

  • 8/256 GB — 829 dollar (taxminan 10,53 mln so‘m)

  • 8/512 GB — 899 dollar (taxminan 11,42 mln so‘m)

  • 16/256 GB — 899 dollar (taxminan 11,42 mln so‘m)

  • 16/512 GB — 1 059 dollar (taxminan 13,45 mln so‘m)

  • 24/512 GB — 1 149 dollar (taxminan 14,59 mln so‘m)

MacBook Air M2 15 dyuym (2023)

  • 8/512 GB — 999 dollar (taxminan 12,69 mln so‘m)

  • 16/512 GB — 1 410 dollar (taxminan 17,91 mln so‘m)

  • 16/1 TB — 1 700 dollar (taxminan 21,59 mln so‘m)

MacBook Air M3 15 dyuym (2024)

  • 8/256 GB — 999 dollar (taxminan 12,69 mln so‘m)

  • 8/512 GB — 1 229 dollar (taxminan 15,61 mln so‘m)

  • 16/256 GB — 1 039 dollar (taxminan 13,20 mln so‘m)

  • 24/256 GB — 1 199 dollar (taxminan 15,23 mln so‘m)

  • 16/512 GB — 1 319 dollar (taxminan 16,75 mln so‘m)

  • 24/512 GB — 1 299 dollar (taxminan 16,50 mln so‘m)

MacBook Air M4 13 dyuym (2025)

  • 16/256 GB — 959 dollar (taxminan 12,18 mln so‘m)

  • 16/512 GB — 1 029 dollar (taxminan 13,07 mln so‘m)

  • 16/1 TB — 1 549 dollar (taxminan 19,67 mln so‘m)

  • 24/512 GB — 1 309 dollar (taxminan 16,62 mln so‘m)

MacBook Air M4 15 dyuym (2025)

  • 16/256 GB — 1 099 dollar (taxminan 13,96 mln so‘m)

  • 16/512 GB — 1 219 dollar (taxminan 15,48 mln so‘m)

  • 16/1 TB — 1 699 dollar (taxminan 21,58 mln so‘m)

  • 24/512 GB — 1 619 dollar (taxminan 20,56 mln so‘m)

MacBook Air M5 13 dyuym (2026, yangi model)

  • 16/512 GB — 1 039 dollar (taxminan 13,20 mln so‘m)

  • 16/1 TB — 1 219 dollar (taxminan 15,48 mln so‘m)

MacBook Air M5 15 dyuym (2026, yangi model)

  • 16/512 GB — 1 229 dollar (taxminan 15,61 mln so‘m)

  • 16/1 TB — 1 539 dollar (taxminan 19,55 mln so‘m)

  • 24/1 TB — 1 889 dollar (taxminan 23,99 mln so‘m)


Sayt ushbu narxlarda sotib olishni kafolatlamaydi, ma’lumotlar faqat tanishish uchun berilgan.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

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