Apple kutilmagan strategiyaga oʻtmoqda: iPhone Air 2 haqida ilk tafsilotlar maʼlum boʻldi

·27·Texno
Apple kutilmagan strategiyaga oʻtmoqda: iPhone Air 2 haqida ilk tafsilotlar maʼlum boʻldi

Apple korporatsiyasi smartfonlar bozoridagi oʻz mavqeini mustahkamlash va savdo dinamikasini yil davomida barqaror ushlab turish maqsadida oʻzining anʼanaviy taqdimotlar grafigini tubdan oʻzgartirishni rejalashtirmoqda. Bloomberg agentligi tomonidan tarqatilgan soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, kompaniya hozirda oʻta yupqa korpusli iPhone Air modelining ikkinchi avlodi ustida ish boshlagan. V62 kodli loyiha doirasida ishlab chiqilayotgan ushbu qurilma oʻzidan oldingi modelning asosiy kamchiliklarini bartaraf etishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi avlod iPhone Air 2 smartfonining eng muhim yangiligi uning kamera tizimi bilan bogʻliq. Agar birinchi avlod Air modeli faqat bitta asosiy kamera bilan cheklanishi aytilayotgan boʻlsa, ikkinchi avlodda muhandislar qoʻshimcha ultra-keng burchakli modulni joylashtirishni rejalashtirishmoqda. Bu foydalanuvchilarga yupqa dizayn va yuqori sifatli suratga olish imkoniyatlari oʻrtasida tanlov qilish majburiyatidan xalos boʻlishga yordam beradi.

Texnik imkoniyatlar va avtonomlik

Qurilmaning yana bir muhim jihati uning quvvat sarfi va ishlash vaqtidir. Apple muhandislari iPhone Air 2 modelining avtonomligini sezilarli darajada oshirishni maqsad qilgan. Biroq, korpusning oʻta yupqaligi sababli akkumulyator hajmini kengaytirish murakkab vazifa hisoblanadi. Shu bois, asosiy eʼtibor energiyani tejovchi yangi A20 Pro chipi va dasturiy taʼminotni optimallashtirishga qaratiladi. Maʼlumotlarga koʻra, ushbu protsessor kelajakdagi flagman iPhone modellari bilan bir xil platformada quriladi.

iPhone Air 2 dizayn jihatidan oʻzidan oldingi modelning uslubini saqlab qoladi, ammo ichki komponentlarning joylashuvi yanada takomillashtiriladi. ixbt.com nashrining yozishicha, Apple oʻz mahsulotlarini bozorga chiqarish muddatlarini qayta koʻrib chiqmoqda. Endilikda kompaniya barcha yangi smartfonlarini bir vaqtda — kuzda taqdim etish odatidan voz kechishi mumkin.

Yangi marketing strategiyasi

Yangi rejaga koʻra, Apple qurilmalar taqdimotini ikki bosqichga boʻladi. Kuz oylarida faqat eng yuqori toifadagi flagmanlar — iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max va kompaniyaning birinchi buklama ekranga ega smartfoni namoyish etiladi. Taxminan olti oydan soʻng, yaʼni 2027-yilning bahorida esa hamyonbop iPhone 18 va yangilangan iPhone Air 2 sotuvga chiqadi.

Ushbu strategiya Apple kompaniyasiga yil davomida tushumlarni bir tekis taqsimlash imkonini beradi. Shuningdek, bu usul orqali kompaniya oʻzining asosiy raqobatchisi boʻlgan Samsung bilan yanada samaraliroq kurashishni koʻzlamoqda. Janubiy Koreya giganti allaqachon bir necha yildan buyon oʻzining flagman modellarini (Galaxy S va Galaxy Z seriyalari) yilning turli fasllarida taqdim etib kelmoqda.

Oʻzbekiston bozori uchun ham ushbu yangilik katta ahamiyatga ega. Odatda bahorgi taqdimotlar yangi mahsulotlarga boʻlgan qiziqish pasaygan davrda bozorni jonlantirishga xizmat qiladi. iPhone Air 2 oʻzining nafis dizayni va zamonaviy texnik koʻrsatkichlari bilan aynan uslub va ixchamlikni qadrlovchi foydalanuvchilar orasida ommalashishi kutilmoqda.

AppleIPhone AirTexnologiyaSmartfonBloomberg
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Blue Origin koinot tarixida yangi rekord oʻrnatdi: BE-7 dvigateli 41 daqiqa ishladiBlue Origin koinot tarixida yangi rekord oʻrnatdi: BE-7 dvigateli 41 daqiqa ishladiBugun, 02:25Google Docs foydalanuvchilari uchun yoʻriqnoma: Gemini sunʼiy intellektini qanday oʻchirish mumkin?Google Docs foydalanuvchilari uchun yoʻriqnoma: Gemini sunʼiy intellektini qanday oʻchirish mumkin?Bugun, 01:23Sunʼiy intellekt sabab iPhone narxlari sezilarli darajada oshishi kutilmoqdaSunʼiy intellekt sabab iPhone narxlari sezilarli darajada oshishi kutilmoqdaBugun, 23:27Ugreen kompaniyasi ixcham va quvvatli PB541 tashqi akkumulyatorini taqdim etdiUgreen kompaniyasi ixcham va quvvatli PB541 tashqi akkumulyatorini taqdim etdiBugun, 23:25Whoosh xizmati oʻsishda davom etmoqda: Mikromobillik bozori yangi bosqichga chiqdiWhoosh xizmati oʻsishda davom etmoqda: Mikromobillik bozori yangi bosqichga chiqdiBugun, 22:55Sunʼiy intellekt bozorida asosiy foydani texnologiya egalari emas, ilovalar koʻradiSunʼiy intellekt bozorida asosiy foydani texnologiya egalari emas, ilovalar koʻradiBugun, 21:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi