Apple kutilmagan strategiyaga oʻtmoqda: iPhone Air 2 haqida ilk tafsilotlar maʼlum boʻldi
Apple korporatsiyasi smartfonlar bozoridagi oʻz mavqeini mustahkamlash va savdo dinamikasini yil davomida barqaror ushlab turish maqsadida oʻzining anʼanaviy taqdimotlar grafigini tubdan oʻzgartirishni rejalashtirmoqda. Bloomberg agentligi tomonidan tarqatilgan soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, kompaniya hozirda oʻta yupqa korpusli iPhone Air modelining ikkinchi avlodi ustida ish boshlagan. V62 kodli loyiha doirasida ishlab chiqilayotgan ushbu qurilma oʻzidan oldingi modelning asosiy kamchiliklarini bartaraf etishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi avlod iPhone Air 2 smartfonining eng muhim yangiligi uning kamera tizimi bilan bogʻliq. Agar birinchi avlod Air modeli faqat bitta asosiy kamera bilan cheklanishi aytilayotgan boʻlsa, ikkinchi avlodda muhandislar qoʻshimcha ultra-keng burchakli modulni joylashtirishni rejalashtirishmoqda. Bu foydalanuvchilarga yupqa dizayn va yuqori sifatli suratga olish imkoniyatlari oʻrtasida tanlov qilish majburiyatidan xalos boʻlishga yordam beradi.
Texnik imkoniyatlar va avtonomlikQurilmaning yana bir muhim jihati uning quvvat sarfi va ishlash vaqtidir. Apple muhandislari iPhone Air 2 modelining avtonomligini sezilarli darajada oshirishni maqsad qilgan. Biroq, korpusning oʻta yupqaligi sababli akkumulyator hajmini kengaytirish murakkab vazifa hisoblanadi. Shu bois, asosiy eʼtibor energiyani tejovchi yangi A20 Pro chipi va dasturiy taʼminotni optimallashtirishga qaratiladi. Maʼlumotlarga koʻra, ushbu protsessor kelajakdagi flagman iPhone modellari bilan bir xil platformada quriladi.
iPhone Air 2 dizayn jihatidan oʻzidan oldingi modelning uslubini saqlab qoladi, ammo ichki komponentlarning joylashuvi yanada takomillashtiriladi. ixbt.com nashrining yozishicha, Apple oʻz mahsulotlarini bozorga chiqarish muddatlarini qayta koʻrib chiqmoqda. Endilikda kompaniya barcha yangi smartfonlarini bir vaqtda — kuzda taqdim etish odatidan voz kechishi mumkin.
Yangi marketing strategiyasiYangi rejaga koʻra, Apple qurilmalar taqdimotini ikki bosqichga boʻladi. Kuz oylarida faqat eng yuqori toifadagi flagmanlar — iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max va kompaniyaning birinchi buklama ekranga ega smartfoni namoyish etiladi. Taxminan olti oydan soʻng, yaʼni 2027-yilning bahorida esa hamyonbop iPhone 18 va yangilangan iPhone Air 2 sotuvga chiqadi.
Ushbu strategiya Apple kompaniyasiga yil davomida tushumlarni bir tekis taqsimlash imkonini beradi. Shuningdek, bu usul orqali kompaniya oʻzining asosiy raqobatchisi boʻlgan Samsung bilan yanada samaraliroq kurashishni koʻzlamoqda. Janubiy Koreya giganti allaqachon bir necha yildan buyon oʻzining flagman modellarini (Galaxy S va Galaxy Z seriyalari) yilning turli fasllarida taqdim etib kelmoqda.
Oʻzbekiston bozori uchun ham ushbu yangilik katta ahamiyatga ega. Odatda bahorgi taqdimotlar yangi mahsulotlarga boʻlgan qiziqish pasaygan davrda bozorni jonlantirishga xizmat qiladi. iPhone Air 2 oʻzining nafis dizayni va zamonaviy texnik koʻrsatkichlari bilan aynan uslub va ixchamlikni qadrlovchi foydalanuvchilar orasida ommalashishi kutilmoqda.
…