Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda

·70·Texno
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda

Janubiy Koreyaning Samsung kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan soʻnggi One UI 8.5 dasturiy taʼminot yangilanishi Galaxy S23 turkumidagi smartfon egalari uchun kutilmagan koʻngilsizliklarni keltirib chiqardi. Yangi funksiyalar va tizim optimallashuvi oʻrniga, koʻplab foydalanuvchilar oʻz qurilmalari ekranida texnik nuqsonlar paydo boʻlganidan shikoyat qilmoqdalar. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taniqli insayder Abhishek Yadav bergan maʼlumotlarga koʻra, yangilanishni oʻrnatgan foydalanuvchilar displeyda vertikal yashil va pushti chiziqlar paydo boʻlayotganini qayd etishgan. Ushbu muammo Samsung flagmanlari uchun begona emas, biroq aynan dasturiy yangilanishdan soʻng ommaviy tus olgani jamoatchilikda xavotir uygʻotmoqda.

Ekran almashtirish xarajatlari va servis xizmati

Hozircha mazkur muammo barcha qurilmalarda ham kuzatilayotgani yoʻq, biroq nuqson paydo boʻlgan smartfonlarni taʼmirlash ancha qimmatga tushishi mumkin. Maʼlumotlarga koʻra, kafolat muddati tugagan qurilmalar uchun servis markazlari ekranni almashtirish evaziga taxminan 205 AQSH dollari miqdorida mablagʻ talab qilmoqda.

ixbt.com nashrining yozishicha, ayrim foydalanuvchilar hatto One UI 8.5 oʻrnatilishidan oldin ham shunday chiziqlar paydo boʻlganini taʼkidlashgan. Bu esa muammo faqat dasturiy taʼminotda emas, balki apparat qismining yangi tizim yuklamasiga bardosh bera olmayotganida boʻlishi mumkinligidan dalolat beradi.

Bundan tashqari, yangilanishni oʻrnatgan bir guruh foydalanuvchilar smartfonning avtonom ishlash vaqti sezilarli darajada qisqarganini, yaʼni batareya quvvati tezroq sarf boʻlayotganini maʼlum qilishgan. Bu kabi holatlar odatda tizimning yangi versiyasidagi kichik xatoliklar tufayli yuzaga keladi va keyingi tuzatishlar bilan bartaraf etilishi kutiladi.

Ekspertlar tavsiyasi

Mutaxassislar hozircha Galaxy S23, Galaxy S23+ va Galaxy S23 Ultra modellaridan foydalanuvchilarga yangilanishni oʻrnatishda shoshilmaslikni maslahat bermoqda. Agar smartfoningiz hozirda benuqson ishlayotgan boʻlsa, kompaniya rasmiy munosabat bildirguniga qadar kutgan maʼqul.

Eslatib oʻtamiz, Abhishek Yadav avval ham Xiaomi Mi 10T turkumidagi smartfonlar haqida aniq maʼlumotlarni taqdim etib, oʻz ishonchliligini isbotlagan edi. Samsung hozircha ushbu vaziyat yuzasidan rasmiy bayonot bergani yoʻq, biroq foydalanuvchilarning eʼtirozlari koʻpayishi kompaniyani bepul taʼmirlash dasturini ishga tushirishga majbur qilishi mumkin.

SamsungGalaxy S23One UISmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD arzon noutbuk MacBook Neo modelidan ustunligini isbotlashga urindiAMD arzon noutbuk MacBook Neo modelidan ustunligini isbotlashga urindiBugun, 13:28Oppo Reno 16 Pro global versiyasi ilk bor Geekbench testlarida paydo boʻldiOppo Reno 16 Pro global versiyasi ilk bor Geekbench testlarida paydo boʻldiBugun, 13:20NASA va SpaceX Oyga qoʻnish strategiyasini oʻzgartirdi: Endi parvoz toʻgʻridan-toʻgʻri amalga oshiriladiNASA va SpaceX Oyga qoʻnish strategiyasini oʻzgartirdi: Endi parvoz toʻgʻridan-toʻgʻri amalga oshiriladiBugun, 11:22Stol ustiga sigʻuvchi quyosh: Avalanche startapi mitti reaktorda ulkan natijaga erishdiStol ustiga sigʻuvchi quyosh: Avalanche startapi mitti reaktorda ulkan natijaga erishdiBugun, 10:59Microsoft har bir sotilgan Xbox Series konsolidan yuzlab dollar zarar koʻrmoqdaMicrosoft har bir sotilgan Xbox Series konsolidan yuzlab dollar zarar koʻrmoqdaBugun, 10:51SpaceX Oyga parvoz sxemasini oʻzgartirmoqda: Starship koinot buksiriga aylanadiSpaceX Oyga parvoz sxemasini oʻzgartirmoqda: Starship koinot buksiriga aylanadiBugun, 09:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus