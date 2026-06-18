Google Docs foydalanuvchilari uchun yoʻriqnoma: Gemini sunʼiy intellektini qanday oʻchirish mumkin?
Google kompaniyasi oʻzining barcha servislariga, jumladan Google Docs matn muharririga Gemini sunʼiy intellektini faol integratsiya qilmoqda. Biroq, koʻplab foydalanuvchilar uchun hujjat ustida ishlash jarayonida doimiy ravishda payqilib turadigan "Gemini bilan yozish" (Write with Gemini) oynasi yordamchi emas, balki chalgʻituvchi omilga aylanmoqda. Ish jarayonida diqqatni jamlashni istaganlar uchun ushbu funksiyani butunlay yashirish masalasi dolzarb boʻlib turibdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Koʻpincha foydalanuvchilar Google Docs oynasidagi Gemini interfeysini shunchaki yopishga harakat qilishadi, ammo bu vaqtinchalik yechim hisoblanadi. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, sunʼiy intellekt chat-boti oʻzini oʻzi oʻchirish boʻyicha soʻrovlarga har doim ham aniq javob bermaydi yoki shunchaki suhbat oynasini yopish bilan cheklanadi. Bu esa foydalanuvchining ish maydonida AI elementlari saqlanib qolishiga sabab boʻladi.
Smart funksiyalarni boshqarishGoogle Docs ichidagi sunʼiy intellekt pop-uplari (qalqib chiquvchi oynalari) va kursor yonida paydo boʻladigan "Menga yozishga yordam ber" (Help me write) tugmasidan xalos boʻlishning eng samarali yoʻli — bu Google Workspace sozlamalarini oʻzgartirishdir. Bu jarayon bevosita hujjatning oʻzida emas, balki Gmail elektron pochta xizmati orqali amalga oshirilishi koʻpchilik uchun kutilmagan hol boʻlishi mumkin.
Sunʼiy intellektni oʻchirish uchun quyidagi bosqichlarni bajarish tavsiya etiladi:
- Gmail sozlamalariga kiring va "Barcha sozlamalarni koʻrish" (See all settings) tugmasini bosing;
- "Umumiy" (General) boʻlimiga oʻting;
- "Aqlli funksiyalar va shaxsiylashtirish" (Smart features and personalization) bandini toping;
- Ushbu funksiyani oʻchirib qoʻying va oʻzgarishlarni saqlang.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu masala muhim, chunki Gemini oʻzbek tilini qoʻllab-quvvatlay boshlagach, servisning interfeysdagi faolligi sezilarli darajada oshgan. Ish jarayonida maksimal darajada diqqatni jamlashni xohlovchi mutaxassislar uchun yuqoridagi usul eng maqbul yechimdir. Texnologik gigantlar sunʼiy intellektni majburiy joriy etayotgan bir paytda, foydalanuvchida tanlov imkoniyati saqlanib qolishi ish unumdorligi uchun xizmat qiladi.
…