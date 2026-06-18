Google Docs foydalanuvchilari uchun yoʻriqnoma: Gemini sunʼiy intellektini qanday oʻchirish mumkin?

·20·Texno
Google Docs foydalanuvchilari uchun yoʻriqnoma: Gemini sunʼiy intellektini qanday oʻchirish mumkin?

Google kompaniyasi oʻzining barcha servislariga, jumladan Google Docs matn muharririga Gemini sunʼiy intellektini faol integratsiya qilmoqda. Biroq, koʻplab foydalanuvchilar uchun hujjat ustida ishlash jarayonida doimiy ravishda payqilib turadigan "Gemini bilan yozish" (Write with Gemini) oynasi yordamchi emas, balki chalgʻituvchi omilga aylanmoqda. Ish jarayonida diqqatni jamlashni istaganlar uchun ushbu funksiyani butunlay yashirish masalasi dolzarb boʻlib turibdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Koʻpincha foydalanuvchilar Google Docs oynasidagi Gemini interfeysini shunchaki yopishga harakat qilishadi, ammo bu vaqtinchalik yechim hisoblanadi. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, sunʼiy intellekt chat-boti oʻzini oʻzi oʻchirish boʻyicha soʻrovlarga har doim ham aniq javob bermaydi yoki shunchaki suhbat oynasini yopish bilan cheklanadi. Bu esa foydalanuvchining ish maydonida AI elementlari saqlanib qolishiga sabab boʻladi.

Smart funksiyalarni boshqarish

Google Docs ichidagi sunʼiy intellekt pop-uplari (qalqib chiquvchi oynalari) va kursor yonida paydo boʻladigan "Menga yozishga yordam ber" (Help me write) tugmasidan xalos boʻlishning eng samarali yoʻli — bu Google Workspace sozlamalarini oʻzgartirishdir. Bu jarayon bevosita hujjatning oʻzida emas, balki Gmail elektron pochta xizmati orqali amalga oshirilishi koʻpchilik uchun kutilmagan hol boʻlishi mumkin.

Sunʼiy intellektni oʻchirish uchun quyidagi bosqichlarni bajarish tavsiya etiladi:

  • Gmail sozlamalariga kiring va "Barcha sozlamalarni koʻrish" (See all settings) tugmasini bosing;
  • "Umumiy" (General) boʻlimiga oʻting;
  • "Aqlli funksiyalar va shaxsiylashtirish" (Smart features and personalization) bandini toping;
  • Ushbu funksiyani oʻchirib qoʻying va oʻzgarishlarni saqlang.
Ushbu harakat nafaqat Google Docs, balki Google ekotizimidagi boshqa servislar uchun ham amal qiladi. Bu foydalanuvchini har bir yangi hujjat ochilganda Gemini oynasini qoʻlda yopish majburiyatidan xalos etadi. Shuni yodda tutish kerakki, ushbu sozlama oʻchirilganda Google taqdim etadigan baʼzi avtomatik toʻldirish va aqlli qidiruv imkoniyatlari ham cheklanishi mumkin.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu masala muhim, chunki Gemini oʻzbek tilini qoʻllab-quvvatlay boshlagach, servisning interfeysdagi faolligi sezilarli darajada oshgan. Ish jarayonida maksimal darajada diqqatni jamlashni xohlovchi mutaxassislar uchun yuqoridagi usul eng maqbul yechimdir. Texnologik gigantlar sunʼiy intellektni majburiy joriy etayotgan bir paytda, foydalanuvchida tanlov imkoniyati saqlanib qolishi ish unumdorligi uchun xizmat qiladi.

GoogleGeminiGoogle DocsSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Blue Origin koinot tarixida yangi rekord oʻrnatdi: BE-7 dvigateli 41 daqiqa ishladiBlue Origin koinot tarixida yangi rekord oʻrnatdi: BE-7 dvigateli 41 daqiqa ishladiBugun, 02:25Apple kutilmagan strategiyaga oʻtmoqda: iPhone Air 2 haqida ilk tafsilotlar maʼlum boʻldiApple kutilmagan strategiyaga oʻtmoqda: iPhone Air 2 haqida ilk tafsilotlar maʼlum boʻldiBugun, 01:57Sunʼiy intellekt sabab iPhone narxlari sezilarli darajada oshishi kutilmoqdaSunʼiy intellekt sabab iPhone narxlari sezilarli darajada oshishi kutilmoqdaBugun, 23:27Ugreen kompaniyasi ixcham va quvvatli PB541 tashqi akkumulyatorini taqdim etdiUgreen kompaniyasi ixcham va quvvatli PB541 tashqi akkumulyatorini taqdim etdiBugun, 23:25Whoosh xizmati oʻsishda davom etmoqda: Mikromobillik bozori yangi bosqichga chiqdiWhoosh xizmati oʻsishda davom etmoqda: Mikromobillik bozori yangi bosqichga chiqdiBugun, 22:55Sunʼiy intellekt bozorida asosiy foydani texnologiya egalari emas, ilovalar koʻradiSunʼiy intellekt bozorida asosiy foydani texnologiya egalari emas, ilovalar koʻradiBugun, 21:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi