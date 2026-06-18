Kriptovalyuta va fond bozori xavf ostida: Donald Trump bayonoti investorlarni xavotirga soldi

·15·Iqtisodiyot
Kriptovalyuta va fond bozori xavf ostida: Donald Trump bayonoti investorlarni xavotirga soldi

AQSH moliya bozorlari va kriptovalyuta sektori jiddiy bosim ostida qolmoqda. Chorshanba kuni AQSH fond bozori pasayish bilan yopildi, bunga Prezident Donald Trumpning Eron bilan bogʻliq memorandum yakuniy emasligi haqidagi bayonoti sabab boʻldi. Investorlar Yaqin Sharqdagi vaziyat neft yetkazib berish zanjiriga salbiy taʼsir koʻrsatishidan va inflyatsiyani yanada kuchaytirishidan xavotirda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

AQSH va Eron oʻrtasidagi rasmiy kelishuv juma kuni imzolanishi va 60 kunlik muzokaralar davri boshlanishi kutilmoqda. Garchi Donald Trump ushbu kelishuv bozorlarni tinchlantirishi va neft narxini tushirishi mumkinligini aytsa-da, uning Eronni "oʻzini yaxshi tutmasa" bombardimon qilish bilan tahdid qilgani vaziyatni keskinlashtirdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Brent nefti soʻnggi 100 kundagi eng past darajaga tushgan boʻlsa-da, treyderlar yoqilgʻi narxining pasayishi uzoq davom etishiga shubha bilan qaramoqda.

Federal rezerv siyosati va iqtisodiy koʻrsatkichlar

AQSH Federal rezerv tizimi (Fed) qoʻmitasining yangi raisi Kevin Warsh boshchiligidagi birinchi yigʻilish ham investorlar diqqat markazida boʻldi. Foiz stavkalarini oʻzgarishsiz qoldirish qarori kutilgan boʻlsa-da, bozor ishtirokchilari Warshning kelgusi rejalarini tushunishga harakat qilmoqda. Ayni paytda 5 yillik davlat obligatsiyalari daromadliligi 4,16 foiz darajasida barqaror qolmoqda, bu esa Fed yaqin orada foiz stavkalarini pasaytira olishiga ishonch pastligidan dalolat beradi.

Chorshanba kuni eʼlon qilingan chakana savdo maʼlumotlari 2025-yil may oyiga nisbatan 6,9 foiz oʻsishni koʻrsatdi. Biroq, ekspertlarning fikricha, bu oʻsish isteʼmol hajmi ortganidan emas, balki yoqilgʻi va boshqa tovarlar narxi oshganidan dalolat beradi. Bunday holat isteʼmolchilarning xarid qobiliyati pasayib borayotganini anglatadi.

Bitcoin va institutsional investorlar sustkashligi

Texnologik kompaniyalarga boy Nasdaq-100 indeksi oʻzining eng yuqori choʻqqisidan 2 foizga pastladi. Kriptovalyuta bozorining yetakchisi Bitcoin esa may oyi oʻrtalaridan beri 80,000 USD darajasidan yuqorida mustahkam oʻrnasha olmayapti. Bitcoin treyderlari orasidagi skeptitsizm spot ETF fondlariga investitsiya oqimi kamaygani bilan izohlanmoqda.

Iyun oyi boshidan buyon AQSHda roʻyxatga olingan spot Bitcoin ETFlaridan 2,1 milliard USD miqdorida mablagʻ olib chiqib ketildi. Shuningdek, Coinbase birjasidagi narxlarning xalqaro birjalardagi USDT kotirovkalariga nisbatan pastligi institutsional investorlar tomonidan talab sust ekanini koʻrsatmoqda. Bu holat kripto bozorida yaqin orada keskin oʻsish boʻlmasligi mumkinligidan ogohlantirmoqda.

Moliya bozoridagi umumiy salbiy kayfiyat Strategy (STRC US) aksiyalari atrofidagi vaziyat bilan ham bogʻliq. Kompaniya har oy 142 million USD miqdorida dividend toʻlashi kerak, biroq yangi aksiyalar chiqarish boʻyicha cheklovlar mavjud zaxiralarning kamayishiga yoki aksiyadorlar ulushining qadrsizlanishiga olib kelishi mumkin. Bu kabi omillar moliya bozorida "nozik muz" ustida harakatlanish davri boshlanganini koʻrsatmoqda.

BitcoinDonald TrumpIqtisodiyotKriptovalyutaFed
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda kriptovalyuta tarafdori Barry Moore Alabama shtatidagi saylovda gʻalaba qozondiAQSHda kriptovalyuta tarafdori Barry Moore Alabama shtatidagi saylovda gʻalaba qozondiBugun, 20:50Bitcoin bozorida vahimali sotuvlar kamaymoqda: Investorlar sabrliroq boʻla boshladiBitcoin bozorida vahimali sotuvlar kamaymoqda: Investorlar sabrliroq boʻla boshladiBugun, 20:36Blockchain.com an’anaviy aksiyalarni tokenizatsiya qilish koʻlamini kengaytirmoqdaBlockchain.com an’anaviy aksiyalarni tokenizatsiya qilish koʻlamini kengaytirmoqdaBugun, 20:17Kriptovalyuta bozorida rekord darajadagi sotuv: Altcoin mavsumi yakunlandimi?Kriptovalyuta bozorida rekord darajadagi sotuv: Altcoin mavsumi yakunlandimi?Bugun, 19:33FIFA chiptalar savdosida firibgarlikka barham berish uchun Avalanche blokcheynidan foydalanadiFIFA chiptalar savdosida firibgarlikka barham berish uchun Avalanche blokcheynidan foydalanadiBugun, 19:16AQSH Federal zaxira tizimi foiz stavkalarini oʻzgarishsiz qoldirdiAQSH Federal zaxira tizimi foiz stavkalarini oʻzgarishsiz qoldirdiKecha, 18:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda