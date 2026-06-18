Kriptovalyuta va fond bozori xavf ostida: Donald Trump bayonoti investorlarni xavotirga soldi
AQSH moliya bozorlari va kriptovalyuta sektori jiddiy bosim ostida qolmoqda. Chorshanba kuni AQSH fond bozori pasayish bilan yopildi, bunga Prezident Donald Trumpning Eron bilan bogʻliq memorandum yakuniy emasligi haqidagi bayonoti sabab boʻldi. Investorlar Yaqin Sharqdagi vaziyat neft yetkazib berish zanjiriga salbiy taʼsir koʻrsatishidan va inflyatsiyani yanada kuchaytirishidan xavotirda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
AQSH va Eron oʻrtasidagi rasmiy kelishuv juma kuni imzolanishi va 60 kunlik muzokaralar davri boshlanishi kutilmoqda. Garchi Donald Trump ushbu kelishuv bozorlarni tinchlantirishi va neft narxini tushirishi mumkinligini aytsa-da, uning Eronni "oʻzini yaxshi tutmasa" bombardimon qilish bilan tahdid qilgani vaziyatni keskinlashtirdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Brent nefti soʻnggi 100 kundagi eng past darajaga tushgan boʻlsa-da, treyderlar yoqilgʻi narxining pasayishi uzoq davom etishiga shubha bilan qaramoqda.
Federal rezerv siyosati va iqtisodiy koʻrsatkichlarAQSH Federal rezerv tizimi (Fed) qoʻmitasining yangi raisi Kevin Warsh boshchiligidagi birinchi yigʻilish ham investorlar diqqat markazida boʻldi. Foiz stavkalarini oʻzgarishsiz qoldirish qarori kutilgan boʻlsa-da, bozor ishtirokchilari Warshning kelgusi rejalarini tushunishga harakat qilmoqda. Ayni paytda 5 yillik davlat obligatsiyalari daromadliligi 4,16 foiz darajasida barqaror qolmoqda, bu esa Fed yaqin orada foiz stavkalarini pasaytira olishiga ishonch pastligidan dalolat beradi.
Chorshanba kuni eʼlon qilingan chakana savdo maʼlumotlari 2025-yil may oyiga nisbatan 6,9 foiz oʻsishni koʻrsatdi. Biroq, ekspertlarning fikricha, bu oʻsish isteʼmol hajmi ortganidan emas, balki yoqilgʻi va boshqa tovarlar narxi oshganidan dalolat beradi. Bunday holat isteʼmolchilarning xarid qobiliyati pasayib borayotganini anglatadi.
Bitcoin va institutsional investorlar sustkashligiTexnologik kompaniyalarga boy Nasdaq-100 indeksi oʻzining eng yuqori choʻqqisidan 2 foizga pastladi. Kriptovalyuta bozorining yetakchisi Bitcoin esa may oyi oʻrtalaridan beri 80,000 USD darajasidan yuqorida mustahkam oʻrnasha olmayapti. Bitcoin treyderlari orasidagi skeptitsizm spot ETF fondlariga investitsiya oqimi kamaygani bilan izohlanmoqda.
Iyun oyi boshidan buyon AQSHda roʻyxatga olingan spot Bitcoin ETFlaridan 2,1 milliard USD miqdorida mablagʻ olib chiqib ketildi. Shuningdek, Coinbase birjasidagi narxlarning xalqaro birjalardagi USDT kotirovkalariga nisbatan pastligi institutsional investorlar tomonidan talab sust ekanini koʻrsatmoqda. Bu holat kripto bozorida yaqin orada keskin oʻsish boʻlmasligi mumkinligidan ogohlantirmoqda.
Moliya bozoridagi umumiy salbiy kayfiyat Strategy (STRC US) aksiyalari atrofidagi vaziyat bilan ham bogʻliq. Kompaniya har oy 142 million USD miqdorida dividend toʻlashi kerak, biroq yangi aksiyalar chiqarish boʻyicha cheklovlar mavjud zaxiralarning kamayishiga yoki aksiyadorlar ulushining qadrsizlanishiga olib kelishi mumkin. Bu kabi omillar moliya bozorida "nozik muz" ustida harakatlanish davri boshlanganini koʻrsatmoqda.
…