Rossiya bozorida Solaris HC krossoverlari tanqisligi yuzaga keldi: narxlar koʻtarilmoqda
Rossiya avtomobil bozorida sobiq Hyundai va Kia modellarining oʻrnini egallagan Solaris brendi ostidagi mashinalar taqchilligi kuzatilmoqda. Ayniqsa, xaridorlar orasida eng ommabop boʻlgan Solaris HC (sobiq Hyundai Creta) krossoveri va Solaris KRX (sobiq Kia Rio X-Line) xetchbeklari sotuvda kamayib bormoqda. Autonews nashrining xabar berishicha, koʻplab dilerlik markazlarida ushbu modellarning maʼlum komplektatsiyalari sanoqli nusxalarda qolgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Dilerlarning taʼkidlashicha, garchi yetkazib berish jarayonlari davom etayotgan boʻlsa-da, mavjud zaxiralar talabni qondirishga ulgurmayapti. Solaris HC krossoveriga boʻlgan yuqori qiziqish tufayli ayrim salonlarda ushbu modelni topish deyarli imkonsiz boʻlib qolgan. Bu holat, oʻz navbatida, avtomobil narxlarining ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgan qiymatdan sezilarli darajada oshishiga olib keldi.
Narxlarning oʻsishi va talab sabablariHozirda avtosalonlarda Solaris HC modelining avtomat uzatmalar qutisi bilan jihozlangan bazaviy varianti taxminan 2,75 million rubldan taklif etilmoqda. Vaholanki, ishlab chiqaruvchining rasmiy tavsiya etilgan narxi 2,67 million rublni tashkil etadi. Solaris KRX modeli bilan bogʻliq vaziyat ham shunga oʻxshash boʻlib, dilerlar uni allaqachon "defitsit" toifasiga kiritishgan.
Ekspertlarning fikricha, ushbu modellarga boʻlgan bunday yuqori qiziqish bir necha omillar bilan bogʻliq:
- Yillar davomida sinalgan ishonchli texnik baza (Hyundai-Kia texnologiyalari);
- Klassik gidromexanik avtomat uzatmalar qutisining mavjudligi;
- Ehtiyot qismlarining bozorda koʻpligi va servis xizmatining osonligi;
- Ikkilamchi bozorda avtomobil qiymatining yaxshi saqlanishi.
Ishlab chiqarishning toʻxtashi va prognozlarAvtomobillar tanqisligining asosiy sababi ishlab chiqarish jarayonining toʻxtatilgani bilan izohlanmoqda. "Avtostat" agentligi rahbari Sergey Selikovning maʼlumotlariga koʻra, Sankt-Peterburgdagi zavodda soʻnggi Solaris avtomobillari 2025-yilning dekabr oyida konveyerdan chiqqan. 2026-yil davomida esa yangi mashinalarni yigʻish ishlari amalda olib borilmagan.
Bozor ishtirokchilarining hisob-kitoblariga koʻra, omborlarda qolgan mavjud zaxiralar eng yaxshi holatda 2026-yilning oxirigacha yetishi mumkin. Shundan soʻng, agar ishlab chiqarish qayta tiklanmasa, ushbu brend modellari Rossiya birlamchi bozorini butunlay tark etishi xavfi bor.
Oʻzbekiston avtomobil bozori uchun ham bu vaziyat bilvosita ahamiyatga ega. Rossiyadagi ishlab chiqarish zanjirlarining uzilishi va modellarning almashishi mintaqaviy eksport va ehtiyot qismlar logistikasiga taʼsir koʻrsatishi mumkin. Hozircha mahalliy xaridorlar uchun Hyundai va Kia modellarining rasmiy dilerlar orqali sotuvi barqaror davom etmoqda, biroq qoʻshni bozordagi narx oʻzgarishlari parallel import narxlariga taʼsir oʻtkazishi ehtimoldan xoli emas.
…