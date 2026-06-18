Rossiya bozorida Solaris HC krossoverlari tanqisligi yuzaga keldi: narxlar koʻtarilmoqda

·8·Avto
Rossiya bozorida Solaris HC krossoverlari tanqisligi yuzaga keldi: narxlar koʻtarilmoqda

Rossiya avtomobil bozorida sobiq Hyundai va Kia modellarining oʻrnini egallagan Solaris brendi ostidagi mashinalar taqchilligi kuzatilmoqda. Ayniqsa, xaridorlar orasida eng ommabop boʻlgan Solaris HC (sobiq Hyundai Creta) krossoveri va Solaris KRX (sobiq Kia Rio X-Line) xetchbeklari sotuvda kamayib bormoqda. Autonews nashrining xabar berishicha, koʻplab dilerlik markazlarida ushbu modellarning maʼlum komplektatsiyalari sanoqli nusxalarda qolgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Dilerlarning taʼkidlashicha, garchi yetkazib berish jarayonlari davom etayotgan boʻlsa-da, mavjud zaxiralar talabni qondirishga ulgurmayapti. Solaris HC krossoveriga boʻlgan yuqori qiziqish tufayli ayrim salonlarda ushbu modelni topish deyarli imkonsiz boʻlib qolgan. Bu holat, oʻz navbatida, avtomobil narxlarining ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgan qiymatdan sezilarli darajada oshishiga olib keldi.

Narxlarning oʻsishi va talab sabablari

Hozirda avtosalonlarda Solaris HC modelining avtomat uzatmalar qutisi bilan jihozlangan bazaviy varianti taxminan 2,75 million rubldan taklif etilmoqda. Vaholanki, ishlab chiqaruvchining rasmiy tavsiya etilgan narxi 2,67 million rublni tashkil etadi. Solaris KRX modeli bilan bogʻliq vaziyat ham shunga oʻxshash boʻlib, dilerlar uni allaqachon "defitsit" toifasiga kiritishgan.

Ekspertlarning fikricha, ushbu modellarga boʻlgan bunday yuqori qiziqish bir necha omillar bilan bogʻliq:

  • Yillar davomida sinalgan ishonchli texnik baza (Hyundai-Kia texnologiyalari);
  • Klassik gidromexanik avtomat uzatmalar qutisining mavjudligi;
  • Ehtiyot qismlarining bozorda koʻpligi va servis xizmatining osonligi;
  • Ikkilamchi bozorda avtomobil qiymatining yaxshi saqlanishi.

Ishlab chiqarishning toʻxtashi va prognozlar

Avtomobillar tanqisligining asosiy sababi ishlab chiqarish jarayonining toʻxtatilgani bilan izohlanmoqda. "Avtostat" agentligi rahbari Sergey Selikovning maʼlumotlariga koʻra, Sankt-Peterburgdagi zavodda soʻnggi Solaris avtomobillari 2025-yilning dekabr oyida konveyerdan chiqqan. 2026-yil davomida esa yangi mashinalarni yigʻish ishlari amalda olib borilmagan.

Bozor ishtirokchilarining hisob-kitoblariga koʻra, omborlarda qolgan mavjud zaxiralar eng yaxshi holatda 2026-yilning oxirigacha yetishi mumkin. Shundan soʻng, agar ishlab chiqarish qayta tiklanmasa, ushbu brend modellari Rossiya birlamchi bozorini butunlay tark etishi xavfi bor.

Oʻzbekiston avtomobil bozori uchun ham bu vaziyat bilvosita ahamiyatga ega. Rossiyadagi ishlab chiqarish zanjirlarining uzilishi va modellarning almashishi mintaqaviy eksport va ehtiyot qismlar logistikasiga taʼsir koʻrsatishi mumkin. Hozircha mahalliy xaridorlar uchun Hyundai va Kia modellarining rasmiy dilerlar orqali sotuvi barqaror davom etmoqda, biroq qoʻshni bozordagi narx oʻzgarishlari parallel import narxlariga taʼsir oʻtkazishi ehtimoldan xoli emas.

SolarisHyundai CretaAvtomobil BozoriRossiyaAvto Yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BMW 27 yillik tanaffusdan soʻng Le-Man poygalarida tarixiy natijani qayd etdiBMW 27 yillik tanaffusdan soʻng Le-Man poygalarida tarixiy natijani qayd etdiBugun, 21:52BMW X5 yangi avlodi tarixda ilk bor besh xil kuch qurilmasi bilan taqdim etiladiBMW X5 yangi avlodi tarixda ilk bor besh xil kuch qurilmasi bilan taqdim etiladiKecha, 17:51Moskva koʻchalarida 200 ta haydovchisiz taksi harakatlanishi kutilmoqdaMoskva koʻchalarida 200 ta haydovchisiz taksi harakatlanishi kutilmoqdaKecha, 15:21Alp togʻlari ostidagi moʻjiza: Parij va Rimni yaqinlashtirgan tarixiy tunnellarAlp togʻlari ostidagi moʻjiza: Parij va Rimni yaqinlashtirgan tarixiy tunnellarKecha, 15:20Land Rover ixcham Defender Sport modelini gibrid dvigatel bilan jihozlaydiLand Rover ixcham Defender Sport modelini gibrid dvigatel bilan jihozlaydiKecha, 14:57Porsche Taycan yangilandi: Endi elektromobilga virtual uzatmalar qutisi oʻrnatiladiPorsche Taycan yangilandi: Endi elektromobilga virtual uzatmalar qutisi oʻrnatiladiKecha, 14:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi