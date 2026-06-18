Gana terma jamoasi so‘nggi soniyalarda Panama ustidan g‘alabani ilib ketdi
Shimoliy Amerika yashil maydonlarida futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqich bahslari o‘zining eng qizg‘in va hayajonli pallasiga kirdi. Musobaqaning «L» guruhida 1-tur bellashuvlari nihoyasiga yetdi va ushbu kvartetda ham dastlabki ochkolar taqsimlab olindi. Kanadaning Toronto shahrida joylashgan muhtasham va fayzli «BMO Field» stadionida kechgan turning ikkinchi uchrashuvida Afrika qit’asining kuchli vakillaridan biri — Gana milliy terma jamoasi Panamaga qarshi maydonga tushdi.
Har ikki terma jamoaning jiddiy qarshiligi ostida, shiddatli va murosasiz kechgan bahsda o‘yin taqdirini so‘nggi soniyalarda kiritilgan yagona gol hal qildi. Ushbu zafar afrikalik muxlislar uchun chinakam quvonch tuhfa etgan bo‘lsa, Panama uchun olamjahon alam olib keldi.
90+5-daqiqadagi drama va Yirenkining oltin goli
Uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab ikkala jamoaning ketma-ket hujumlari va xavfli vaziyatlari bilan davom etdi. Panama terma jamoasi tartibli himoya va kuchli qarshi hujumlarga tayanib harakat qilgan bo‘lsa, Gana vakillari ko‘proq to‘p nazorati va qanot reydlari orqali raqib mudofaasini yorib o‘tishga intilishdi. Bahsning asosiy vaqti tugab, hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalar o‘tib borayotgan bir paytda maydonda haqiqiy drama kuzatildi.
Uchrashuv durang natija bilan yakunlanishi kutilayotgan soniyalarda, ya’ni 90+5-daqiqada Gana terma jamoasining iqtidorli futbolchisi Yirenki raqib jarima maydonchasi ichida yuzaga kelgan pala-partishlikdan unumli foydalandi. U raqib darvozasini aniq nishonga olib, jamoasiga juda muhim va oltinga teng bo‘lgan 3 ochkoni taqdim etgan golga mualliflik qildi. Mazkur g‘alabadan so‘ng Gana guruhda peshqadamlar qatoriga qo‘shilib oldi.
Quyidagi rasmiy sport jadvali orqali «L» guruhidagi vaziyat, Gana – Panama uchrashuvining yakuniy natijasi va jamoalarning maydonga tushgan to‘liq tarkiblari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa va guruh holati
Gana milliy termasi (4-2-3-1)
Panama milliy termasi (4-4-2)
Guruhdagi 1-tur natijalari
• Musobaqa: JCH-2026
• Guruh: «L» kvarteti, 1-tur
• Stadion: «BMO Field» (Toronto)
• O‘yin natijasi: Gana 1:0 Panama
• Ati-Zigi (D), Ajeti, Mensa, Opoku;
• Senaya, Yirenki, Semenyo, Ovusu;
• Sulemana, Nuama, Ayyu (S).
• Moskera (D), Blekman, Kordoba, Ramos;
• Xarvi, Andrade, Murilo, Martines;
• Puma, Barsenas, Vaterman.
• Angliya — Xorvatiya (4:2)
• Gana — Panama (1:0)
• Izoh: Angliya va Gana 3 ochkodan jamg‘arishdi.
«L» guruhidagi umumiy vaziyat qanday?
Eslatib o‘tamiz, ushbu guruhning ochilish o‘yinida ham chinakam gollar shousi kuzatilgan edi. Musobaqa favoritlaridan biri hisoblangan Angliya milliy terma jamoasi Xorvatiyaga qarshi kechgan juda shiddatli bahsda 4:2 hisobidagi ishonchli g‘alabani rasmiylashtirgandi.
Shunday qilib, 1-tur yakunlariga ko‘ra, Angliya va Gana terma jamoalari o‘z hisoblariga 3 ochkodan yozib qo‘yib, guruhda yaqqol peshqadam bo‘lib olishdi. To‘plar nisbatiga ko‘ra inglizlar birinchi o‘rinni egallab turishibdi. Navbatdagi tur bahslari guruhdagi kurashni yanada keskinlashtirishi shubhasiz.
Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy notasi:
Futbol uchrashuvi hakamning final hushtagi chalinmaguncha tugamasligini Gana terma jamoasi yana bir bor butun dunyoga isbotlab berdi. Panamaliklar 94 daqiqa davomida qahramonona himoyalanishgan bo‘lsa-da, so‘nggi soniyalardagi diqqatni yo‘qotish ularga qimmatga tushdi. Jahon chempionatida bundan keyin yanada shiddatli va qiziqarli o‘yinlar bizni kutmoqda!
JCH-2026 turnirining eng so‘nggi daqiqalarda kiritilgan hayajonli gollari, guruhlardagi turnir jadvali va eng tezkor sport yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…