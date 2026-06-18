Gana terma jamoasi so‘nggi soniyalarda Panama ustidan g‘alabani ilib ketdi

·0·Sport
Gana terma jamoasi so‘nggi soniyalarda Panama ustidan g‘alabani ilib ketdi

Shimoliy Amerika yashil maydonlarida futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqich bahslari o‘zining eng qizg‘in va hayajonli pallasiga kirdi. Musobaqaning «L» guruhida 1-tur bellashuvlari nihoyasiga yetdi va ushbu kvartetda ham dastlabki ochkolar taqsimlab olindi. Kanadaning Toronto shahrida joylashgan muhtasham va fayzli «BMO Field» stadionida kechgan turning ikkinchi uchrashuvida Afrika qit’asining kuchli vakillaridan biri — Gana milliy terma jamoasi Panamaga qarshi maydonga tushdi.

Har ikki terma jamoaning jiddiy qarshiligi ostida, shiddatli va murosasiz kechgan bahsda o‘yin taqdirini so‘nggi soniyalarda kiritilgan yagona gol hal qildi. Ushbu zafar afrikalik muxlislar uchun chinakam quvonch tuhfa etgan bo‘lsa, Panama uchun olamjahon alam olib keldi.

90+5-daqiqadagi drama va Yirenkining oltin goli

Uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab ikkala jamoaning ketma-ket hujumlari va xavfli vaziyatlari bilan davom etdi. Panama terma jamoasi tartibli himoya va kuchli qarshi hujumlarga tayanib harakat qilgan bo‘lsa, Gana vakillari ko‘proq to‘p nazorati va qanot reydlari orqali raqib mudofaasini yorib o‘tishga intilishdi. Bahsning asosiy vaqti tugab, hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalar o‘tib borayotgan bir paytda maydonda haqiqiy drama kuzatildi.

Uchrashuv durang natija bilan yakunlanishi kutilayotgan soniyalarda, ya’ni 90+5-daqiqada Gana terma jamoasining iqtidorli futbolchisi Yirenki raqib jarima maydonchasi ichida yuzaga kelgan pala-partishlikdan unumli foydalandi. U raqib darvozasini aniq nishonga olib, jamoasiga juda muhim va oltinga teng bo‘lgan 3 ochkoni taqdim etgan golga mualliflik qildi. Mazkur g‘alabadan so‘ng Gana guruhda peshqadamlar qatoriga qo‘shilib oldi.

Quyidagi rasmiy sport jadvali orqali «L» guruhidagi vaziyat, Gana – Panama uchrashuvining yakuniy natijasi va jamoalarning maydonga tushgan to‘liq tarkiblari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa va guruh holati

Gana milliy termasi (4-2-3-1)

Panama milliy termasi (4-4-2)

Guruhdagi 1-tur natijalari

Musobaqa: JCH-2026


Guruh: «L» kvarteti, 1-tur


Stadion: «BMO Field» (Toronto)


O‘yin natijasi: Gana 1:0 Panama

• Ati-Zigi (D), Ajeti, Mensa, Opoku;


• Senaya, Yirenki, Semenyo, Ovusu;


• Sulemana, Nuama, Ayyu (S).

• Moskera (D), Blekman, Kordoba, Ramos;


• Xarvi, Andrade, Murilo, Martines;


• Puma, Barsenas, Vaterman.

Angliya — Xorvatiya (4:2)


Gana — Panama (1:0)



Izoh: Angliya va Gana 3 ochkodan jamg‘arishdi.

«L» guruhidagi umumiy vaziyat qanday?

Eslatib o‘tamiz, ushbu guruhning ochilish o‘yinida ham chinakam gollar shousi kuzatilgan edi. Musobaqa favoritlaridan biri hisoblangan Angliya milliy terma jamoasi Xorvatiyaga qarshi kechgan juda shiddatli bahsda 4:2 hisobidagi ishonchli g‘alabani rasmiylashtirgandi.

Shunday qilib, 1-tur yakunlariga ko‘ra, Angliya va Gana terma jamoalari o‘z hisoblariga 3 ochkodan yozib qo‘yib, guruhda yaqqol peshqadam bo‘lib olishdi. To‘plar nisbatiga ko‘ra inglizlar birinchi o‘rinni egallab turishibdi. Navbatdagi tur bahslari guruhdagi kurashni yanada keskinlashtirishi shubhasiz.

Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy notasi:

Futbol uchrashuvi hakamning final hushtagi chalinmaguncha tugamasligini Gana terma jamoasi yana bir bor butun dunyoga isbotlab berdi. Panamaliklar 94 daqiqa davomida qahramonona himoyalanishgan bo‘lsa-da, so‘nggi soniyalardagi diqqatni yo‘qotish ularga qimmatga tushdi. Jahon chempionatida bundan keyin yanada shiddatli va qiziqarli o‘yinlar bizni kutmoqda!

JCH-2026 turnirining eng so‘nggi daqiqalarda kiritilgan hayajonli gollari, guruhlardagi turnir jadvali va eng tezkor sport yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cristiano Ronaldo Kongo bilan durangdan soʻng Portugaliya terma jamoasini himoya qildiCristiano Ronaldo Kongo bilan durangdan soʻng Portugaliya terma jamoasini himoya qildiBugun, 22:16JCH-2026: Angliya terma jamoasi Xorvatiya ustidan irodali g'alabaga erishdiJCH-2026: Angliya terma jamoasi Xorvatiya ustidan irodali g'alabaga erishdiBugun, 22:15Tyerri Anri Krishtianu Ronalduni jamoa manfaatidan oʻzini ustun qoʻyganlikda aybladiTyerri Anri Krishtianu Ronalduni jamoa manfaatidan oʻzini ustun qoʻyganlikda aybladiBugun, 21:54Kylian Mbappe Fransiya tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandiKylian Mbappe Fransiya tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandiBugun, 21:35Ronaldo barcha bahslarga nuqta qoʻydi: Lionel Messi — tarixdagi eng buyuk futbolchiRonaldo barcha bahslarga nuqta qoʻydi: Lionel Messi — tarixdagi eng buyuk futbolchiBugun, 21:15Harry Kane Gary Linekerning rekordini yangiladi: Angliya va Xorvatiya oʻrtasidagi dramaHarry Kane Gary Linekerning rekordini yangiladi: Angliya va Xorvatiya oʻrtasidagi dramaBugun, 21:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi