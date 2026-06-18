Ugreen kompaniyasi ixcham va quvvatli PB541 tashqi akkumulyatorini taqdim etdi

·0·Texno
Ugreen kompaniyasi ixcham va quvvatli PB541 tashqi akkumulyatorini taqdim etdi

Zamonaviy gadjetlar bozorida oʻzining sifatli aksessuarlari bilan tanilgan Ugreen brendi Xitoyda yangi PB541 modelidagi portativ quvvatlantirish qurilmasini namoyish etdi. Ushbu qurilma oʻzining ixcham oʻlchamlari, yuqori quvvat uzatish qobiliyati va hamyonbop narxi bilan koʻplab foydalanuvchilar eʼtiborini tortishi kutilmoqda. Hozirda yangi model JD.com platformasida taxminan 29 dollar (199 yuan) qiymatida sotuvga chiqdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ugreen PB541 qurilmasining asosini ketma-ket ulangan ikkita 5000 mA·sh sigʻimli ATL litiy-ionli yacheykalari tashkil etadi. Umumiy energiya sigʻimi 39,1 W·sh ga teng boʻlgan ushbu akkumulyator kundalik foydalanish uchun juda qulaydir. Qurilmaning oʻziga xos jihati shundaki, uning korpusiga oʻrnatilgan USB-C kabeli nafaqat quvvat uzatish, balki qurilmani koʻtarib yurish uchun tasma vazifasini ham bajaradi.

Texnik imkoniyatlar va tezkor quvvatlash

Qurilma uchta port bilan jihozlangan: ikkita USB-C va bitta USB-A. Oʻrnatilgan USB-C kabeli 45 W gacha chiqish quvvatini taʼminlaydi, bu esa smartfonlar va hatto baʼzi noutbuklarni tezkor quvvatlash imkonini beradi. Shuningdek, ushbu port orqali akkumulyatorning oʻzini 36 W quvvat bilan zaryadlash mumkin. USB-A porti esa 22,5 W quvvat uzatish imkoniyatiga ega.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, PB541 bir vaqtning oʻzida uchta qurilmani quvvatlantira oladi. U zamonaviy tezkor quvvatlash protokollarining deyarli barchasini, jumladan PD, PPS, QC, AFC va FCP texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa uni Apple, Samsung va boshqa yetakchi brendlar gadjetlari uchun universal yordamchiga aylantiradi.

Aqlli funksiyalar va dizayn

Akkumulyatorning yon tomonida rangli ekran joylashgan boʻlib, unda foydalanuvchi uchun muhim maʼlumotlar aks etadi. Xususan, quvvat darajasi, joriy quvvat sarfi, toʻliq zaryad olguncha qolgan vaqt, harorat va batareyaning umumiy holati haqidagi maʼlumotlarni koʻrish mumkin. Shuningdek, qurilma Bluetooth orqali Ugreen Smart Life ilovasiga ulanish imkoniyatiga ega.

Ishlab chiqaruvchi mazkur modelning xizmat muddatiga ham alohida urgʻu bergan — akkumulyator 800 martagacha zaryadlash sikliga bardosh bera oladi. Qurilmaning korpusi chidamli PC va ABS plastiklaridan tayyorlangan boʻlib, ogʻirligi bor-yoʻgʻi 226,4 grammni tashkil etadi.

  • Oʻlchamlari: 111 × 71 × 17,8 mm;
  • Ogʻirligi: 226,4 gramm;
  • Maksimal chiqish quvvati: 45 W;
  • Ulanish: Bluetooth va mobil ilova.
Ushbu yangi model avvalgi PB610 versiyasining takomillashtirilgan varianti boʻlib, u yupqaroq korpusi va ekranning qulayroq joylashuvi bilan ajralib turadi. Oʻzbekiston bozorida ham Ugreen mahsulotlariga talab yuqoriligini hisobga olsak, ushbu model tez orada mahalliy riteylerlar peshtaxtalarida paydo boʻlishi ehtimoli yuqori.

UgreenPowerbankTexnologiyaGadjetSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt sabab iPhone narxlari sezilarli darajada oshishi kutilmoqdaSunʼiy intellekt sabab iPhone narxlari sezilarli darajada oshishi kutilmoqdaBugun, 23:27Whoosh xizmati oʻsishda davom etmoqda: Mikromobillik bozori yangi bosqichga chiqdiWhoosh xizmati oʻsishda davom etmoqda: Mikromobillik bozori yangi bosqichga chiqdiBugun, 22:55Sunʼiy intellekt bozorida asosiy foydani texnologiya egalari emas, ilovalar koʻradiSunʼiy intellekt bozorida asosiy foydani texnologiya egalari emas, ilovalar koʻradiBugun, 21:56SpaceX direktorlar kengashiga taniqli investor Roelof Botha aʼzo boʻldiSpaceX direktorlar kengashiga taniqli investor Roelof Botha aʼzo boʻldiBugun, 20:58Yerda hayot qachon tugaydi: Olimlar biosferaning halokat muddatini qayta hisoblab chiqdiYerda hayot qachon tugaydi: Olimlar biosferaning halokat muddatini qayta hisoblab chiqdiBugun, 20:55Rossiya aeroportlarida yangi davr: Pulkovo ilk bor pilotsiz texnikalarni ishga tushiradiRossiya aeroportlarida yangi davr: Pulkovo ilk bor pilotsiz texnikalarni ishga tushiradiBugun, 20:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi