Ugreen kompaniyasi ixcham va quvvatli PB541 tashqi akkumulyatorini taqdim etdi
Zamonaviy gadjetlar bozorida oʻzining sifatli aksessuarlari bilan tanilgan Ugreen brendi Xitoyda yangi PB541 modelidagi portativ quvvatlantirish qurilmasini namoyish etdi. Ushbu qurilma oʻzining ixcham oʻlchamlari, yuqori quvvat uzatish qobiliyati va hamyonbop narxi bilan koʻplab foydalanuvchilar eʼtiborini tortishi kutilmoqda. Hozirda yangi model JD.com platformasida taxminan 29 dollar (199 yuan) qiymatida sotuvga chiqdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ugreen PB541 qurilmasining asosini ketma-ket ulangan ikkita 5000 mA·sh sigʻimli ATL litiy-ionli yacheykalari tashkil etadi. Umumiy energiya sigʻimi 39,1 W·sh ga teng boʻlgan ushbu akkumulyator kundalik foydalanish uchun juda qulaydir. Qurilmaning oʻziga xos jihati shundaki, uning korpusiga oʻrnatilgan USB-C kabeli nafaqat quvvat uzatish, balki qurilmani koʻtarib yurish uchun tasma vazifasini ham bajaradi.
Texnik imkoniyatlar va tezkor quvvatlashQurilma uchta port bilan jihozlangan: ikkita USB-C va bitta USB-A. Oʻrnatilgan USB-C kabeli 45 W gacha chiqish quvvatini taʼminlaydi, bu esa smartfonlar va hatto baʼzi noutbuklarni tezkor quvvatlash imkonini beradi. Shuningdek, ushbu port orqali akkumulyatorning oʻzini 36 W quvvat bilan zaryadlash mumkin. USB-A porti esa 22,5 W quvvat uzatish imkoniyatiga ega.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, PB541 bir vaqtning oʻzida uchta qurilmani quvvatlantira oladi. U zamonaviy tezkor quvvatlash protokollarining deyarli barchasini, jumladan PD, PPS, QC, AFC va FCP texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa uni Apple, Samsung va boshqa yetakchi brendlar gadjetlari uchun universal yordamchiga aylantiradi.
Aqlli funksiyalar va dizaynAkkumulyatorning yon tomonida rangli ekran joylashgan boʻlib, unda foydalanuvchi uchun muhim maʼlumotlar aks etadi. Xususan, quvvat darajasi, joriy quvvat sarfi, toʻliq zaryad olguncha qolgan vaqt, harorat va batareyaning umumiy holati haqidagi maʼlumotlarni koʻrish mumkin. Shuningdek, qurilma Bluetooth orqali Ugreen Smart Life ilovasiga ulanish imkoniyatiga ega.
Ishlab chiqaruvchi mazkur modelning xizmat muddatiga ham alohida urgʻu bergan — akkumulyator 800 martagacha zaryadlash sikliga bardosh bera oladi. Qurilmaning korpusi chidamli PC va ABS plastiklaridan tayyorlangan boʻlib, ogʻirligi bor-yoʻgʻi 226,4 grammni tashkil etadi.
- Oʻlchamlari: 111 × 71 × 17,8 mm;
- Ogʻirligi: 226,4 gramm;
- Maksimal chiqish quvvati: 45 W;
- Ulanish: Bluetooth va mobil ilova.
…