Blue Origin koinot tarixida yangi rekord oʻrnatdi: BE-7 dvigateli 41 daqiqa ishladi

·19·Texno
Blue Origin koinot tarixida yangi rekord oʻrnatdi: BE-7 dvigateli 41 daqiqa ishladi

Jeff Bezosga tegishli Blue Origin kompaniyasi koinotni oʻzlashtirish yoʻlida ulkan texnologik yutuqqa erishdi. Kompaniya tomonidan ishlab chiqilgan BE-7 raketa dvigateli sinov jarayonida 2500 soniya (41 daqiqadan koʻproq) davomida toʻxtovsiz ishlab, suyuqlik bilan ishlaydigan turbonasosli dvigatellar orasida mutlaq rekordni yangiladi. Ushbu muvaffaqiyat NASAning Oyni oʻrganishga qaratilgan kelgusi missiyalari uchun muhim qadam hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Blue Origin rahbari Deyv Limpning maʼlum qilishicha, sinovlar davomida dvigatel 10 ming funt-kuch (taxminan 4,5 tonna) tortish quvvatida barqaror ishlagan. Bu natija nafaqat texnologik barqarorlikni, balki yangi avlod koinot apparatlarining chidamliligini ham isbotlaydi. Mazkur rekord koʻrsatkich ixbt.com nashri tomonidan keng yoritildi.

Space Shuttle rekordi ortda qoldi

Qayd etish joizki, avvalgi rekord mashhur Space Shuttle tizimining RS-25 dvigateliga tegishli edi. 1988-yilda oʻtkazilgan sinovlarda ushbu dvigatel 2017 soniya davomida ishlagan. Blue Origin muhandislari oʻtmishdagi tajribalarga tayangan holda, ushbu koʻrsatkichni deyarli 8 daqiqaga yaxshilashga muvaffaq boʻlishdi. Bu esa zamonaviy muhandislikning naqadar ilgarilab ketganidan dalolat beradi.

BE-7 dvigateli kelajakda Blue Moon oyga qoʻnish modulining asosiy qismi boʻlishi kutilmoqda. Garchi real missiyalar davomida dvigatelning 41 daqiqa davomida uzluksiz ishlashiga ehtiyoj tugʻilmasa-da, bunday ekstremal sinovlar konstruksiyaning ishonchliligini tekshirish uchun zarurdir. Bu jarayon muhandislarga dvigatelning eng yuqori yuklamalar ostidagi holati haqida qimmatli maʼlumotlarni taqdim etadi.

Raketa dvigatellari uchun eng qiyin bosqichlar odatda ishga tushirish, toʻxtatish va tortish kuchini oʻzgartirish jarayonlari hisoblanadi. Barqaror rejimda ishlash esa regenerativ sovutish tizimi tufayli qismlarning yeyilishini kamaytiradi. Shunga qaramay, 2500 soniya davomida bir maromda ishlash dvigatelning issiqlik boshqaruvi va yoqilgʻi uzatish tizimi mukammal ekanini koʻrsatadi.

Blue Moon dasturi NASA bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda va u Oyni oʻzlashtirishda yuk hamda ekipajlarni yetkazib berish vazifasini bajaradi. Blue Origin jamoasi ushbu rekordni koinot sanoatidagi yangi davrning boshlanishi deb baholamoqda. Kompaniya rahbariyati oʻz xabarida ushbu natijaga erishishda hissa qoʻshgan barcha muhandislarga minnatdorlik bildirgan.

Ushbu yutuq Oʻzbekiston kabi koinot texnologiyalariga qiziqish ortib borayotgan mamlakatlar uchun ham ilmiy ahamiyatga ega. Dunyo miqyosidagi bunday texnologik poygalar koinotga parvozlar tannarxini tushirishga va xavfsizlik darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Blue OriginNASABlue MoonRaketaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kutilmagan strategiyaga oʻtmoqda: iPhone Air 2 haqida ilk tafsilotlar maʼlum boʻldiApple kutilmagan strategiyaga oʻtmoqda: iPhone Air 2 haqida ilk tafsilotlar maʼlum boʻldiBugun, 01:57Google Docs foydalanuvchilari uchun yoʻriqnoma: Gemini sunʼiy intellektini qanday oʻchirish mumkin?Google Docs foydalanuvchilari uchun yoʻriqnoma: Gemini sunʼiy intellektini qanday oʻchirish mumkin?Bugun, 01:23Sunʼiy intellekt sabab iPhone narxlari sezilarli darajada oshishi kutilmoqdaSunʼiy intellekt sabab iPhone narxlari sezilarli darajada oshishi kutilmoqdaBugun, 23:27Ugreen kompaniyasi ixcham va quvvatli PB541 tashqi akkumulyatorini taqdim etdiUgreen kompaniyasi ixcham va quvvatli PB541 tashqi akkumulyatorini taqdim etdiBugun, 23:25Whoosh xizmati oʻsishda davom etmoqda: Mikromobillik bozori yangi bosqichga chiqdiWhoosh xizmati oʻsishda davom etmoqda: Mikromobillik bozori yangi bosqichga chiqdiBugun, 22:55Sunʼiy intellekt bozorida asosiy foydani texnologiya egalari emas, ilovalar koʻradiSunʼiy intellekt bozorida asosiy foydani texnologiya egalari emas, ilovalar koʻradiBugun, 21:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi