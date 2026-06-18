Kentucky shtati Polymarket va Kalshi platformalarini noqonuniy qimorda ayblab sudga berdi
AQSHning Kentucky shtati maʼmuriyati prognozlar bozori (prediction markets) sohasida yetakchi boʻlgan Polymarket va Kalshi platformalariga qarshi sud daʼvosi kiritdi. Shtat prokuraturasi ushbu platformalarni litsenziyasiz sport garovlarini tashkil etish va noqonuniy qimor oʻyinlarini oʻtkazishda ayblamoqda. Bu qadam AQSH shtatlari va federal tartibga soluvchilar oʻrtasidagi kriptovalyuta hamda derivativlar bozorini nazorat qilish boʻyicha davom etayotgan yirik huquqiy kurashning bir qismidir. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Kentucky shtati Bosh prokurori Russell Coleman tomonidan taqdim etilgan daʼvo arizasida nafaqat Kalshi va Polymarket, balki ularning hamkorlari boʻlgan Coinbase, Robinhood va Webull kompaniyalari ham tilga olingan. Prokurorning taʼkidlashicha, ushbu koʻp milliard dollarlik korporatsiyalar shtat qonunchiligini chetlab oʻtib, tegishli ruxsatnomasiz bukmekerlik faoliyati bilan shugʻullanmoqda. "Agar u oʻrdakka oʻxshasa va oʻrdakdek sayrasa, demak u oʻrdakdir", deya kinoya qildi Coleman platformalarning faoliyatiga nisbatan.
Huquqiy maqom borasidagi ziddiyatlarCointelegraph nashri xabariga koʻra, ushbu platformalar oʻz faoliyatini federal qonunchilik asosida tartibga solinadigan svop shartnomalari sifatida tasniflaydi. Biroq Kentucky rasmiylari sport tadbirlari natijalariga tikilgan mablagʻlar shtat qonunlariga koʻra toʻgʻridan-toʻgʻri "sport garovi" (sports wagering) taʼrifiga tushishini taʼkidlamoqda. Shuningdek, daʼvoda ushbu saytlar foydalanuvchilarni qimorga qaramlikdan himoya qilish boʻyicha yetarli resurslar taqdim etmasligi koʻrsatilgan.
Hozirgi vaqtda kamida 17 ta AQSH shtati prognozlar bozoriga qarshi huquqiy choralar koʻrmoqda. Bu jarayonga AQSHning Tovar fyucherslari savdosi boʻyicha komissiyasi (CFTC) va hatto Oq uy ham jalb qilingan. Qiziqarlisi shundaki, CFTC bir necha bor shtatlarni sudga berib, prognozlar bozori federal darajada tartibga solinishi kerakligini va shtatlar oʻz vakolatidan tashqariga chiqayotganini daʼvo qilib kelmoqda.
Bozor hajmi va kompaniyalar munosabatiToken Terminal maʼlumotlariga koʻra, Kalshi va Polymarket platformalarining oylik savdo hajmi joriy yilning may oyida 25 milliard dollarga yetgan. Bunday ulkan koʻrsatkichlar fonida shtatlar tomonidan qoʻyilayotgan cheklovlar kompaniyalarning eng yirik bozorlardan mahrum boʻlishiga olib kelishi mumkin. Bu esa Bitcoin va Ethereum kabi aktivlar bilan bogʻliq boʻlgan kripto-iqtisodiyot ekotizimiga ham oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmaydi.
Polymarket vakili Kentucky maʼmuriyatining harakatlari CFTC tomonidan oʻrnatilgan tartibga solish tizimiga zid ekanini bildirdi. Kalshi vakili Jacki McGavick esa kompaniya federal darajada litsenziyalangan birja ekanini va sudlar bu haqiqatni tan olishiga ishonishini aytdi. Oʻzbekistonlik investorlar va kripto ixlosmandlari uchun ham AQSHdagi ushbu sud jarayonlari muhim, chunki u global kripto-bozorlar va prognoz platformalarining kelajakdagi huquqiy standartlarini belgilab beradi.
…