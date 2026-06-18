Kentucky shtati Polymarket va Kalshi platformalarini noqonuniy qimorda ayblab sudga berdi

·11·Iqtisodiyot
Kentucky shtati Polymarket va Kalshi platformalarini noqonuniy qimorda ayblab sudga berdi

AQSHning Kentucky shtati maʼmuriyati prognozlar bozori (prediction markets) sohasida yetakchi boʻlgan Polymarket va Kalshi platformalariga qarshi sud daʼvosi kiritdi. Shtat prokuraturasi ushbu platformalarni litsenziyasiz sport garovlarini tashkil etish va noqonuniy qimor oʻyinlarini oʻtkazishda ayblamoqda. Bu qadam AQSH shtatlari va federal tartibga soluvchilar oʻrtasidagi kriptovalyuta hamda derivativlar bozorini nazorat qilish boʻyicha davom etayotgan yirik huquqiy kurashning bir qismidir. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Kentucky shtati Bosh prokurori Russell Coleman tomonidan taqdim etilgan daʼvo arizasida nafaqat Kalshi va Polymarket, balki ularning hamkorlari boʻlgan Coinbase, Robinhood va Webull kompaniyalari ham tilga olingan. Prokurorning taʼkidlashicha, ushbu koʻp milliard dollarlik korporatsiyalar shtat qonunchiligini chetlab oʻtib, tegishli ruxsatnomasiz bukmekerlik faoliyati bilan shugʻullanmoqda. "Agar u oʻrdakka oʻxshasa va oʻrdakdek sayrasa, demak u oʻrdakdir", deya kinoya qildi Coleman platformalarning faoliyatiga nisbatan.

Huquqiy maqom borasidagi ziddiyatlar

Cointelegraph nashri xabariga koʻra, ushbu platformalar oʻz faoliyatini federal qonunchilik asosida tartibga solinadigan svop shartnomalari sifatida tasniflaydi. Biroq Kentucky rasmiylari sport tadbirlari natijalariga tikilgan mablagʻlar shtat qonunlariga koʻra toʻgʻridan-toʻgʻri "sport garovi" (sports wagering) taʼrifiga tushishini taʼkidlamoqda. Shuningdek, daʼvoda ushbu saytlar foydalanuvchilarni qimorga qaramlikdan himoya qilish boʻyicha yetarli resurslar taqdim etmasligi koʻrsatilgan.

Hozirgi vaqtda kamida 17 ta AQSH shtati prognozlar bozoriga qarshi huquqiy choralar koʻrmoqda. Bu jarayonga AQSHning Tovar fyucherslari savdosi boʻyicha komissiyasi (CFTC) va hatto Oq uy ham jalb qilingan. Qiziqarlisi shundaki, CFTC bir necha bor shtatlarni sudga berib, prognozlar bozori federal darajada tartibga solinishi kerakligini va shtatlar oʻz vakolatidan tashqariga chiqayotganini daʼvo qilib kelmoqda.

Bozor hajmi va kompaniyalar munosabati

Token Terminal maʼlumotlariga koʻra, Kalshi va Polymarket platformalarining oylik savdo hajmi joriy yilning may oyida 25 milliard dollarga yetgan. Bunday ulkan koʻrsatkichlar fonida shtatlar tomonidan qoʻyilayotgan cheklovlar kompaniyalarning eng yirik bozorlardan mahrum boʻlishiga olib kelishi mumkin. Bu esa Bitcoin va Ethereum kabi aktivlar bilan bogʻliq boʻlgan kripto-iqtisodiyot ekotizimiga ham oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmaydi.

Polymarket vakili Kentucky maʼmuriyatining harakatlari CFTC tomonidan oʻrnatilgan tartibga solish tizimiga zid ekanini bildirdi. Kalshi vakili Jacki McGavick esa kompaniya federal darajada litsenziyalangan birja ekanini va sudlar bu haqiqatni tan olishiga ishonishini aytdi. Oʻzbekistonlik investorlar va kripto ixlosmandlari uchun ham AQSHdagi ushbu sud jarayonlari muhim, chunki u global kripto-bozorlar va prognoz platformalarining kelajakdagi huquqiy standartlarini belgilab beradi.

PolymarketKalshiKriptovalyutaSudKentucky
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tether oltin bilan taʼminlangan aUSDT barqaror tokenini muomaladan chiqarmoqdaTether oltin bilan taʼminlangan aUSDT barqaror tokenini muomaladan chiqarmoqdaBugun, 03:37Kriptovalyuta va fond bozori xavf ostida: Donald Trump bayonoti investorlarni xavotirga soldiKriptovalyuta va fond bozori xavf ostida: Donald Trump bayonoti investorlarni xavotirga soldiBugun, 23:57AQSHda kriptovalyuta tarafdori Barry Moore Alabama shtatidagi saylovda gʻalaba qozondiAQSHda kriptovalyuta tarafdori Barry Moore Alabama shtatidagi saylovda gʻalaba qozondiBugun, 20:50Bitcoin bozorida vahimali sotuvlar kamaymoqda: Investorlar sabrliroq boʻla boshladiBitcoin bozorida vahimali sotuvlar kamaymoqda: Investorlar sabrliroq boʻla boshladiBugun, 20:36Blockchain.com an’anaviy aksiyalarni tokenizatsiya qilish koʻlamini kengaytirmoqdaBlockchain.com an’anaviy aksiyalarni tokenizatsiya qilish koʻlamini kengaytirmoqdaBugun, 20:17Kriptovalyuta bozorida rekord darajadagi sotuv: Altcoin mavsumi yakunlandimi?Kriptovalyuta bozorida rekord darajadagi sotuv: Altcoin mavsumi yakunlandimi?Bugun, 19:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda