Tether oltin bilan taʼminlangan aUSDT barqaror tokenini muomaladan chiqarmoqda

·10·Iqtisodiyot
Tether oltin bilan taʼminlangan aUSDT barqaror tokenini muomaladan chiqarmoqda

Dunyoning eng yirik stabilkoin emitenti boʻlgan Tether kompaniyasi oʻzining Alloy by Tether platformasini va oltin bilan taʼminlangan aUSDT raqamli aktivini yopishga qaror qildi. Bor-yoʻgʻi ikki yil avval ishga tushirilgan ushbu derivativ loyiha bozor talabi va foydalanuvchilar faolligi tahlil qilinganidan soʻng toʻxtatilmoqda. Kompaniya endilikda resurslarni istiqbolliroq va likvidligi yuqori boʻlgan yoʻnalishlarga yoʻnaltirishni rejalashtirgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Tether vakillarining rasmiy bayonotiga koʻra, ushbu qaror kompaniyaning strategik ustuvorliklarini qayta koʻrib chiqish natijasidir. Garchi aUSDT loyihasi yopilayotgan boʻlsa-da, Tether oʻzining asosiy oltin aktivi — XAUT (Tether Gold) tokenini rivojlantirishda davom etadi. XAUT hozirda 3 milliard dollarlik bozor kapitallashuviga ega boʻlib, u 22 tonnadan ortiq jismoniy oltin zaxirasi bilan mustahkamlangan.

Strategik oʻzgarishlar va yangi yoʻnalishlar

Tether soʻnggi vaqtlarda faqat stabilkoinlar bilan cheklanib qolmasdan, texnologiyaning boshqa sohalariga ham faol investitsiya kiritmoqda. Kompaniya iqtisodiyotning turli tarmoqlarida oʻz oʻrnini mustahkamlash maqsadida quyidagi yoʻnalishlarga mablagʻ sarflamoqda:

  • Bitcoin mayning infratuzilmasini rivojlantirish;
  • Sunʼiy intellekt (AI) va bulutli hisoblash texnologiyalari;
  • Robototexnika va yuqori texnologiyali startaplar;
  • Germaniyaning NEURA kompaniyasi kabi innovatsion loyihalarni moliyalashtirish.
aUSDT aktivi Ethereum smart-kontraktlari asosida yaratilgan boʻlib, u foydalanuvchilarga oʻzlaridagi XAUT zaxiralarini garovga qoʻygan holda dollar likvidligiga ega boʻlish imkonini berar edi. Bu tizim foydalanuvchiga oltin aktivini sotmasdan turib, undan moliyaviy vosita sifatida foydalanish sharoitini yaratgan. Biroq, amaliyotda ushbu mahsulotga boʻlgan qiziqish kutilgan darajada yuqori boʻlmadi.

Hozirgi vaqtda Alloy by Tether platformasining bozor kapitallashuvi taxminan 1,2 million dollarni tashkil etadi. Loyihani yopish jarayoni bir necha bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda yangi pozitsiyalarni ochish va yangi aUSDT tokenlarini zarb qilish (minting) darhol toʻxtatiladi. Bu mavjud foydalanuvchilarning xavfsiz chiqib ketishini taʼminlash uchun qoʻyilgan qadamdir.

Tether foydalanuvchilarga oʻzlaridagi aUSDT tokenlarini qaytarish va garovga qoʻyilgan XAUT aktivlarini qaytarib olish uchun joriy yilning 17-sentyabriga qadar vaqt berdi. Uch oylik muddat tugagach, loyiha butunlay faoliyatini toʻxtatadi. Kompaniya ushbu jarayon davomida barcha majburiyatlar toʻliq bajarilishini kafolatlamoqda.

Ekspertlarning fikricha, Tether kabi gigantning bunday qadami kriptovalyuta bozoridagi real talabga moslashish strategiyasidir. Oltin narxi joriy yilda rekord darajaga (bir unsiya uchun 2400 dollardan yuqori) chiqqan boʻlsa-da, derivativ mahsulotlarga nisbatan sof oltin tokenlariga (XAUT) boʻlgan qiziqish barqarorroq qolmoqda. Tether endi bor eʼtiborini aynan mana shu kabi likvid mahsulotlarga qaratadi.

TetherBitcoinOltinKriptovalyutaIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kentucky shtati Polymarket va Kalshi platformalarini noqonuniy qimorda ayblab sudga berdiKentucky shtati Polymarket va Kalshi platformalarini noqonuniy qimorda ayblab sudga berdiBugun, 03:33Kriptovalyuta va fond bozori xavf ostida: Donald Trump bayonoti investorlarni xavotirga soldiKriptovalyuta va fond bozori xavf ostida: Donald Trump bayonoti investorlarni xavotirga soldiBugun, 23:57AQSHda kriptovalyuta tarafdori Barry Moore Alabama shtatidagi saylovda gʻalaba qozondiAQSHda kriptovalyuta tarafdori Barry Moore Alabama shtatidagi saylovda gʻalaba qozondiBugun, 20:50Bitcoin bozorida vahimali sotuvlar kamaymoqda: Investorlar sabrliroq boʻla boshladiBitcoin bozorida vahimali sotuvlar kamaymoqda: Investorlar sabrliroq boʻla boshladiBugun, 20:36Blockchain.com an’anaviy aksiyalarni tokenizatsiya qilish koʻlamini kengaytirmoqdaBlockchain.com an’anaviy aksiyalarni tokenizatsiya qilish koʻlamini kengaytirmoqdaBugun, 20:17Kriptovalyuta bozorida rekord darajadagi sotuv: Altcoin mavsumi yakunlandimi?Kriptovalyuta bozorida rekord darajadagi sotuv: Altcoin mavsumi yakunlandimi?Bugun, 19:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda