Tether oltin bilan taʼminlangan aUSDT barqaror tokenini muomaladan chiqarmoqda
Dunyoning eng yirik stabilkoin emitenti boʻlgan Tether kompaniyasi oʻzining Alloy by Tether platformasini va oltin bilan taʼminlangan aUSDT raqamli aktivini yopishga qaror qildi. Bor-yoʻgʻi ikki yil avval ishga tushirilgan ushbu derivativ loyiha bozor talabi va foydalanuvchilar faolligi tahlil qilinganidan soʻng toʻxtatilmoqda. Kompaniya endilikda resurslarni istiqbolliroq va likvidligi yuqori boʻlgan yoʻnalishlarga yoʻnaltirishni rejalashtirgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Tether vakillarining rasmiy bayonotiga koʻra, ushbu qaror kompaniyaning strategik ustuvorliklarini qayta koʻrib chiqish natijasidir. Garchi aUSDT loyihasi yopilayotgan boʻlsa-da, Tether oʻzining asosiy oltin aktivi — XAUT (Tether Gold) tokenini rivojlantirishda davom etadi. XAUT hozirda 3 milliard dollarlik bozor kapitallashuviga ega boʻlib, u 22 tonnadan ortiq jismoniy oltin zaxirasi bilan mustahkamlangan.
Strategik oʻzgarishlar va yangi yoʻnalishlarTether soʻnggi vaqtlarda faqat stabilkoinlar bilan cheklanib qolmasdan, texnologiyaning boshqa sohalariga ham faol investitsiya kiritmoqda. Kompaniya iqtisodiyotning turli tarmoqlarida oʻz oʻrnini mustahkamlash maqsadida quyidagi yoʻnalishlarga mablagʻ sarflamoqda:
- Bitcoin mayning infratuzilmasini rivojlantirish;
- Sunʼiy intellekt (AI) va bulutli hisoblash texnologiyalari;
- Robototexnika va yuqori texnologiyali startaplar;
- Germaniyaning NEURA kompaniyasi kabi innovatsion loyihalarni moliyalashtirish.
Hozirgi vaqtda Alloy by Tether platformasining bozor kapitallashuvi taxminan 1,2 million dollarni tashkil etadi. Loyihani yopish jarayoni bir necha bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda yangi pozitsiyalarni ochish va yangi aUSDT tokenlarini zarb qilish (minting) darhol toʻxtatiladi. Bu mavjud foydalanuvchilarning xavfsiz chiqib ketishini taʼminlash uchun qoʻyilgan qadamdir.
Tether foydalanuvchilarga oʻzlaridagi aUSDT tokenlarini qaytarish va garovga qoʻyilgan XAUT aktivlarini qaytarib olish uchun joriy yilning 17-sentyabriga qadar vaqt berdi. Uch oylik muddat tugagach, loyiha butunlay faoliyatini toʻxtatadi. Kompaniya ushbu jarayon davomida barcha majburiyatlar toʻliq bajarilishini kafolatlamoqda.
Ekspertlarning fikricha, Tether kabi gigantning bunday qadami kriptovalyuta bozoridagi real talabga moslashish strategiyasidir. Oltin narxi joriy yilda rekord darajaga (bir unsiya uchun 2400 dollardan yuqori) chiqqan boʻlsa-da, derivativ mahsulotlarga nisbatan sof oltin tokenlariga (XAUT) boʻlgan qiziqish barqarorroq qolmoqda. Tether endi bor eʼtiborini aynan mana shu kabi likvid mahsulotlarga qaratadi.
…