Whoosh xizmati oʻsishda davom etmoqda: Mikromobillik bozori yangi bosqichga chiqdi
Rossiya va MDH mamlakatlarida kikshering xizmatlariga boʻlgan talab barqaror oʻsishda davom etmoqda. Xususan, Whoosh servisi 2026-yilning may oyi yakunlariga koʻra oʻzining operatsion faoliyatida sezilarli ijobiy dinamikani qayd etdi. Bu koʻrsatkichlar shahar transport tizimida elektr samokatlarning oʻrni tobora mustahkamlanib borayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, joriy yilning dastlabki besh oyi davomida amalga oshirilgan jami safarlar soni oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 15 foizga oshib, 17,8 millionni tashkil etdi. Bunday oʻsish surʼati nafaqat Rossiya ichida, balki kompaniya faoliyat yuritayotgan boshqa MDH davlatlarida ham birdek kuzatilmoqda. Bu esa mikromobillik xizmatlari mintaqaviy miqyosda ommalashayotganini koʻrsatadi.
Samaradorlikka yoʻnaltirilgan yangi strategiyaKompaniya vakillarining taʼkidlashicha, joriy mavsumda asosiy eʼtibor samokatlar parkini shunchaki miqdor jihatidan kengaytirishga emas, balki mavjud resurslardan foydalanish samaradorligini oshirishga qaratilgan. Strategiyaning oʻzgarishi har bir transport birligining kunlik aylanmasini koʻpaytirish va talab yuqori boʻlgan nuqtalarda texnikani aniqroq joylashtirish imkonini berdi.
Ushbu yondashuv natijasida birgina faol foydalanuvchiga toʻgʻri keladigan oʻrtacha safarlar soni 11 foizga oshdi. Bu foydalanuvchilar samokatlardan nafaqat koʻngilochar maqsadlarda, balki kundalik muntazam transport vositasi sifatida koʻproq foydalana boshlaganini anglatadi. Roʻyxatdan oʻtgan akkauntlar soni esa oʻtgan yilga nisbatan 21 foizga koʻpayib, 36 millionga yetdi.
Texnologik innovatsiyalar va infratuzilmaWhoosh oʻz xizmatlarini yanada qulaylashtirish maqsadida bir qator texnologik yechimlarni joriy etmoqda. Quyidagi yangiliklar foydalanuvchilar faolligini oshirishga xizmat qilmoqda:
- Safarlarni maxsus SMS-xabarlar orqali boshlash imkoniyati;
- Shahar infratuzilmasi bilan chuqur integratsiyalashuv;
- Samokatlarning joylashuvini aqlli tahlil qilish tizimi.
Ekspertlarning fikricha, kikshering bozori endilikda ekstensiv rivojlanishdan intensiv bosqichga oʻtmoqda. Yaʼni, kompaniyalar koʻproq samokat sotib olishdan koʻra, borini aqlli boshqarish va mijozlar sodiqligini oshirish orqali daromadni koʻpaytirishga harakat qilmoqda. Bu esa uzoq muddatli istiqbolda barqaror biznes modelini shakllantirishga yordam beradi.
…