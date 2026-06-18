Whoosh xizmati oʻsishda davom etmoqda: Mikromobillik bozori yangi bosqichga chiqdi

·16·Texno
Whoosh xizmati oʻsishda davom etmoqda: Mikromobillik bozori yangi bosqichga chiqdi

Rossiya va MDH mamlakatlarida kikshering xizmatlariga boʻlgan talab barqaror oʻsishda davom etmoqda. Xususan, Whoosh servisi 2026-yilning may oyi yakunlariga koʻra oʻzining operatsion faoliyatida sezilarli ijobiy dinamikani qayd etdi. Bu koʻrsatkichlar shahar transport tizimida elektr samokatlarning oʻrni tobora mustahkamlanib borayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, joriy yilning dastlabki besh oyi davomida amalga oshirilgan jami safarlar soni oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 15 foizga oshib, 17,8 millionni tashkil etdi. Bunday oʻsish surʼati nafaqat Rossiya ichida, balki kompaniya faoliyat yuritayotgan boshqa MDH davlatlarida ham birdek kuzatilmoqda. Bu esa mikromobillik xizmatlari mintaqaviy miqyosda ommalashayotganini koʻrsatadi.

Samaradorlikka yoʻnaltirilgan yangi strategiya

Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, joriy mavsumda asosiy eʼtibor samokatlar parkini shunchaki miqdor jihatidan kengaytirishga emas, balki mavjud resurslardan foydalanish samaradorligini oshirishga qaratilgan. Strategiyaning oʻzgarishi har bir transport birligining kunlik aylanmasini koʻpaytirish va talab yuqori boʻlgan nuqtalarda texnikani aniqroq joylashtirish imkonini berdi.

Ushbu yondashuv natijasida birgina faol foydalanuvchiga toʻgʻri keladigan oʻrtacha safarlar soni 11 foizga oshdi. Bu foydalanuvchilar samokatlardan nafaqat koʻngilochar maqsadlarda, balki kundalik muntazam transport vositasi sifatida koʻproq foydalana boshlaganini anglatadi. Roʻyxatdan oʻtgan akkauntlar soni esa oʻtgan yilga nisbatan 21 foizga koʻpayib, 36 millionga yetdi.

Texnologik innovatsiyalar va infratuzilma

Whoosh oʻz xizmatlarini yanada qulaylashtirish maqsadida bir qator texnologik yechimlarni joriy etmoqda. Quyidagi yangiliklar foydalanuvchilar faolligini oshirishga xizmat qilmoqda:

  • Safarlarni maxsus SMS-xabarlar orqali boshlash imkoniyati;
  • Shahar infratuzilmasi bilan chuqur integratsiyalashuv;
  • Samokatlarning joylashuvini aqlli tahlil qilish tizimi.
Oʻzbekiston kabi qoʻshni bozorlar uchun ham ushbu tendensiya dolzarb hisoblanadi. Toshkent kabi yirik megapolislarda tirbandliklar muammosi kuchayib borayotgan bir paytda, kikshering xizmatlarining samaradorlikka asoslangan modeli transport yuklamasini kamaytirishda muhim rol oʻynashi mumkin.

Ekspertlarning fikricha, kikshering bozori endilikda ekstensiv rivojlanishdan intensiv bosqichga oʻtmoqda. Yaʼni, kompaniyalar koʻproq samokat sotib olishdan koʻra, borini aqlli boshqarish va mijozlar sodiqligini oshirish orqali daromadni koʻpaytirishga harakat qilmoqda. Bu esa uzoq muddatli istiqbolda barqaror biznes modelini shakllantirishga yordam beradi.

WhooshKiksheringSamokatTexnologiyaMDH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt sabab iPhone narxlari sezilarli darajada oshishi kutilmoqdaSunʼiy intellekt sabab iPhone narxlari sezilarli darajada oshishi kutilmoqdaBugun, 23:27Ugreen kompaniyasi ixcham va quvvatli PB541 tashqi akkumulyatorini taqdim etdiUgreen kompaniyasi ixcham va quvvatli PB541 tashqi akkumulyatorini taqdim etdiBugun, 23:25Sunʼiy intellekt bozorida asosiy foydani texnologiya egalari emas, ilovalar koʻradiSunʼiy intellekt bozorida asosiy foydani texnologiya egalari emas, ilovalar koʻradiBugun, 21:56SpaceX direktorlar kengashiga taniqli investor Roelof Botha aʼzo boʻldiSpaceX direktorlar kengashiga taniqli investor Roelof Botha aʼzo boʻldiBugun, 20:58Yerda hayot qachon tugaydi: Olimlar biosferaning halokat muddatini qayta hisoblab chiqdiYerda hayot qachon tugaydi: Olimlar biosferaning halokat muddatini qayta hisoblab chiqdiBugun, 20:55Rossiya aeroportlarida yangi davr: Pulkovo ilk bor pilotsiz texnikalarni ishga tushiradiRossiya aeroportlarida yangi davr: Pulkovo ilk bor pilotsiz texnikalarni ishga tushiradiBugun, 20:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi