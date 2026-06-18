Sunʼiy intellekt sabab iPhone narxlari sezilarli darajada oshishi kutilmoqda
Dunyo boʻylab sunʼiy intellekt texnologiyalariga boʻlgan talabning keskin ortishi kutilmagan iqtisodiy oqibatlarni keltirib chiqarmoqda. Xususan, Apple kompaniyasi rahbari Tim Cook yaqin kelajakda iPhone, Mac va iPad qurilmalarining narxi qimmatlashishi mumkinligidan ogohlantirdi. Bunga asosiy sabab sifatida xotira chiplari (RAM va NAND) narxining global miqyosda koʻtarilib borayotgani koʻrsatilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Soʻnggi vaqtlarda texnologiya olamida "RAMageddon" deb atalayotgan hodisa — xotira chiplariga boʻlgan ehtiyojning taklifdan oʻzib ketishi kuzatilmoqda. WSJ nashriga bergan intervyusida Tim Cook chiplar narxi oʻtgan yilga nisbatan qariyb toʻrt baravarga oshganini taʼkidladi. Kompaniya hozircha ushbu xarajatlarni oʻz hisobidan qoplashga harakat qilayotgan boʻlsa-da, Cook vaziyatni "barqaror emas" deb baholadi va narxlarning oshishi muqarrar ekanligini bildirdi.
Xarajatlar va daromad muvozanatiHozircha Apple aynan qaysi mahsulotlar narxi qachon koʻtarilishini ochiqlamagan. Biroq tahlilchilar sentyabr oyida taqdim etilishi kutilayotgan yangi iPhone modellari birinchi boʻlib ushbu oʻzgarishga duch kelishini taxmin qilmoqdalar. Financial Times nashri ekspertlarining fikricha, xotira yetkazib berish zanjiridagi muammolar bevosita smartfonlar tannarxiga taʼsir oʻtkazadi.
TechInsights tadqiqot firmasi hisob-kitoblariga koʻra, Apple oʻzining anʼanaviy foyda marjasini saqlab qolishi uchun keyingi iPhone Pro modelining narxiga kamida 270 dollar qoʻshishi kerak boʻladi. Maʼlumot uchun, hozirgi iPhone 15 Pro modelining boshlangʻich narxi 999 dollarni tashkil etadi. Agar ushbu bashoratlar amalga oshsa, foydalanuvchilar yangi avlod smartfonlari uchun sezilarli darajada koʻproq haq toʻlashlariga toʻgʻri keladi.
Sunʼiy intellektning Apple uchun qiyinchiliklariQizigʻi shundaki, sunʼiy intellekt bumu hozircha Apple uchun kutilgan darajada katta daromad keltirgani yoʻq. Aksincha, kompaniya oʻz qurilmalarida sunʼiy intellekt strategiyasini shakllantirishda bosim ostida qolmoqda. Joriy yil boshida kompaniya ikki yil avval vaʼda qilingan AI funksiyalarini oʻz vaqtida taqdim eta olmagani uchun 250 million dollar miqdorida jarima toʻlashga ham majbur boʻldi.
Yaqinda boʻlib oʻtgan WWDC anjumani doirasida Apple oʻzining sunʼiy intellekt borasidagi rejalarini, jumladan Siri ovozli yordamchisining tubdan yangilanishini namoyish etdi. Ammo bu kabi murakkab algoritmlarni bevosita qurilmaning oʻzida qayta ishlash yanada koʻproq operativ xotira (RAM) talab qiladi. Bu esa oʻz navbatida xarajatlarning yanada oshishiga va yakuniy isteʼmolchi uchun narxlarning qimmatlashishiga olib keladigan aylana zanjirni hosil qilmoqda.
Oʻzbekiston bozori uchun ham ushbu yangiliklar muhim ahamiyatga ega. Apple mahsulotlari mamlakatimizda yuqori nufuzga ega ekanligini hisobga olsak, global narxlarning koʻtarilishi mahalliy riteyllardagi narxnavoga ham bevosita taʼsir koʻrsatadi. Hozircha isteʼmolchilarga kuzgi taqdimotni kutish va narxlar siyosatidagi rasmiy oʻzgarishlarni kuzatish qolmoqda.
…