Sunʼiy intellekt sabab iPhone narxlari sezilarli darajada oshishi kutilmoqda

·0·Texno
Sunʼiy intellekt sabab iPhone narxlari sezilarli darajada oshishi kutilmoqda

Dunyo boʻylab sunʼiy intellekt texnologiyalariga boʻlgan talabning keskin ortishi kutilmagan iqtisodiy oqibatlarni keltirib chiqarmoqda. Xususan, Apple kompaniyasi rahbari Tim Cook yaqin kelajakda iPhone, Mac va iPad qurilmalarining narxi qimmatlashishi mumkinligidan ogohlantirdi. Bunga asosiy sabab sifatida xotira chiplari (RAM va NAND) narxining global miqyosda koʻtarilib borayotgani koʻrsatilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Soʻnggi vaqtlarda texnologiya olamida "RAMageddon" deb atalayotgan hodisa — xotira chiplariga boʻlgan ehtiyojning taklifdan oʻzib ketishi kuzatilmoqda. WSJ nashriga bergan intervyusida Tim Cook chiplar narxi oʻtgan yilga nisbatan qariyb toʻrt baravarga oshganini taʼkidladi. Kompaniya hozircha ushbu xarajatlarni oʻz hisobidan qoplashga harakat qilayotgan boʻlsa-da, Cook vaziyatni "barqaror emas" deb baholadi va narxlarning oshishi muqarrar ekanligini bildirdi.

Xarajatlar va daromad muvozanati

Hozircha Apple aynan qaysi mahsulotlar narxi qachon koʻtarilishini ochiqlamagan. Biroq tahlilchilar sentyabr oyida taqdim etilishi kutilayotgan yangi iPhone modellari birinchi boʻlib ushbu oʻzgarishga duch kelishini taxmin qilmoqdalar. Financial Times nashri ekspertlarining fikricha, xotira yetkazib berish zanjiridagi muammolar bevosita smartfonlar tannarxiga taʼsir oʻtkazadi.

TechInsights tadqiqot firmasi hisob-kitoblariga koʻra, Apple oʻzining anʼanaviy foyda marjasini saqlab qolishi uchun keyingi iPhone Pro modelining narxiga kamida 270 dollar qoʻshishi kerak boʻladi. Maʼlumot uchun, hozirgi iPhone 15 Pro modelining boshlangʻich narxi 999 dollarni tashkil etadi. Agar ushbu bashoratlar amalga oshsa, foydalanuvchilar yangi avlod smartfonlari uchun sezilarli darajada koʻproq haq toʻlashlariga toʻgʻri keladi.

Sunʼiy intellektning Apple uchun qiyinchiliklari

Qizigʻi shundaki, sunʼiy intellekt bumu hozircha Apple uchun kutilgan darajada katta daromad keltirgani yoʻq. Aksincha, kompaniya oʻz qurilmalarida sunʼiy intellekt strategiyasini shakllantirishda bosim ostida qolmoqda. Joriy yil boshida kompaniya ikki yil avval vaʼda qilingan AI funksiyalarini oʻz vaqtida taqdim eta olmagani uchun 250 million dollar miqdorida jarima toʻlashga ham majbur boʻldi.

Yaqinda boʻlib oʻtgan WWDC anjumani doirasida Apple oʻzining sunʼiy intellekt borasidagi rejalarini, jumladan Siri ovozli yordamchisining tubdan yangilanishini namoyish etdi. Ammo bu kabi murakkab algoritmlarni bevosita qurilmaning oʻzida qayta ishlash yanada koʻproq operativ xotira (RAM) talab qiladi. Bu esa oʻz navbatida xarajatlarning yanada oshishiga va yakuniy isteʼmolchi uchun narxlarning qimmatlashishiga olib keladigan aylana zanjirni hosil qilmoqda.

Oʻzbekiston bozori uchun ham ushbu yangiliklar muhim ahamiyatga ega. Apple mahsulotlari mamlakatimizda yuqori nufuzga ega ekanligini hisobga olsak, global narxlarning koʻtarilishi mahalliy riteyllardagi narxnavoga ham bevosita taʼsir koʻrsatadi. Hozircha isteʼmolchilarga kuzgi taqdimotni kutish va narxlar siyosatidagi rasmiy oʻzgarishlarni kuzatish qolmoqda.

AppleiPhoneSunʼiy IntellektTim CookTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ugreen kompaniyasi ixcham va quvvatli PB541 tashqi akkumulyatorini taqdim etdiUgreen kompaniyasi ixcham va quvvatli PB541 tashqi akkumulyatorini taqdim etdiBugun, 23:25Whoosh xizmati oʻsishda davom etmoqda: Mikromobillik bozori yangi bosqichga chiqdiWhoosh xizmati oʻsishda davom etmoqda: Mikromobillik bozori yangi bosqichga chiqdiBugun, 22:55Sunʼiy intellekt bozorida asosiy foydani texnologiya egalari emas, ilovalar koʻradiSunʼiy intellekt bozorida asosiy foydani texnologiya egalari emas, ilovalar koʻradiBugun, 21:56SpaceX direktorlar kengashiga taniqli investor Roelof Botha aʼzo boʻldiSpaceX direktorlar kengashiga taniqli investor Roelof Botha aʼzo boʻldiBugun, 20:58Yerda hayot qachon tugaydi: Olimlar biosferaning halokat muddatini qayta hisoblab chiqdiYerda hayot qachon tugaydi: Olimlar biosferaning halokat muddatini qayta hisoblab chiqdiBugun, 20:55Rossiya aeroportlarida yangi davr: Pulkovo ilk bor pilotsiz texnikalarni ishga tushiradiRossiya aeroportlarida yangi davr: Pulkovo ilk bor pilotsiz texnikalarni ishga tushiradiBugun, 20:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi