Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi

·0·Texno
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi

Samsung kompaniyasining One UI 8.5 operatsion tizimi koʻplab yangi imkoniyatlarni taqdim etayotgan boʻlsa-da, maʼlum boʻlishicha, ularning ayrimlari faqat yangi Galaxy S26 turkumiga eksklyuziv boʻlib qoladi. Toʻrt avlod flagmanlari — Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S25 Ultra va Galaxy S26 Ultra oʻrtasida oʻtkazilgan qiyosiy tahlillar shuni koʻrsatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Xususan, 24 megapikselli ruxsatda suratga olishning yangi rejimi faqat Galaxy S26 Ultra modelida mavjud. Avvalgi yillardagi flagmanlarda, hatto tizim yangilangandan soʻng ham, ushbu funksiya paydo boʻlmaydi. Uni na kamera sozlamalari, na Camera Assistant ilovasi orqali faollashtirishning imkoni yoʻq.

Shuningdek, videoga olishda gorizontni barqaror ushlab turuvchi Horizontal Lock funksiyasi ham faqat Galaxy S26 Ultra foydalanuvchilari uchun ochiq. SamMobile nashrining taʼkidlashicha, cheklovlar nafaqat kamera imkoniyatlariga, balki tizimning boshqa boʻlimlaridagi bir qator yangiliklarga ham tegishli.

Natijada, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24 Ultra va hatto nisbatan yangi Galaxy S25 Ultra egalari One UI 8.5 interfeysining asosiy qismini qabul qilsalar-da, Samsung taqdim etgan eng ilgʻor texnologiyalardan toʻliq foydalana olmaydilar. Kompaniya shu yoʻl bilan foydalanuvchilarni yangi qurilmalarni sotib olishga undamoqda.

SamsungGalaxy S26 UltraOne UI 8.5SmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple 250 million dollarlik jarimadan soʻng AI imkoniyatlarini namoyish etdiApple 250 million dollarlik jarimadan soʻng AI imkoniyatlarini namoyish etdiBugun, 22:59OpenAI IPO arafasida: Sam Altman’ning World loyihasida ish oʻrinlari qisqarmoqdaOpenAI IPO arafasida: Sam Altman’ning World loyihasida ish oʻrinlari qisqarmoqdaBugun, 22:55Anthropic ortidan OpenAI ham maxfiy tarzda IPO uchun ariza topshirdiAnthropic ortidan OpenAI ham maxfiy tarzda IPO uchun ariza topshirdiBugun, 21:56Apple WWDC anjumanida xatolarini tuzatishga eʻtibor qaratdiApple WWDC anjumanida xatolarini tuzatishga eʻtibor qaratdiBugun, 21:28Apple butun tizim boʻylab ishlovchi yangi diktant funksiyasini taqdim etdiApple butun tizim boʻylab ishlovchi yangi diktant funksiyasini taqdim etdiBugun, 21:20“Moy id” ilovasida virtual “Troika” kartasi paydo boʻldi“Moy id” ilovasida virtual “Troika” kartasi paydo boʻldiBugun, 21:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus