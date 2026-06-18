Harri Keyn Xorvatiya bilan bahsning eng yaxshi futbolchisi deb topildi
Shimoliy Amerika yashil maydonlarida start olgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining ilk kunlariyoq muxlislarga chinakam gollar shousi va unutilmas lahzalarni taqdim etmoqda. Musobaqaning «L» guruhi 1-turidan o‘rin olgan Angliya hamda Xorvatiya milliy terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv futbol olamida katta shov-shuvga sabab bo‘ldi. Inglizlarning 4:2 hisobidagi ishonchli va yirik g‘alabasi bilan yakunlangan ushbu shiddatli bahsdan so‘ng, uchrashuvning eng go‘zal va mazmunli harakatlarini namoyish etgan bosh qahramon nomi rasman e’lon qilindi.
Angliya terma jamoasining sardori va hujum chizig‘i yetakchisi Harri Keyn mazkur yirik to‘qnashuvning «eng yaxshi o‘yinchisi» (Man of the Match) deb e’tirof etildi.
Harri Keynning dubli va rekordlarni yangilashda davom etayotgan «gol mashinasi»
Tajribali forvard Xorvatiya terma jamoasiga qarshi kechgan o‘yinda o‘zining yuqori klassdagi hujumchi ekanini yana bir bor butun dunyoga isbotlab berdi. Uchrashuv davomida raqib himoyachilariga tinchlik bermagan Harri Keyn ushbu bahsda o‘z hisobiga ikkita gol (dubl) yozib qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi. Dastlab, raqib darvozasiga belgilangan penaltini sovuqqonlik bilan aniq amalga oshirib hisobni ochgan bo‘lsa, keyinroq qanotdan uzatilgan to‘pni boshi bilan xorvatlar darvozasiga nafis tarzda yo‘llab, jamoasining muvaffaqiyatini ta’minladi.
Quyidagi rasmiy sport jadvali orqali Angliya terma jamoasi to‘purari Harri Keynning tarixiy statistikasi va «L» guruhidagi keyingi rejalari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Uchrashuvdagi maqomi
Xorvatiyaga urilgan gollar
Terma jamoadagi umumiy gollari
Angliyaning navbatdagi tur taqvimi
• O‘yinning eng yaxshisi
• Jamoa sardori va yetakchisi
• Oliy darajadagi hujumchi
• 1-gol: Penaltidan aniq zarba
• 2-gol: Bosh bilan chiroyli zarba
• Natija: Muhim dubl
• Jami gollar soni: 81 ta gol
• Angliya tarixidagi mutlaq rekordchi va yaqqol to‘purar!
• 2-tur: Gana terma jamoasiga qarshi
• 3-tur: Panama terma jamoasiga qarshi
«Uch arslonlar»ning chempionlik yurishi boshlandi
Shu tariqa, futbol vatani vakillari nufuzli «Mundial»dagi ishtiroklarini juda chiroyli va ishonchli g‘alaba bilan boshlab olishdi. Ma’lumot uchun shuni alohida qayd etish lozimki, ushbu uchrashuvdagi ikkita golidan so‘ng, Harri Keyn Angliya milliy terma jamoasi libosida kiritgan umumiy gollari sonini naq 81 taga yetkazib oldi va o‘z rekordini yanada mustahkamladi.
Ilk turdagi muvaffaqiyatdan so‘ng inglizlar guruhda yaqqol peshqadam bo‘lib olishdi. Endi Garet Sautgeyt shogirdlari turnirning 2-turida so‘nggi soniyalarda Panamani mag‘lub etgan kuchli Gana terma jamoasiga qarshi maydonga tushishadi. Guruh bosqichining yakuniy 3-turida esa Angliya terma jamoasi Panama vakillari bilan kuch sinashadi. Muxlislar ushbu bahslarda ham Keyndan yangi gollar va rekordlarni kutib qolishadi.
Zamin sport sharhlovchilarining xulosasi:
Harri Keynning JCH-2026 turnirini bunday yuqori notada boshlashi Angliyaning bosh sovrin uchun asosiy da’vogarlardan biri ekanini yaqqol ko‘rsatmoqda. Maydonda ham haqiqiy sardor, ham sovuqqon gol uruvchi sifatida harakat qilayotgan Keyn inglizlarni uzoq kutilgan oltin medallar sari boshlashi mumkin. Ingliz futboli ixlosmandlarini ushbu go‘zal g‘alaba va Harrining tarixiy natijasi bilan tabriklaymiz!
Jahon chempionatining eng qaynoq reportajlari, yulduz futbolchilarning rekordlari va «L» guruhidagi barcha o‘yinlarning eng tezkor tafsilotlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…