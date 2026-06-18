Harri Keyn Xorvatiya bilan bahsning eng yaxshi futbolchisi deb topildi

·0·Sport
Harri Keyn Xorvatiya bilan bahsning eng yaxshi futbolchisi deb topildi

Shimoliy Amerika yashil maydonlarida start olgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining ilk kunlariyoq muxlislarga chinakam gollar shousi va unutilmas lahzalarni taqdim etmoqda. Musobaqaning «L» guruhi 1-turidan o‘rin olgan Angliya hamda Xorvatiya milliy terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv futbol olamida katta shov-shuvga sabab bo‘ldi. Inglizlarning 4:2 hisobidagi ishonchli va yirik g‘alabasi bilan yakunlangan ushbu shiddatli bahsdan so‘ng, uchrashuvning eng go‘zal va mazmunli harakatlarini namoyish etgan bosh qahramon nomi rasman e’lon qilindi.

Angliya terma jamoasining sardori va hujum chizig‘i yetakchisi Harri Keyn mazkur yirik to‘qnashuvning «eng yaxshi o‘yinchisi» (Man of the Match) deb e’tirof etildi.

Harri Keynning dubli va rekordlarni yangilashda davom etayotgan «gol mashinasi»

Tajribali forvard Xorvatiya terma jamoasiga qarshi kechgan o‘yinda o‘zining yuqori klassdagi hujumchi ekanini yana bir bor butun dunyoga isbotlab berdi. Uchrashuv davomida raqib himoyachilariga tinchlik bermagan Harri Keyn ushbu bahsda o‘z hisobiga ikkita gol (dubl) yozib qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi. Dastlab, raqib darvozasiga belgilangan penaltini sovuqqonlik bilan aniq amalga oshirib hisobni ochgan bo‘lsa, keyinroq qanotdan uzatilgan to‘pni boshi bilan xorvatlar darvozasiga nafis tarzda yo‘llab, jamoasining muvaffaqiyatini ta’minladi.

Quyidagi rasmiy sport jadvali orqali Angliya terma jamoasi to‘purari Harri Keynning tarixiy statistikasi va «L» guruhidagi keyingi rejalari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Uchrashuvdagi maqomi

Xorvatiyaga urilgan gollar

Terma jamoadagi umumiy gollari

Angliyaning navbatdagi tur taqvimi

O‘yinning eng yaxshisi


• Jamoa sardori va yetakchisi


• Oliy darajadagi hujumchi

1-gol: Penaltidan aniq zarba


2-gol: Bosh bilan chiroyli zarba


Natija: Muhim dubl

Jami gollar soni: 81 ta gol


Angliya tarixidagi mutlaq rekordchi va yaqqol to‘purar!

2-tur: Gana terma jamoasiga qarshi


3-tur: Panama terma jamoasiga qarshi

«Uch arslonlar»ning chempionlik yurishi boshlandi

Shu tariqa, futbol vatani vakillari nufuzli «Mundial»dagi ishtiroklarini juda chiroyli va ishonchli g‘alaba bilan boshlab olishdi. Ma’lumot uchun shuni alohida qayd etish lozimki, ushbu uchrashuvdagi ikkita golidan so‘ng, Harri Keyn Angliya milliy terma jamoasi libosida kiritgan umumiy gollari sonini naq 81 taga yetkazib oldi va o‘z rekordini yanada mustahkamladi.

Ilk turdagi muvaffaqiyatdan so‘ng inglizlar guruhda yaqqol peshqadam bo‘lib olishdi. Endi Garet Sautgeyt shogirdlari turnirning 2-turida so‘nggi soniyalarda Panamani mag‘lub etgan kuchli Gana terma jamoasiga qarshi maydonga tushishadi. Guruh bosqichining yakuniy 3-turida esa Angliya terma jamoasi Panama vakillari bilan kuch sinashadi. Muxlislar ushbu bahslarda ham Keyndan yangi gollar va rekordlarni kutib qolishadi.

Zamin sport sharhlovchilarining xulosasi:

Harri Keynning JCH-2026 turnirini bunday yuqori notada boshlashi Angliyaning bosh sovrin uchun asosiy da’vogarlardan biri ekanini yaqqol ko‘rsatmoqda. Maydonda ham haqiqiy sardor, ham sovuqqon gol uruvchi sifatida harakat qilayotgan Keyn inglizlarni uzoq kutilgan oltin medallar sari boshlashi mumkin. Ingliz futboli ixlosmandlarini ushbu go‘zal g‘alaba va Harrining tarixiy natijasi bilan tabriklaymiz!

Jahon chempionatining eng qaynoq reportajlari, yulduz futbolchilarning rekordlari va «L» guruhidagi barcha o‘yinlarning eng tezkor tafsilotlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gana terma jamoasi so‘nggi soniyalarda Panama ustidan g‘alabani ilib ketdiGana terma jamoasi so‘nggi soniyalarda Panama ustidan g‘alabani ilib ketdiBugun, 02:37Cristiano Ronaldo Kongo bilan durangdan soʻng Portugaliya terma jamoasini himoya qildiCristiano Ronaldo Kongo bilan durangdan soʻng Portugaliya terma jamoasini himoya qildiBugun, 22:16JCH-2026: Angliya terma jamoasi Xorvatiya ustidan irodali g'alabaga erishdiJCH-2026: Angliya terma jamoasi Xorvatiya ustidan irodali g'alabaga erishdiBugun, 22:15Tyerri Anri Krishtianu Ronalduni jamoa manfaatidan oʻzini ustun qoʻyganlikda aybladiTyerri Anri Krishtianu Ronalduni jamoa manfaatidan oʻzini ustun qoʻyganlikda aybladiBugun, 21:54Kylian Mbappe Fransiya tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandiKylian Mbappe Fransiya tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandiBugun, 21:35Ronaldo barcha bahslarga nuqta qoʻydi: Lionel Messi — tarixdagi eng buyuk futbolchiRonaldo barcha bahslarga nuqta qoʻydi: Lionel Messi — tarixdagi eng buyuk futbolchiBugun, 21:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi