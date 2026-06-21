Iyul oyi oxirida osmonda yulduzlar shovqini: Janubiy delta-Akvaridlar oqimi choʻqqisiga chiqadi

·21·Texno
Iyul oyi oxirida osmonda yulduzlar shovqini: Janubiy delta-Akvaridlar oqimi choʻqqisiga chiqadi

Shu yilning iyul oyi oxirida koinot ishqibozlari va astronomiya havaskorlari noyob tabiat hodisasi — Janubiy delta-Akvaridlar meteorlar oqimining guvohi boʻlishlari mumkin. Ushbu yulduzlar shovqini oʻzining eng yuqori faollik nuqtasiga 30-iyuldan 31-iyulga oʻtar kechasi yetadi. Mazkur hodisa tungi osmonni yoritib, tabiatning goʻzal manzaralaridan birini taqdim etishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Moskva planetariysi matbuot xizmati xabar berishicha, meteorlar oqimi davrida har soatda oʻrtacha 25 tagacha "uchuvchi yulduz"larni kuzatish imkoniyati mavjud boʻladi. Garchi ushbu hodisa butun dunyo boʻylab koʻrinsa-da, eng qulay va yorqin kuzatuv sharoitlari Yerning Janubiy yarim sharida istiqomat qiluvchilar uchun yuzaga keladi. Bu radantning (meteorlar uchib chiqadigan nuqta) u yerda ufqdan balandroq koʻtarilishi bilan bogʻliq.

Kuzatish uchun eng qulay vaqt va hududlar

Janubiy delta-Akvaridlar oqimi asosan Dalv (Aquarius) yulduz turkumidan tarqalayotgandek koʻrinadi. Astronomlarning taʼkidlashicha, ushbu meteorlar oqimi 12-iyuldan boshlab faollashgan va u 23-avgustga qadar davom etadi. Biroq, aynan iyul oyining soʻnggi tuni eng koʻp meteorlarni koʻrish uchun eng maqbul fursat hisoblanadi.

Oʻzbekiston kabi Shimoliy yarim sharda joylashgan mamlakatlarda ham ushbu hodisani kuzatish mumkin, biroq meteorlar ufqqa yaqinroq joyda harakatlanadi. Shuning uchun havaskorlarga shahar chiroqlaridan yiroqroq, ochiqroq va balandroq joylarga chiqish tavsiya etiladi. Sunʼiy yoritish tizimlarining kamligi meteorlarning yorqinligini yaxshiroq his qilish imkonini beradi.

Meteorlar oqimi — bu sayyoramizning koinotdagi chang va muz zarralari buluti orqali oʻtishi natijasidir. Ushbu zarralar Yer atmosferasiga ulkan tezlikda kirib kelib, ishqalanish natijasida yonib ketadi va bizning koʻzimizga nurli chiziqlar boʻlib koʻrinadi. Janubiy delta-Akvaridlar oʻzining nisbatan sekinroq harakati bilan ajralib turadi, bu esa ularni suratga olishga urinayotgan fotosuratkashlar uchun qoʻshimcha imkoniyatdir.

Mutaxassislar ushbu hodisani kuzatish uchun maxsus teleskop yoki durbin shart emasligini taʼkidlashadi. Eng asosiysi — ochiq osmon va sabr. Inson koʻzi qorongʻulikka moslashishi uchun kamida 20-30 daqiqa vaqt talab etiladi, shundan soʻng tungi osmondagi "uchuvchi yulduz"lar aniqroq koʻrina boshlaydi.

Shuni ham aytib oʻtish joizki, avgust oyida yana bir yirik meteorlar oqimi — Perseidlar kutilmoqda. Shunday ekan, iyul oyidagi Janubiy delta-Akvaridlar astronomik kuzatuvlar mavsumining ajoyib debochasi boʻlib xizmat qiladi. Astronomiya ishqibozlari uchun ushbu yoz oyi koinot sirlarini oʻrganish va goʻzallikdan bahra olish uchun juda boy kelmoqda.

AstronomiyaMeteorKoinotTabiatIyul
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Videooʻyinlar ruhiy barqarorlikni oshirib, yolgʻizlik hissini kamaytirishi maʼlum boʻldiVideooʻyinlar ruhiy barqarorlikni oshirib, yolgʻizlik hissini kamaytirishi maʼlum boʻldiBugun, 15:24OnePlus 8000 mAs sigʻimli akkumulyatorga ega hamyonbop N6 smartfonini taqdim etadiOnePlus 8000 mAs sigʻimli akkumulyatorga ega hamyonbop N6 smartfonini taqdim etadiBugun, 14:58Mikrochiplar inqilobi: Olimlar tranzistorlarni 4 nanometrdan past darajagacha kichraytirish yoʻlini topdiMikrochiplar inqilobi: Olimlar tranzistorlarni 4 nanometrdan past darajagacha kichraytirish yoʻlini topdiBugun, 14:30Samsung yangi avlod «monstri» Galaxy M47 5G smartfonini eʼlon qildiSamsung yangi avlod «monstri» Galaxy M47 5G smartfonini eʼlon qildiBugun, 13:57AMD grafikali noutbuklardagi yetti yillik muammo Claude Code yordamida hal etildiAMD grafikali noutbuklardagi yetti yillik muammo Claude Code yordamida hal etildiBugun, 13:27HMD yangi Luma2 smartfonini taqdim etadi: 6000 mAch akkumulyator va sunʼiy intellektHMD yangi Luma2 smartfonini taqdim etadi: 6000 mAch akkumulyator va sunʼiy intellektBugun, 12:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi