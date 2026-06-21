Iyul oyi oxirida osmonda yulduzlar shovqini: Janubiy delta-Akvaridlar oqimi choʻqqisiga chiqadi
Shu yilning iyul oyi oxirida koinot ishqibozlari va astronomiya havaskorlari noyob tabiat hodisasi — Janubiy delta-Akvaridlar meteorlar oqimining guvohi boʻlishlari mumkin. Ushbu yulduzlar shovqini oʻzining eng yuqori faollik nuqtasiga 30-iyuldan 31-iyulga oʻtar kechasi yetadi. Mazkur hodisa tungi osmonni yoritib, tabiatning goʻzal manzaralaridan birini taqdim etishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Moskva planetariysi matbuot xizmati xabar berishicha, meteorlar oqimi davrida har soatda oʻrtacha 25 tagacha "uchuvchi yulduz"larni kuzatish imkoniyati mavjud boʻladi. Garchi ushbu hodisa butun dunyo boʻylab koʻrinsa-da, eng qulay va yorqin kuzatuv sharoitlari Yerning Janubiy yarim sharida istiqomat qiluvchilar uchun yuzaga keladi. Bu radantning (meteorlar uchib chiqadigan nuqta) u yerda ufqdan balandroq koʻtarilishi bilan bogʻliq.
Kuzatish uchun eng qulay vaqt va hududlarJanubiy delta-Akvaridlar oqimi asosan Dalv (Aquarius) yulduz turkumidan tarqalayotgandek koʻrinadi. Astronomlarning taʼkidlashicha, ushbu meteorlar oqimi 12-iyuldan boshlab faollashgan va u 23-avgustga qadar davom etadi. Biroq, aynan iyul oyining soʻnggi tuni eng koʻp meteorlarni koʻrish uchun eng maqbul fursat hisoblanadi.
Oʻzbekiston kabi Shimoliy yarim sharda joylashgan mamlakatlarda ham ushbu hodisani kuzatish mumkin, biroq meteorlar ufqqa yaqinroq joyda harakatlanadi. Shuning uchun havaskorlarga shahar chiroqlaridan yiroqroq, ochiqroq va balandroq joylarga chiqish tavsiya etiladi. Sunʼiy yoritish tizimlarining kamligi meteorlarning yorqinligini yaxshiroq his qilish imkonini beradi.
Meteorlar oqimi — bu sayyoramizning koinotdagi chang va muz zarralari buluti orqali oʻtishi natijasidir. Ushbu zarralar Yer atmosferasiga ulkan tezlikda kirib kelib, ishqalanish natijasida yonib ketadi va bizning koʻzimizga nurli chiziqlar boʻlib koʻrinadi. Janubiy delta-Akvaridlar oʻzining nisbatan sekinroq harakati bilan ajralib turadi, bu esa ularni suratga olishga urinayotgan fotosuratkashlar uchun qoʻshimcha imkoniyatdir.
Mutaxassislar ushbu hodisani kuzatish uchun maxsus teleskop yoki durbin shart emasligini taʼkidlashadi. Eng asosiysi — ochiq osmon va sabr. Inson koʻzi qorongʻulikka moslashishi uchun kamida 20-30 daqiqa vaqt talab etiladi, shundan soʻng tungi osmondagi "uchuvchi yulduz"lar aniqroq koʻrina boshlaydi.
Shuni ham aytib oʻtish joizki, avgust oyida yana bir yirik meteorlar oqimi — Perseidlar kutilmoqda. Shunday ekan, iyul oyidagi Janubiy delta-Akvaridlar astronomik kuzatuvlar mavsumining ajoyib debochasi boʻlib xizmat qiladi. Astronomiya ishqibozlari uchun ushbu yoz oyi koinot sirlarini oʻrganish va goʻzallikdan bahra olish uchun juda boy kelmoqda.
…