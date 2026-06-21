Xitoyning koinotdagi moʻjizasi: ChinaSat 10 sunʼiy yoʻldoshi 15 yillik rekordni oʻrnatdi

·22·Texno
Xitoyning koinotdagi moʻjizasi: ChinaSat 10 sunʼiy yoʻldoshi 15 yillik rekordni oʻrnatdi

Xitoy kosmik sanoatining faxriga aylangan ChinaSat 10 (Zhongxing 10) aloqa sunʼiy yoʻldoshi orbitadagi oʻz faoliyatining 15 yilligini nishonladi. Dastlab belgilangan xizmat muddatidan ancha oʻtib ketganiga qaramay, ushbu apparat hamon oʻz vazifalarini muvaffaqiyatli bajarib kelmoqda. Bu koʻrsatkich Xitoy texnologiyalarining naqadar chidamli va ishonchli ekanligini jahon hamjamiyatiga yana bir bor isbotladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ChinaSat 10 apparati 2011-yilda koinotga uchirilgan edi. U Dongfanghong-4 platformasi asosida qurilgan boʻlib, ushbu loyiha oʻz vaqtida Pekin uchun strategik ahamiyatga ega boʻlgan. Mazkur platforma Xitoyning xorijiy texnologiyalarga qaramligini kamaytirish va xalqaro kosmik bozorda oʻz oʻrniga ega boʻlish yoʻlidagi ilk yirik qadami hisoblanadi.

Texnologik yutuqlar va platformaning ahamiyati

Dongfanghong-4 platformasini yaratish jarayonida xitoylik muhandislar bir qator murakkab texnologik toʻsiqlarni yengib oʻtishgan. Xususan, yirik oʻlchamli yuk koʻtaruvchi konstruksiyalar va bort tizimlarining yuqori darajadagi xavfsizligi aynan shu loyiha doirasida shakllantirildi. Ushbu muvaffaqiyat keyinchalik Xitoyga aloqa sunʼiy yoʻldoshlarini yetkazib berish boʻyicha ilk xalqaro shartnomalarni qoʻlga kiritish imkonini berdi.

ChinaSat 10 oʻz davrining eng kuchli apparati hisoblangan. U rekord darajadagi transponderlar soni, takomillashtirilgan quyosh panellari va yangilangan elektr taʼminoti tizimi bilan jihozlangan edi. Shuningdek, u milliy platforma va xorijiy foydali yuk (payload) birlashtirilgan Xitoyning birinchi sunʼiy yoʻldoshi sifatida tarixga kirdi.

Xizmat koʻrsatish koʻlami va kelajak istiqbollari

Oʻn besh yillik faoliyati davomida ChinaSat 10 juda keng koʻlamli vazifalarni bajardi. Uning yordamida quyidagi xizmatlar koʻrsatib kelinmoqda:

  • Telekanallarni uzluksiz translyatsiya qilish;
  • Korporativ aloqa tarmoqlarini qoʻllab-quvvatlash;
  • Masofaviy taʼlim va telemeditsina xizmatlarini tashkil etish;
  • Tabiiy ofatlar va favqulodda vaziyatlar hududlarida tezkor aloqa oʻrnatish.
Bugungi kunda Xitoy ushbu muvaffaqiyat bilan toʻxtab qolmay, Dongfanghong liniyasini rivojlantirishda davom etmoqda. Yangi avlod Dongfanghong-4E platformasi yanada yuqori yuk koʻtarish qobiliyati va gibrid dvigatel tizimi bilan taʼminlangan. Eng qiziqarli jihati shundaki, zamonaviy apparatlarda sunʼiy intellekt elementlari qoʻllanilmoqda.

Sunʼiy intellekt tizimi orbitaning oʻzida nosozliklarni avtomatik tashxislash va apparat faoliyatini inson aralashuvisiz tiklash imkonini beradi. ChinaSat 10 ning uzoq yillik xizmati esa Xitoyning koinotni oʻzlashtirishdagi ambitsiyalari naqadar jiddiy ekanligini koʻrsatuvchi yorqin misoldir.

XitoyKoinotChinaSatTexnologiyaDongfanghong
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung bir qator smartfonlar uchun One UI 9 interfeysini sinovdan oʻtkazishni boshladiSamsung bir qator smartfonlar uchun One UI 9 interfeysini sinovdan oʻtkazishni boshladiBugun, 17:52Intel Raptor Lake Next: Mobil protsessorlarning yangi avlodi faqat kuchli modellar bilan cheklanadiIntel Raptor Lake Next: Mobil protsessorlarning yangi avlodi faqat kuchli modellar bilan cheklanadiBugun, 16:58Iyul oyi oxirida osmonda yulduzlar shovqini: Janubiy delta-Akvaridlar oqimi choʻqqisiga chiqadiIyul oyi oxirida osmonda yulduzlar shovqini: Janubiy delta-Akvaridlar oqimi choʻqqisiga chiqadiBugun, 15:54Videooʻyinlar ruhiy barqarorlikni oshirib, yolgʻizlik hissini kamaytirishi maʼlum boʻldiVideooʻyinlar ruhiy barqarorlikni oshirib, yolgʻizlik hissini kamaytirishi maʼlum boʻldiBugun, 15:24OnePlus 8000 mAs sigʻimli akkumulyatorga ega hamyonbop N6 smartfonini taqdim etadiOnePlus 8000 mAs sigʻimli akkumulyatorga ega hamyonbop N6 smartfonini taqdim etadiBugun, 14:58Mikrochiplar inqilobi: Olimlar tranzistorlarni 4 nanometrdan past darajagacha kichraytirish yoʻlini topdiMikrochiplar inqilobi: Olimlar tranzistorlarni 4 nanometrdan past darajagacha kichraytirish yoʻlini topdiBugun, 14:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi