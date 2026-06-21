Xitoyning koinotdagi moʻjizasi: ChinaSat 10 sunʼiy yoʻldoshi 15 yillik rekordni oʻrnatdi
Xitoy kosmik sanoatining faxriga aylangan ChinaSat 10 (Zhongxing 10) aloqa sunʼiy yoʻldoshi orbitadagi oʻz faoliyatining 15 yilligini nishonladi. Dastlab belgilangan xizmat muddatidan ancha oʻtib ketganiga qaramay, ushbu apparat hamon oʻz vazifalarini muvaffaqiyatli bajarib kelmoqda. Bu koʻrsatkich Xitoy texnologiyalarining naqadar chidamli va ishonchli ekanligini jahon hamjamiyatiga yana bir bor isbotladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ChinaSat 10 apparati 2011-yilda koinotga uchirilgan edi. U Dongfanghong-4 platformasi asosida qurilgan boʻlib, ushbu loyiha oʻz vaqtida Pekin uchun strategik ahamiyatga ega boʻlgan. Mazkur platforma Xitoyning xorijiy texnologiyalarga qaramligini kamaytirish va xalqaro kosmik bozorda oʻz oʻrniga ega boʻlish yoʻlidagi ilk yirik qadami hisoblanadi.
Texnologik yutuqlar va platformaning ahamiyatiDongfanghong-4 platformasini yaratish jarayonida xitoylik muhandislar bir qator murakkab texnologik toʻsiqlarni yengib oʻtishgan. Xususan, yirik oʻlchamli yuk koʻtaruvchi konstruksiyalar va bort tizimlarining yuqori darajadagi xavfsizligi aynan shu loyiha doirasida shakllantirildi. Ushbu muvaffaqiyat keyinchalik Xitoyga aloqa sunʼiy yoʻldoshlarini yetkazib berish boʻyicha ilk xalqaro shartnomalarni qoʻlga kiritish imkonini berdi.
ChinaSat 10 oʻz davrining eng kuchli apparati hisoblangan. U rekord darajadagi transponderlar soni, takomillashtirilgan quyosh panellari va yangilangan elektr taʼminoti tizimi bilan jihozlangan edi. Shuningdek, u milliy platforma va xorijiy foydali yuk (payload) birlashtirilgan Xitoyning birinchi sunʼiy yoʻldoshi sifatida tarixga kirdi.
Xizmat koʻrsatish koʻlami va kelajak istiqbollariOʻn besh yillik faoliyati davomida ChinaSat 10 juda keng koʻlamli vazifalarni bajardi. Uning yordamida quyidagi xizmatlar koʻrsatib kelinmoqda:
- Telekanallarni uzluksiz translyatsiya qilish;
- Korporativ aloqa tarmoqlarini qoʻllab-quvvatlash;
- Masofaviy taʼlim va telemeditsina xizmatlarini tashkil etish;
- Tabiiy ofatlar va favqulodda vaziyatlar hududlarida tezkor aloqa oʻrnatish.
Sunʼiy intellekt tizimi orbitaning oʻzida nosozliklarni avtomatik tashxislash va apparat faoliyatini inson aralashuvisiz tiklash imkonini beradi. ChinaSat 10 ning uzoq yillik xizmati esa Xitoyning koinotni oʻzlashtirishdagi ambitsiyalari naqadar jiddiy ekanligini koʻrsatuvchi yorqin misoldir.
…