Litiy uchun «supermagistral»: Bor nitridi nanotrubkalari ionlar harakatini 30 baravar tezlatdi

·0·Texno
Litiy uchun «supermagistral»: Bor nitridi nanotrubkalari ionlar harakatini 30 baravar tezlatdi

Zamonaviy energetika va texnologiyalar olamida litiy elementiga boʻlgan talab kundan-kunga ortib bormoqda. Illinoys universiteti (Chikago) olimlari tomonidan oʻtkazilgan yangi tadqiqot bu borada inqilobiy yangilikni taqdim etdi: bor nitrididan tayyorlangan nanotrubkalar litiy ionlarini nazariy modellarda koʻrsatilganidan ancha tezroq oʻtkazish xususiyatiga ega ekanligi aniqlandi. Bu kashfiyot akkumulyatorlar samaradorligini oshirish va litiyni qayta ishlash jarayonlarini tubdan oʻzgartirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bor nitridi nanotrubkalari nafaqat litiy ionlarini tez oʻtkazadi, balki oʻziga xos «filtr» vazifasini ham bajaradi. Ular litiy ionlarini osonlik bilan oʻtkazib, boshqa koʻplab ionlarni toʻsib qoladi. Tadqiqot mualliflaridan biri, dotsent Sangil Kimning taʼkidlashicha, tajribada kuzatilgan ionlar harakati tezligi shu paytgacha maʼlum boʻlgan barcha tizimlardagidan yuqori boʻlib chiqdi.

Yangi avlod akkumulyatorlari va sanoat uchun imkoniyatlar

Nanokanallarda ionlar oqimini boshqarish — yangi avlod akkumulyatorlari, suvni chuchuklashtirish qurilmalari va nodir metallarni ajratib olish texnologiyalarini yaratishdagi eng asosiy toʻsiqlardan biri edi. Asosiy muammo yuqori filtrlash tezligi bilan birga aniq selektivlikni (tanlab oʻtkazishni) taʼminlashda edi. Bor nitridi nanotrubkalari aynan shu ikki talabni mukammal darajada birlashtira oldi.

Olimlar oʻz gʻoyalarini amalda sinab koʻrish uchun millionlab zaryadlangan nanotrubkalardan iborat maxsus membrana yaratdilar. Ushbu membrana turli konsentratsiyali tuzli eritmalar orasiga joylashtirilganda, litiy kutilganidan 31 baravar tezroq oʻtishi maʼlum boʻldi. Shu bilan birga, boshqa ionlarning oʻtishi samarali tarzda cheklandi, bu esa litiyni ajratib olishda yuqori aniqlikni taʼminlaydi.

Tadqiqotchilar ushbu texnologiyaning amaliy qoʻllanishini namoyish etish maqsadida ixcham qurilma ham yasadilar. Mazkur qurilma tuzli eritmalarning kimyoviy farqini elektr energiyasiga aylantirib beradi. Olingan energiya elektron soat yoki kalkulyator kabi oddiy qurilmalarni quvvatlantirish uchun yetarli boʻldi. Bu jarayon tabiatdagi elektr skatlarining oʻz tanasida elektr zaryadini hosil qilish mexanizmiga oʻxshab ketadi.

Kelajakdagi rejalar va litiy taqchilligi muammosi

Hozirgi vaqtda Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlarda ham elektromobillar va qayta tiklanuvchi energiya manbalariga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, litiy xomashyosini samarali olish texnologiyalari juda muhim. Yangi kashfiyot ayniqsa eski akkumulyatorlarni utilizatsiya qilish va ulardan litiyni qayta ajratib olishda katta yordam berishi mumkin.

Olimlar jamoasi kelgusida ushbu texnologiyani sanoat miqyosida qoʻllash ustida ish olib borishni rejalashtirmoqda. Asosiy eʼtibor litiy qazib olish samaradorligini oshirish va nanostrukturalardagi anomal tez ion harakatini yanada chuqurroq oʻrganishga qaratiladi. Agar ushbu uslub ommalashsa, smartfon va elektromobillar uchun quvvat manbalari ishlab chiqarish ancha arzonlashishi va tezlashishi mumkin.

LitiyNanotexnologiyaAkkumulyatorEnergetikaIlm-fan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD Ryzen 9 9900X protsessori kutilmaganda "shishib" qoldi: yangi texnik muammoAMD Ryzen 9 9900X protsessori kutilmaganda "shishib" qoldi: yangi texnik muammoBugun, 18:54Kosmik kemalar uchun 3D-printer: Divergent kompaniyasi Monolith One tizimini taqdim etdiKosmik kemalar uchun 3D-printer: Divergent kompaniyasi Monolith One tizimini taqdim etdiBugun, 18:26Samsung bir qator smartfonlar uchun One UI 9 interfeysini sinovdan oʻtkazishni boshladiSamsung bir qator smartfonlar uchun One UI 9 interfeysini sinovdan oʻtkazishni boshladiBugun, 17:52Xitoyning koinotdagi moʻjizasi: ChinaSat 10 sunʼiy yoʻldoshi 15 yillik rekordni oʻrnatdiXitoyning koinotdagi moʻjizasi: ChinaSat 10 sunʼiy yoʻldoshi 15 yillik rekordni oʻrnatdiBugun, 17:27Intel Raptor Lake Next: Mobil protsessorlarning yangi avlodi faqat kuchli modellar bilan cheklanadiIntel Raptor Lake Next: Mobil protsessorlarning yangi avlodi faqat kuchli modellar bilan cheklanadiBugun, 16:58Iyul oyi oxirida osmonda yulduzlar shovqini: Janubiy delta-Akvaridlar oqimi choʻqqisiga chiqadiIyul oyi oxirida osmonda yulduzlar shovqini: Janubiy delta-Akvaridlar oqimi choʻqqisiga chiqadiBugun, 15:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi