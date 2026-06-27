Batareyalar olamida inqilob: Natriy-ionli akkumulyatorlar ommaviy ishlab chiqarila boshlandi
Elektromobillar sanoatida uzoq kutilgan texnologik burilish yuz berdi: natriy-ionli akkumulyatorlar rasman ommaviy ishlab chiqarish bosqichiga chiqdi. Changan Automobile kompaniyasi ushbu yangi turdagi quvvat elementlarini oʻz avtomobillariga oʻrnatishni boshlagani sohadagi litiy-ionli batareyalar gegemonligiga chek qoʻyishi mumkin. Bu nafaqat ishlab chiqarish tannarxini pasaytiradi, balki elektromobillarning ommaviylashuvini yangi bosqichga olib chiqadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi texnologiyaning asosiy afzalligi uning arzonligidadir. Anʼanaviy litiyli batareyalarda qimmatbaho mis komponentlaridan foydalanilsa, natriy-ionli elementlarda alyuminiy folgali qoʻshaloq tok oʻtkazgichlar qoʻllanilgan. Bu usul batareyaning asosiy strukturaviy parametrlarini saqlab qolgan holda, xomashyo xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirish imkonini berdi. Ishlab chiqaruvchilar batareya blokining uzoq muddatli barqarorligini taʼminlash uchun polianionli katodlarni joriy etishni tezlashtirmoqda.
Narxlar raqobati va iqtisodiy samaradorlikHozirgi vaqtda natriy-ionli elementlarning tannarxi litiy-temir-fosfat (LFP) batareyalari darajasiga yetib qoldi. Tahlillarga koʻra, 2026-yilning birinchi choragida natriy elementining bir vatt-soat quvvati uchun ishlab chiqarish xarajatlari 0,051 dollardan 0,059 dollargacha boʻlgan diapazonni tashkil etgan. Taqqoslash uchun, ayni paytda bozordagi eng hamyonbop hisoblangan LFP elementlarining narxi 0,050 dollar atrofida baholanmoqda.
Sanoat modellari shuni koʻrsatmoqdaki, ishlab chiqarish samaradorligi oshishi bilan natriy batareyalarining tannarxi yanada pasayishda davom etadi. Bu esa Oʻzbekiston kabi elektromobillar bozori jadal rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ham muhim ahamiyatga ega. Arzonroq batareyalar bevosita elektromobillarning yakuniy narxi tushishiga va ularning keng qatlam uchun hamyonbop boʻlishiga xizmat qiladi.
Sovuq iqlimda ishlash imkoniyatlariNatriy-ionli akkumulyatorlarning yana bir ustun jihati ularning ekstremal ob-havo sharoitlariga chidamliligidir. Fizik matritsali elementlar anʼanaviy litiyli variantlarga qaraganda issiqlik va iqlim oʻzgarishlariga ancha bardoshli. Xususan, natriy batareyalari -20 °C sovuqda ham oʻz nominal sigʻimining 90 foizdan ortigʻini saqlab qola oladi. Bu koʻrsatkich qish fasli qattiq keladigan hududlar uchun juda muhimdir.
Taqqoslash uchun, standart litiy-temir-fosfat batareyalari xuddi shunday sovuq sharoitda oʻz quvvatining 80 foizidan koʻprogʻini yoʻqotishi mumkin. Kengaytirilgan sinov platformalari yangi texnologiyaning hatto -40 °C haroratda ham samarali ishlashini tasdiqlamoqda. Bu esa qishki mavsumda elektromobil masofasining keskin kamayib ketishi bilan bogʻliq muammoni deyarli hal etadi.
Xavfsizlik masalasida ham natriy-ionli arxitektura yuqori natijalarni koʻrsatmoqda. Ichki kimyoviy tuzilish tufayli bunday batareyalarda issiqlikning nazoratdan chiqib ketish chegarasi 200 °C dan yuqori. Bu koʻrsatkich qisqa tutashuv sodir boʻlgan taqdirda yongʻin xavfidan ishonchli himoya mexanizmini taʼminlaydi. Shu tariqa, yangi avlod batareyalari nafaqat arzon va chidamli, balki xavfsizlik nuqtayi nazaridan ham mukammalroq boʻlib bormoqda.
…