Batareyalar olamida inqilob: Natriy-ionli akkumulyatorlar ommaviy ishlab chiqarila boshlandi

·28·Texno
Batareyalar olamida inqilob: Natriy-ionli akkumulyatorlar ommaviy ishlab chiqarila boshlandi

Elektromobillar sanoatida uzoq kutilgan texnologik burilish yuz berdi: natriy-ionli akkumulyatorlar rasman ommaviy ishlab chiqarish bosqichiga chiqdi. Changan Automobile kompaniyasi ushbu yangi turdagi quvvat elementlarini oʻz avtomobillariga oʻrnatishni boshlagani sohadagi litiy-ionli batareyalar gegemonligiga chek qoʻyishi mumkin. Bu nafaqat ishlab chiqarish tannarxini pasaytiradi, balki elektromobillarning ommaviylashuvini yangi bosqichga olib chiqadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi texnologiyaning asosiy afzalligi uning arzonligidadir. Anʼanaviy litiyli batareyalarda qimmatbaho mis komponentlaridan foydalanilsa, natriy-ionli elementlarda alyuminiy folgali qoʻshaloq tok oʻtkazgichlar qoʻllanilgan. Bu usul batareyaning asosiy strukturaviy parametrlarini saqlab qolgan holda, xomashyo xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirish imkonini berdi. Ishlab chiqaruvchilar batareya blokining uzoq muddatli barqarorligini taʼminlash uchun polianionli katodlarni joriy etishni tezlashtirmoqda.

Narxlar raqobati va iqtisodiy samaradorlik

Hozirgi vaqtda natriy-ionli elementlarning tannarxi litiy-temir-fosfat (LFP) batareyalari darajasiga yetib qoldi. Tahlillarga koʻra, 2026-yilning birinchi choragida natriy elementining bir vatt-soat quvvati uchun ishlab chiqarish xarajatlari 0,051 dollardan 0,059 dollargacha boʻlgan diapazonni tashkil etgan. Taqqoslash uchun, ayni paytda bozordagi eng hamyonbop hisoblangan LFP elementlarining narxi 0,050 dollar atrofida baholanmoqda.

Sanoat modellari shuni koʻrsatmoqdaki, ishlab chiqarish samaradorligi oshishi bilan natriy batareyalarining tannarxi yanada pasayishda davom etadi. Bu esa Oʻzbekiston kabi elektromobillar bozori jadal rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ham muhim ahamiyatga ega. Arzonroq batareyalar bevosita elektromobillarning yakuniy narxi tushishiga va ularning keng qatlam uchun hamyonbop boʻlishiga xizmat qiladi.

Sovuq iqlimda ishlash imkoniyatlari

Natriy-ionli akkumulyatorlarning yana bir ustun jihati ularning ekstremal ob-havo sharoitlariga chidamliligidir. Fizik matritsali elementlar anʼanaviy litiyli variantlarga qaraganda issiqlik va iqlim oʻzgarishlariga ancha bardoshli. Xususan, natriy batareyalari -20 °C sovuqda ham oʻz nominal sigʻimining 90 foizdan ortigʻini saqlab qola oladi. Bu koʻrsatkich qish fasli qattiq keladigan hududlar uchun juda muhimdir.

Taqqoslash uchun, standart litiy-temir-fosfat batareyalari xuddi shunday sovuq sharoitda oʻz quvvatining 80 foizidan koʻprogʻini yoʻqotishi mumkin. Kengaytirilgan sinov platformalari yangi texnologiyaning hatto -40 °C haroratda ham samarali ishlashini tasdiqlamoqda. Bu esa qishki mavsumda elektromobil masofasining keskin kamayib ketishi bilan bogʻliq muammoni deyarli hal etadi.

Xavfsizlik masalasida ham natriy-ionli arxitektura yuqori natijalarni koʻrsatmoqda. Ichki kimyoviy tuzilish tufayli bunday batareyalarda issiqlikning nazoratdan chiqib ketish chegarasi 200 °C dan yuqori. Bu koʻrsatkich qisqa tutashuv sodir boʻlgan taqdirda yongʻin xavfidan ishonchli himoya mexanizmini taʼminlaydi. Shu tariqa, yangi avlod batareyalari nafaqat arzon va chidamli, balki xavfsizlik nuqtayi nazaridan ham mukammalroq boʻlib bormoqda.

TexnologiyaElektromobilBatareyaChanganInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kremniy davri yakunlanmoqdami: ASML fotonli chiplarni ommaviy ishlab chiqarishga kirishdiKremniy davri yakunlanmoqdami: ASML fotonli chiplarni ommaviy ishlab chiqarishga kirishdiBugun, 16:20Elon Muskning sirli «uchar likopchasi» ilk bor koinotdan Yerga qaytdiElon Muskning sirli «uchar likopchasi» ilk bor koinotdan Yerga qaytdiBugun, 15:29Maʼlumotlar markazlarining koʻpayishi elektr energiyasi narxiga qanday taʼsir qilmoqdaMaʼlumotlar markazlarining koʻpayishi elektr energiyasi narxiga qanday taʼsir qilmoqdaBugun, 14:57Apple Xitoydan xotira chiplari sotib olish uchun Tramp maʼmuriyatidan ruxsat soʻramoqdaApple Xitoydan xotira chiplari sotib olish uchun Tramp maʼmuriyatidan ruxsat soʻramoqdaBugun, 14:28Rocket Lab AQSHning maxfiy harbiy missiyasi sababli Yaponiya sunʼiy yoʻldoshini kechiktirdiRocket Lab AQSHning maxfiy harbiy missiyasi sababli Yaponiya sunʼiy yoʻldoshini kechiktirdiBugun, 13:51Oppo Reno 16 FS taqdim etildi: 6500 mA/soat sigʻimli akkumulyator va kuchli kameralarOppo Reno 16 FS taqdim etildi: 6500 mA/soat sigʻimli akkumulyator va kuchli kameralarBugun, 13:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi