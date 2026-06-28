NASA koinotda yoqilgʻi quyish shoxobchasini yaratmoqda: Ilk sinovlar muvaffaqiyatli oʻtdi

·21·Texno
NASA koinotda yoqilgʻi quyish shoxobchasini yaratmoqda: Ilk sinovlar muvaffaqiyatli oʻtdi

AQSH Milliy aeronavtika va koinot boshqarmasi (NASA) koinotda kemalarni avtomatik ravishda yoqilgʻi bilan toʻldirish tizimini sinovdan oʻtkazishni boshladi. Ushbu texnologiya kelajakda Oy, Mars va Quyosh tizimining boshqa uzoq nuqtalariga amalga oshiriladigan missiyalar uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi kutilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi tizim koinot kemalarining Yerga bogʻliqligini kamaytiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

L3Harris kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan kriogenli ulanish tuguni loyihaning asosini tashkil etadi. Mazkur qurilma oʻziga xos avtomatik "yoqilgʻi quyish toʻpponchasi" vazifasini oʻtaydi. U koinot apparatini orbital yoqilgʻi stansiyasi bilan bogʻlab, suyuq vodorod va suyuq kislorod kabi oʻta past haroratli moddalarni xavfsiz oʻtkazishni taʼminlaydi.

Koinot texnologiyasidagi murakkab bosqich

Marshall koinot parvozlari markazi loyiha rahbari Trevis Belcherning taʼkidlashicha, hozirga qadar koinotda ikki apparat oʻrtasida toʻliq avtomatlashtirilgan kriogenli yoqilgʻi quyish jarayoni amalga oshirilmagan. Bu zamonaviy kosmonavtikaning eng murakkab texnik vazifalaridan biri hisoblanadi. Yangi tizimning asosiy ustunligi shundaki, u astronavtlar ishtirokisiz koʻp marotaba ulanish va uzilish imkoniyatiga ega.

Muhandislar tizimning moslashuvchanligiga alohida eʼtibor qaratishgan. Mexanizm hatto tutashuv jarayonida biroz noaniqliklar yoki apparatlarning siljishi yuz berganda ham ish qobiliyatini saqlab qoladi. Bu ochiq koinotdagi murakkab sharoitlarda xavfsizlik va ishonchlilikni kafolatlaydigan muhim omildir.

Sinovlarning birinchi bosqichida mutaxassislar harorati -196 °C boʻlgan suyuq azotdan foydalandilar. Qurilma ekstremal sovuq haroratda qayta-qayta ulanib, uning germetikligi va chidamliligi tekshirildi. Shuningdek, real sharoitni modellashtirish maqsadida ataylab mukammal boʻlmagan tutashuv holatlari yaratildi, biroq tizim barcha sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtdi.

Uzoq masofali parvozlarda yangi davr

Hozirda ushbu texnologiya ishlab chiqishning dastlabki bosqichida turibdi. Kelajakda NASA uni Oyga qaytish dasturi va Marsga boʻlajak ekspeditsiyalar uchun moslashtirishni rejalashtirmoqda. Orbital yoqilgʻi quyish shoxobchalari koinot parvozlari strategiyasini butunlay oʻzgartirishi mumkin.

Agar koinot kemalari yoqilgʻi zaxirasini orbitaning oʻzida toʻldira olsa, ularga Yer yuzidan barcha yoqilgʻini olib chiqish talab etilmaydi. Bu esa quyidagi imkoniyatlarni beradi:

  • Koinot kemalarining yuk koʻtarish quvvatini oshirish;
  • Uzoq masofali missiyalarning narxini sezilarli darajada arzonlashtirish;
  • Kattaroq va murakkabroq ilmiy apparatlarni koinotga uchirish;
  • Sayyoralararo parvozlarning davomiyligini uzaytirish.
Ekspertlarning fikricha, bunday "yoqilgʻi shoxobchalari" koinot iqtisodiyotining shakllanishiga va insoniyatning uzoq koinotni oʻzlashtirish borasidagi qadamlariga poydevor boʻlib xizmat qiladi.

NASAKoinotTexnologiyaMarsInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Instagram foydalanuvchilarga tavsiyalar algoritmini shaxsan boshqarish imkonini beradiInstagram foydalanuvchilarga tavsiyalar algoritmini shaxsan boshqarish imkonini beradiBugun, 02:21Elon Musk va Masayoshi Son oʻrtasida koinot bahsi: Orbital maʼlumotlar markazlari kerakmiElon Musk va Masayoshi Son oʻrtasida koinot bahsi: Orbital maʼlumotlar markazlari kerakmiBugun, 01:55Grand Theft Auto VI tafsilotlari maʼlum boʻldi: Oʻyin dunyosi va yangi texnologiyalarGrand Theft Auto VI tafsilotlari maʼlum boʻldi: Oʻyin dunyosi va yangi texnologiyalarBugun, 00:58Starlink Mobile Moʻgʻulistonda ishga tushmoqda: Smartfonlar toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldoshga ulanadiStarlink Mobile Moʻgʻulistonda ishga tushmoqda: Smartfonlar toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldoshga ulanadiBugun, 00:25Ilon Mask SpaceX sobiq muhandislari asos solgan Mesh startapini sotib olmoqdaIlon Mask SpaceX sobiq muhandislari asos solgan Mesh startapini sotib olmoqdaKecha, 23:51Sunʼiy intellekt aslida fikrlamaydimi? Olimlar “mulohaza” zanjirlari ortidagi sirni ochdiSunʼiy intellekt aslida fikrlamaydimi? Olimlar “mulohaza” zanjirlari ortidagi sirni ochdiKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi