Harbin Xinguang dronlarni bir necha soniyada yoʻq qiluvchi ixcham lazer tizimini taqdim etdi
Zamonaviy harbiy texnologiyalar olamida dronlarga qarshi kurashish masalasi eng ustuvor yoʻnalishlardan biriga aylandi. Xitoyning Harbin Xinguang Optoelectronics kompaniyasi bu borada inqilobiy yechim — askarlar tomonidan shaxsan foydalanish uchun moʻljallangan Lijian seriyasidagi portativ lazer tizimlarini namoyish etdi. Ushbu qurilma oʻzining ixchamligi va yuqori samaradorligi bilan anʼanaviy havo hujumidan mudofaa tizimlaridan tubdan farq qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi lazer tizimining eng eʼtiborli jihati uning vaznidir. Qurilma bor-yoʻgʻi 25 kilogramm tosh bosadi, bu esa uni bitta askar tomonidan tashish va operativ tarzda jangovar holatga keltirish imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tizim 500 metrgacha boʻlgan masofadagi past balandlikda uchuvchi nishonlarni aniqlash va yoʻq qilishga qodir. Bu kabi koʻrsatkichlar shahar sharoitida yoki strategik obʼyektlarni himoya qilishda juda qoʻl keladi.
Tezkorlik va samaradorlik koʻrsatkichlariLijian tizimi nishonni qulflash va uni butunlay ishdan chiqarish uchun hayratlanarli darajada qisqa vaqt sarflaydi. Yaqinlashib kelayotgan dronning asosiy quvvat va boshqaruv qismlarini yoʻq qilish uchun atigi 4 soniya kifoya qiladi. Shuningdek, tizimning sovish vaqti 5 soniyadan kamroqni tashkil etadi. Bu degani, nazariy jihatdan bitta qurilma bir daqiqa ichida 10 tagacha turli xil past balandlikdagi nishonlarni bartaraf etishi mumkin.
Agar bir nechta shunday tizimlar yagona tarmoqqa birlashtirilsa, ularning samaradorligi geometrik progressiya bilan ortadi. Ishlab chiqaruvchilarning taʼkidlashicha, ushbu mahsulot allaqachon toʻliq miqyosli sinovlardan oʻtgan va hozirda baʼzi harbiy aerodromlarda past balandlikdagi havo hujumidan mudofaa vazifalarini bajarish uchun joylashtirilgan. Bu texnologiyaning nafaqat konsepsiya, balki tayyor jangovar birlik ekanligidan dalolat beradi.
Sunʼiy intellekt va avtomatlashtirilgan boshqaruvTizimning yana bir oʻziga xosligi uning intellektual salohiyatidir. Oʻrnatilgan sunʼiy intellekt moduli yordamida qurilma nishonlarni mustaqil ravishda aniqlay oladi. Shuningdek, u tashqi radiolokatsion stansiyalar signallari bilan hamkorlikda ishlab, otishma zonasiga kirgan barcha dronlarni avtomatik ravishda kuzatish va qulflash imkoniyatiga ega.
Shu tariqa, Lijian shunchaki oddiy lazer quroli emas, balki global havo hujumidan mudofaa tizimiga ulanishi mumkin boʻlgan terminal tugun hisoblanadi. Radar nishonni aniqlagandan soʻng, butun jarayon — identifikatsiya qilishdan tortib moʻljalga olishgacha — avtonom tarzda amalga oshiriladi. Operatordan faqat soʻnggi bosqichni, yaʼni oʻt ochishni tasdiqlash talab etiladi, xolos.
Iqtisodiy jihatdan ham ushbu texnologiya ancha jozibador. Bir toʻplamning narxi taxminan 2 million yuan (300 ming dollar atrofida) etib belgilangan. Bir qarashda bu qimmat tuyulishi mumkin, biroq uni qoʻllash xarajatlari anʼanaviy raketa yoki zenit tizimlariga qaraganda ancha arzon. Dronlar kabi arzon nishonlarni yoʻq qilish uchun qimmatbaho raketalarni sarflash oʻrniga lazerdan foydalanish harbiy byudjetni sezilarli darajada tejash imkonini beradi.
…