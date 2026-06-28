Harbin Xinguang dronlarni bir necha soniyada yoʻq qiluvchi ixcham lazer tizimini taqdim etdi

·24·Texno
Harbin Xinguang dronlarni bir necha soniyada yoʻq qiluvchi ixcham lazer tizimini taqdim etdi

Zamonaviy harbiy texnologiyalar olamida dronlarga qarshi kurashish masalasi eng ustuvor yoʻnalishlardan biriga aylandi. Xitoyning Harbin Xinguang Optoelectronics kompaniyasi bu borada inqilobiy yechim — askarlar tomonidan shaxsan foydalanish uchun moʻljallangan Lijian seriyasidagi portativ lazer tizimlarini namoyish etdi. Ushbu qurilma oʻzining ixchamligi va yuqori samaradorligi bilan anʼanaviy havo hujumidan mudofaa tizimlaridan tubdan farq qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi lazer tizimining eng eʼtiborli jihati uning vaznidir. Qurilma bor-yoʻgʻi 25 kilogramm tosh bosadi, bu esa uni bitta askar tomonidan tashish va operativ tarzda jangovar holatga keltirish imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tizim 500 metrgacha boʻlgan masofadagi past balandlikda uchuvchi nishonlarni aniqlash va yoʻq qilishga qodir. Bu kabi koʻrsatkichlar shahar sharoitida yoki strategik obʼyektlarni himoya qilishda juda qoʻl keladi.

Tezkorlik va samaradorlik koʻrsatkichlari

Lijian tizimi nishonni qulflash va uni butunlay ishdan chiqarish uchun hayratlanarli darajada qisqa vaqt sarflaydi. Yaqinlashib kelayotgan dronning asosiy quvvat va boshqaruv qismlarini yoʻq qilish uchun atigi 4 soniya kifoya qiladi. Shuningdek, tizimning sovish vaqti 5 soniyadan kamroqni tashkil etadi. Bu degani, nazariy jihatdan bitta qurilma bir daqiqa ichida 10 tagacha turli xil past balandlikdagi nishonlarni bartaraf etishi mumkin.

Agar bir nechta shunday tizimlar yagona tarmoqqa birlashtirilsa, ularning samaradorligi geometrik progressiya bilan ortadi. Ishlab chiqaruvchilarning taʼkidlashicha, ushbu mahsulot allaqachon toʻliq miqyosli sinovlardan oʻtgan va hozirda baʼzi harbiy aerodromlarda past balandlikdagi havo hujumidan mudofaa vazifalarini bajarish uchun joylashtirilgan. Bu texnologiyaning nafaqat konsepsiya, balki tayyor jangovar birlik ekanligidan dalolat beradi.

Sunʼiy intellekt va avtomatlashtirilgan boshqaruv

Tizimning yana bir oʻziga xosligi uning intellektual salohiyatidir. Oʻrnatilgan sunʼiy intellekt moduli yordamida qurilma nishonlarni mustaqil ravishda aniqlay oladi. Shuningdek, u tashqi radiolokatsion stansiyalar signallari bilan hamkorlikda ishlab, otishma zonasiga kirgan barcha dronlarni avtomatik ravishda kuzatish va qulflash imkoniyatiga ega.

Shu tariqa, Lijian shunchaki oddiy lazer quroli emas, balki global havo hujumidan mudofaa tizimiga ulanishi mumkin boʻlgan terminal tugun hisoblanadi. Radar nishonni aniqlagandan soʻng, butun jarayon — identifikatsiya qilishdan tortib moʻljalga olishgacha — avtonom tarzda amalga oshiriladi. Operatordan faqat soʻnggi bosqichni, yaʼni oʻt ochishni tasdiqlash talab etiladi, xolos.

Iqtisodiy jihatdan ham ushbu texnologiya ancha jozibador. Bir toʻplamning narxi taxminan 2 million yuan (300 ming dollar atrofida) etib belgilangan. Bir qarashda bu qimmat tuyulishi mumkin, biroq uni qoʻllash xarajatlari anʼanaviy raketa yoki zenit tizimlariga qaraganda ancha arzon. Dronlar kabi arzon nishonlarni yoʻq qilish uchun qimmatbaho raketalarni sarflash oʻrniga lazerdan foydalanish harbiy byudjetni sezilarli darajada tejash imkonini beradi.

LazerDronTexnologiyaXitoyHarbiy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Boeing va DARPA aviatsiya inqilobiga tayyorlanmoqda: X-65 samolyoti qanot qoqmoqdaBoeing va DARPA aviatsiya inqilobiga tayyorlanmoqda: X-65 samolyoti qanot qoqmoqdaBugun, 05:24Eski texnologiyalar moʻjizasi: Windows 11 operatsion tizimi DDR1 xotirali kompyuterda ishga tushirildiEski texnologiyalar moʻjizasi: Windows 11 operatsion tizimi DDR1 xotirali kompyuterda ishga tushirildiBugun, 04:58NASA koinotda yoqilgʻi quyish shoxobchasini yaratmoqda: Ilk sinovlar muvaffaqiyatli oʻtdiNASA koinotda yoqilgʻi quyish shoxobchasini yaratmoqda: Ilk sinovlar muvaffaqiyatli oʻtdiBugun, 02:21Instagram foydalanuvchilarga tavsiyalar algoritmini shaxsan boshqarish imkonini beradiInstagram foydalanuvchilarga tavsiyalar algoritmini shaxsan boshqarish imkonini beradiBugun, 02:21Elon Musk va Masayoshi Son oʻrtasida koinot bahsi: Orbital maʼlumotlar markazlari kerakmiElon Musk va Masayoshi Son oʻrtasida koinot bahsi: Orbital maʼlumotlar markazlari kerakmiBugun, 01:55Grand Theft Auto VI tafsilotlari maʼlum boʻldi: Oʻyin dunyosi va yangi texnologiyalarGrand Theft Auto VI tafsilotlari maʼlum boʻldi: Oʻyin dunyosi va yangi texnologiyalarBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi