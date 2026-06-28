NVIDIA GeForce RTX 5090 muammosi: 16-kontaktli konnektor yana bir videokartani yaroqsiz qildi
NVIDIA kompaniyasining eng yangi va kuchli flagmani bo‘lgan GeForce RTX 5090 videokartalari bilan bog‘liq xavotirli xabarlar ko‘payishda davom etmoqda. Vyetnamda ushbu grafik protsessorning navbatdagi jiddiy shikastlanishi qayd etildi. Bu galgi holat shunchaki simlarning erishi bilan cheklanib qolmay, qurilmaning butunlay ishdan chiqishiga olib kelgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com ma’lumotiga ko‘ra, quyle.gpufix deb nomlanuvchi videokartalarni ta’mirlash ustaxonasi TikTok ijtimoiy tarmog‘ida fojiaviy holat aks etgan suratlarni e’lon qildi. Mutaxassislarning so‘zlariga ko‘ra, ularga bir vaqtning o‘zida ikkita GeForce RTX 5090 modeli olib kelingan. Birinchi kartani muvaffaqiyatli tiklashning imkoni bo‘lgan bo‘lsa, ikkinchisi mutlaqo yaroqsiz holatga kelgan.
E’lon qilingan fotosuratlarda 16-kontaktli quvvat ulagichi deyarli butunlay yonib ketganini ko‘rish mumkin. Issiqlikning haddan tashqari yuqori bo‘lgani natijasida nafaqat konnektor, balki videokartaning tekstoliti (bosma platasi), uning ichki qatlamlari, grafik protsessor (GPU) va xotira chiplari ham erib ketgan. Ta’mirlash ustaxonasi bunday darajadagi shikastlanishdan so‘ng qurilmani qayta tiklashning imkoni yo‘qligini ma’lum qildi.
Eski muammoning yangi ko‘rinishiHozircha qizib ketishning aniq sababi ma’lum emas. Mutaxassislar foydalanuvchi qanday quvvat bloki, kabel yoki o‘tkazgichdan foydalangani, shuningdek, tizim qanday konfiguratsiyada ishlagani haqida ma’lumot berishmagan. Biroq, bu holat NVIDIA foydalanuvchilari uchun begona emas.
Eslatib o‘tamiz, 16-kontaktli quvvat ulagichlari bilan bog‘liq muammolar ilk bor GeForce RTX 4090 modeli sotuvga chiqqanidan keyin keng shov-shuvga sabab bo‘lgan edi. O’shanda ko‘plab foydalanuvchilar konnektorlarning erib ketishi va qimmatbaho videokartalarning kuyib qolishidan shikoyat qilishgan.
Mazkur muammoni bartaraf etish maqsadida ishlab chiqaruvchilar yangilangan 12V-2x6 standarti va ATX 3.1 quvvat bloklarini taqdim etishgan edi. Ushbu yangilanishlar ulanish ishonchliligini oshirishi va qizib ketish xavfini kamaytirishi kerak edi. Shunga qaramay, amaliyotda yangi avlod GeForce RTX 5090 kartalarida ham shunga o‘xshash holatlar takrorlanayotgani texnika olamida katta bahslarga sabab bo‘lmoqda.
O’zbekiston bozorida ham yuqori unumdorlikka ega videokartalarga talab yuqoriligini hisobga olsak, mahalliy geymerlar va professional dizaynerlar uchun ushbu xabarlar muhim ogohlantirish bo‘lib xizmat qiladi. Bunday qimmatbaho qurilmalarni sotib olishda sifatli quvvat bloklaridan foydalanish va kabellarning mahkam ulanganiga ishonch hosil qilish hayotiy zaruriyatga aylanmoqda.
…