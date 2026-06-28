NVIDIA GeForce RTX 5090 muammosi: 16-kontaktli konnektor yana bir videokartani yaroqsiz qildi

·0·Texno
NVIDIA GeForce RTX 5090 muammosi: 16-kontaktli konnektor yana bir videokartani yaroqsiz qildi

NVIDIA kompaniyasining eng yangi va kuchli flagmani bo‘lgan GeForce RTX 5090 videokartalari bilan bog‘liq xavotirli xabarlar ko‘payishda davom etmoqda. Vyetnamda ushbu grafik protsessorning navbatdagi jiddiy shikastlanishi qayd etildi. Bu galgi holat shunchaki simlarning erishi bilan cheklanib qolmay, qurilmaning butunlay ishdan chiqishiga olib kelgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com ma’lumotiga ko‘ra, quyle.gpufix deb nomlanuvchi videokartalarni ta’mirlash ustaxonasi TikTok ijtimoiy tarmog‘ida fojiaviy holat aks etgan suratlarni e’lon qildi. Mutaxassislarning so‘zlariga ko‘ra, ularga bir vaqtning o‘zida ikkita GeForce RTX 5090 modeli olib kelingan. Birinchi kartani muvaffaqiyatli tiklashning imkoni bo‘lgan bo‘lsa, ikkinchisi mutlaqo yaroqsiz holatga kelgan.

E’lon qilingan fotosuratlarda 16-kontaktli quvvat ulagichi deyarli butunlay yonib ketganini ko‘rish mumkin. Issiqlikning haddan tashqari yuqori bo‘lgani natijasida nafaqat konnektor, balki videokartaning tekstoliti (bosma platasi), uning ichki qatlamlari, grafik protsessor (GPU) va xotira chiplari ham erib ketgan. Ta’mirlash ustaxonasi bunday darajadagi shikastlanishdan so‘ng qurilmani qayta tiklashning imkoni yo‘qligini ma’lum qildi.

Eski muammoning yangi ko‘rinishi

Hozircha qizib ketishning aniq sababi ma’lum emas. Mutaxassislar foydalanuvchi qanday quvvat bloki, kabel yoki o‘tkazgichdan foydalangani, shuningdek, tizim qanday konfiguratsiyada ishlagani haqida ma’lumot berishmagan. Biroq, bu holat NVIDIA foydalanuvchilari uchun begona emas.

Eslatib o‘tamiz, 16-kontaktli quvvat ulagichlari bilan bog‘liq muammolar ilk bor GeForce RTX 4090 modeli sotuvga chiqqanidan keyin keng shov-shuvga sabab bo‘lgan edi. O’shanda ko‘plab foydalanuvchilar konnektorlarning erib ketishi va qimmatbaho videokartalarning kuyib qolishidan shikoyat qilishgan.

Mazkur muammoni bartaraf etish maqsadida ishlab chiqaruvchilar yangilangan 12V-2x6 standarti va ATX 3.1 quvvat bloklarini taqdim etishgan edi. Ushbu yangilanishlar ulanish ishonchliligini oshirishi va qizib ketish xavfini kamaytirishi kerak edi. Shunga qaramay, amaliyotda yangi avlod GeForce RTX 5090 kartalarida ham shunga o‘xshash holatlar takrorlanayotgani texnika olamida katta bahslarga sabab bo‘lmoqda.

O’zbekiston bozorida ham yuqori unumdorlikka ega videokartalarga talab yuqoriligini hisobga olsak, mahalliy geymerlar va professional dizaynerlar uchun ushbu xabarlar muhim ogohlantirish bo‘lib xizmat qiladi. Bunday qimmatbaho qurilmalarni sotib olishda sifatli quvvat bloklaridan foydalanish va kabellarning mahkam ulanganiga ishonch hosil qilish hayotiy zaruriyatga aylanmoqda.

NVIDIAGeForce RTX 5090VideokartaTexnologiyaMuammo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi oʻzining ilk NAS tarmogʻi saqlash qurilmasini taqdim etishga tayyorlanmoqdaXiaomi oʻzining ilk NAS tarmogʻi saqlash qurilmasini taqdim etishga tayyorlanmoqdaBugun, 08:53Belkin kompaniyasi Thunderbolt 5 interfeysiga ega kuchli dok-stansiyasini taqdim etdiBelkin kompaniyasi Thunderbolt 5 interfeysiga ega kuchli dok-stansiyasini taqdim etdiBugun, 08:23Harbin Xinguang dronlarni bir necha soniyada yoʻq qiluvchi ixcham lazer tizimini taqdim etdiHarbin Xinguang dronlarni bir necha soniyada yoʻq qiluvchi ixcham lazer tizimini taqdim etdiBugun, 05:51Boeing va DARPA aviatsiya inqilobiga tayyorlanmoqda: X-65 samolyoti qanot qoqmoqdaBoeing va DARPA aviatsiya inqilobiga tayyorlanmoqda: X-65 samolyoti qanot qoqmoqdaBugun, 05:24Eski texnologiyalar moʻjizasi: Windows 11 operatsion tizimi DDR1 xotirali kompyuterda ishga tushirildiEski texnologiyalar moʻjizasi: Windows 11 operatsion tizimi DDR1 xotirali kompyuterda ishga tushirildiBugun, 04:58NASA koinotda yoqilgʻi quyish shoxobchasini yaratmoqda: Ilk sinovlar muvaffaqiyatli oʻtdiNASA koinotda yoqilgʻi quyish shoxobchasini yaratmoqda: Ilk sinovlar muvaffaqiyatli oʻtdiBugun, 02:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi