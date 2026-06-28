Kanada AQSH energetika bozoriga boyitilmagan uranda ishlaydigan yadroviy reaktorlarni taklif qilmoqda

·0·Texno
Kanada AQSH energetika bozoriga boyitilmagan uranda ishlaydigan yadroviy reaktorlarni taklif qilmoqda

Kanadaning AtkinsRealis kompaniyasi oʻzining noyob CANDU reaktor texnologiyasini AQSH bozoriga olib kirish uchun rasmiy litsenziyalash jarayonini boshladi. AQSH Yadroviy tartibga solish komissiyasiga (NRC) taqdim etilgan bildirishnoma ushbu texnologiyani Amerika energetika tizimiga integratsiya qilish yoʻlidagi birinchi rasmiy qadam boʻldi. Mazkur tashabbus AQSHning energetik mustaqilligini taʼminlash va sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun zarur boʻlgan ulkan quvvatlarni yaratishda muhim ahamiyatga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

AtkinsRealis mutaxassislari Amerika bozoriga 700 MW dan ortiq quvvatga ega boʻlgan Enhanced CANDU 6 reaktorini taqdim etishni rejalashtirmoqda. Ishlab chiquvchilarning fikricha, ushbu texnologiya hozirda maʼlumotlar markazlari (data-centers), AI tizimlari va yuqori texnologiyali ishlab chiqarish korxonalari tomonidan ortib borayotgan elektr energiyasiga boʻlgan talabni qoplashda eng samarali yechimlardan biri boʻlishi mumkin.

Texnologik ustunlik: Boyitilmagan uran va uzluksiz ish faoliyati

CANDU texnologiyasining asosiy farqi va afzalligi shundaki, u yoqilgʻi sifatida boyitilgan uran oʻrniga tabiiy urandan foydalanadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu AQSH uchun strategik jihatdan muhim, chunki mamlakatning yadroviy yoqilgʻi taʼminoti zanjiri hozirda koʻp jihatdan xorijiy yetkazib beruvchilarga bogʻliq boʻlib qolgan. Tabiiy urandan foydalanish esa bu qaramlikni sezilarli darajada kamaytiradi.

Yana bir muhim texnik yutuq – reaktorni toʻxtatmasdan turib yoqilgʻi quyish imkoniyatidir. Aksariyat anʼanaviy reaktorlar yoqilgʻi almashtirish uchun maʼlum muddatga oʻchirilishi kerak boʻlsa, CANDU texnologiyasi oʻrnatilgan quvvatdan foydalanish koeffitsientini maksimal darajada saqlab qolish imkonini beradi. Bu esa barqaror energiya oqimiga muhtoj boʻlgan yirik texnologik klasterlar uchun juda qoʻl keladi.

Xalqaro tajriba va AQSH bozoridagi toʻsiqlar

AtkinsRealis vakillari ushbu texnologiya allaqachon dunyo miqyosida sinovdan oʻtganini taʼkidlamoqda. Hozirgi kunda Kanada, Janubiy Koreya, Xitoy va Argentina kabi mamlakatlarda jami 34 ta CANDU tipidagi energiya bloklari muvaffaqiyatli faoliyat yuritib kelmoqda. Biroq, AQSH bozoriga kirish oson kechmasligi kutilmoqda, chunki Amerika litsenziyalash tizimi asosan yengil suvli reaktorlarga (LWR) moslashgan.

Kanada hukumatining yangi strategiyasiga koʻra, 2040-yilga qadar CANDU texnologiyasini kamida toʻrtta yangi xorijiy bozorga eksport qilish koʻzda tutilgan. AQSH bilan hamkorlik bu boradagi eng yirik va nufuzli loyiha boʻlishi mumkin. Hozircha gap faqat dastlabki kelishuvlar haqida ketmoqda va NRC tomonidan qurilish hamda foydalanish uchun yakuniy ruxsatnomalar berilmagan.

Oʻzbekiston kabi atom energetikasini rivojlantirishni maqsad qilgan mamlakatlar uchun ham bunday muqobil texnologiyalar qiziqish uygʻotishi tabiiy. Boyitilmagan urandan foydalanish imkoniyati yoqilgʻi siklini soddalashtirish va xalqaro cheklovlarga kamroq toʻqnash kelish nuqtayi nazaridan istiqbolli yoʻnalish hisoblanadi.

EnergetikaKanadaAQSHYadroviy ReaktorTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt raqamli toʻlovlar sohasida inqilob qiladi: Hindiston tajribasiSunʼiy intellekt raqamli toʻlovlar sohasida inqilob qiladi: Hindiston tajribasiBugun, 10:20NVIDIA GeForce RTX 5090 muammosi: 16-kontaktli konnektor yana bir videokartani yaroqsiz qildiNVIDIA GeForce RTX 5090 muammosi: 16-kontaktli konnektor yana bir videokartani yaroqsiz qildiBugun, 09:22Xiaomi oʻzining ilk NAS tarmogʻi saqlash qurilmasini taqdim etishga tayyorlanmoqdaXiaomi oʻzining ilk NAS tarmogʻi saqlash qurilmasini taqdim etishga tayyorlanmoqdaBugun, 08:53Belkin kompaniyasi Thunderbolt 5 interfeysiga ega kuchli dok-stansiyasini taqdim etdiBelkin kompaniyasi Thunderbolt 5 interfeysiga ega kuchli dok-stansiyasini taqdim etdiBugun, 08:23Harbin Xinguang dronlarni bir necha soniyada yoʻq qiluvchi ixcham lazer tizimini taqdim etdiHarbin Xinguang dronlarni bir necha soniyada yoʻq qiluvchi ixcham lazer tizimini taqdim etdiBugun, 05:51Boeing va DARPA aviatsiya inqilobiga tayyorlanmoqda: X-65 samolyoti qanot qoqmoqdaBoeing va DARPA aviatsiya inqilobiga tayyorlanmoqda: X-65 samolyoti qanot qoqmoqdaBugun, 05:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi