Govee kompaniyasi ichimlik ishqibozlari uchun yangi Smart Nugget Ice Maker Pro qurilmasini taqdim etdi

·29·Texno
Govee kompaniyasi ichimlik ishqibozlari uchun yangi Smart Nugget Ice Maker Pro qurilmasini taqdim etdi

Aqlli uy gadjetlari bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan Govee brendi oʻzining navbatdagi innovatsion mahsuloti — Smart Nugget Ice Maker Pro muz generatorini sotuvga chiqardi. Ushbu qurilma oddiy muz boʻlaklaridan charchagan va restoranlardagi kabi yumshoq, chaynashga qulay boʻlgan "nugget" shaklidagi muzni xush koʻruvchi isteʼmolchilar uchun moʻljallangan. 500 AQSH dollari miqdorida baholangan ushbu premium gadjet kundalik ichimliklarni tayyorlash jarayonini haqiqiy lyuks darajasiga olib chiqishni vaʼda qilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

GoveeLife Smart Nugget Ice Maker Pro qurilmasining asosiy ustunligi uning tezkorligidadir. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, muz generatori ishga tushirilgandan soʻng atigi olti daqiqa ichida dastlabki muz boʻlaklarini tayyorlab beradi. Qurilmaning umumiy quvvati bir kunda qariyb 27 kilogramm (60 funt) muz ishlab chiqarish imkonini beradi. Ichki savatchasi esa 1,5 kilogramm muzni sigʻdira oladi va foydalanuvchi muzni olgan sari tizim avtomatik ravishda uning oʻrnini toʻldirib boradi.

Aqlli boshqaruv va masofaviy imkoniyatlar

Zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan ushbu modelni GoveeHome ilovasi orqali masofadan boshqarish mumkin. Bu foydalanuvchiga ish stolidan turib yoki yoʻlda kelayotib muz tayyorlash jarayonini boshlash imkonini beradi. Masalan, ertalabki qahva tayyorlashdan oldin smartfon orqali buyruq berilsa, oshxonaga borguningizcha yangi muz tayyor boʻladi. Shuningdek, ilova orqali muz savatchasining toʻlganlik darajasini real vaqt rejimida kuzatib borish mumkin.

Qurilma nafaqat mobil ilova, balki ovozli yordamchilar bilan ham integratsiya qilingan. Alexa va Google Assistant tizimlari orqali oddiy ovozli buyruqlar yordamida muz ishlab chiqarishni boshlash yoki toʻxtatish mumkin. Bu esa oshxonada boshqa ishlar bilan band boʻlgan vaqtda juda qulay yechim hisoblanadi. Govee muhandislari shovqin darajasiga ham alohida eʼtibor qaratib, AI NoiseGuard texnologiyasini joriy etishgan.

Ushbu texnologiya qurilmaning shovqin darajasini 40 dB atrofida ushlab turishga yordam beradi. Tizim avtomatik ravishda muzdan tushirish (defrosting) sikllarini amalga oshirib, ortiqcha shovqinni kamaytiradi va uzluksiz ishlashni taʼminlaydi. Garchi qurilma ishlash jarayonida biroz gʻoʻngʻillash ovozi chiqarsa-da, u kundalik hayotda chalgʻituvchi yoki bezovta qiluvchi darajada emas.

Dizayn va estetik jihatlar

Govee brendiga xos boʻlgan yana bir jihat — bu moslashuvchan yoritish tizimidir. Smart Nugget Ice Maker Pro ichki savatchani yoritib turuvchi RGB chiroqlarga ega. Foydalanuvchilar ilova orqali turli ranglar va rejimlarni, jumladan, futuristik muhit yaratuvchi "cyberpunk" rejimini tanlashlari mumkin. Bu esa gadjetni shunchaki maishiy texnika emas, balki interyerning qiziqarli elementiga aylantiradi.

Biroq, qurilmani sotib olishdan oldin uning oʻlchamlariga eʼtibor berish lozim. Balandligi va kengligi qariyb 43 santimetrni tashkil etuvchi ushbu muz generatori oshxona peshtaxtasida ancha katta joy egallaydi. Ogʻirligi esa 22 kilogrammdan ortiq boʻlib, u ixcham oshxonalar uchun biroz noqulaylik tugʻdirishi mumkin. Shunga qaramay, uning zamonaviy va silliq dizayni har qanday zamonaviy xonadon uslubiga mos tushadi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu qurilma oddiy muzga qanoat qilmaydigan va ichimlik tayyorlash madaniyatiga alohida eʼtibor beradigan insonlar uchun moʻljallangan. Garchi narxi biroz baland boʻlsa-da, taqdim etilayotgan qulayliklar va "aqlli" funksiyalar uni oʻz toifasidagi eng kuchli modelga aylantiradi.

GoveeAqlli UyGadjetTexnologiyaOshxona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kanadada termoyadroviy inqilob: LM26 reaktori plazmani 8 million darajagacha qizdirdiKanadada termoyadroviy inqilob: LM26 reaktori plazmani 8 million darajagacha qizdirdiBugun, 19:29Xitoyning Loongson kompaniyasi 16 yadroli va tejamkor 3C3000 protsessorini taqdim etdiXitoyning Loongson kompaniyasi 16 yadroli va tejamkor 3C3000 protsessorini taqdim etdiBugun, 18:28Airbus A320 oʻrnini bosuvchi yangi avlod samolyotini ishlab chiqishga kirishmoqdaAirbus A320 oʻrnini bosuvchi yangi avlod samolyotini ishlab chiqishga kirishmoqdaBugun, 17:54Dragonfly Energy qattiq tanali akkumulyatorlar ishlab chiqarishda inqilobiy usulni patentladiDragonfly Energy qattiq tanali akkumulyatorlar ishlab chiqarishda inqilobiy usulni patentladiBugun, 17:20Delta Air Lines yuzlab Boeing 737 samolyotlarida yoqilgʻi sarfini kamaytirish yoʻlini topdiDelta Air Lines yuzlab Boeing 737 samolyotlarida yoqilgʻi sarfini kamaytirish yoʻlini topdiBugun, 16:52Quyoshda 2024-yilning eng yirik dogʻi paydo boʻldi: Yerga taʼsiri qanday boʻladi?Quyoshda 2024-yilning eng yirik dogʻi paydo boʻldi: Yerga taʼsiri qanday boʻladi?Bugun, 16:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi