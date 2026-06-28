Govee kompaniyasi ichimlik ishqibozlari uchun yangi Smart Nugget Ice Maker Pro qurilmasini taqdim etdi
Aqlli uy gadjetlari bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan Govee brendi oʻzining navbatdagi innovatsion mahsuloti — Smart Nugget Ice Maker Pro muz generatorini sotuvga chiqardi. Ushbu qurilma oddiy muz boʻlaklaridan charchagan va restoranlardagi kabi yumshoq, chaynashga qulay boʻlgan "nugget" shaklidagi muzni xush koʻruvchi isteʼmolchilar uchun moʻljallangan. 500 AQSH dollari miqdorida baholangan ushbu premium gadjet kundalik ichimliklarni tayyorlash jarayonini haqiqiy lyuks darajasiga olib chiqishni vaʼda qilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
GoveeLife Smart Nugget Ice Maker Pro qurilmasining asosiy ustunligi uning tezkorligidadir. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, muz generatori ishga tushirilgandan soʻng atigi olti daqiqa ichida dastlabki muz boʻlaklarini tayyorlab beradi. Qurilmaning umumiy quvvati bir kunda qariyb 27 kilogramm (60 funt) muz ishlab chiqarish imkonini beradi. Ichki savatchasi esa 1,5 kilogramm muzni sigʻdira oladi va foydalanuvchi muzni olgan sari tizim avtomatik ravishda uning oʻrnini toʻldirib boradi.
Aqlli boshqaruv va masofaviy imkoniyatlarZamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan ushbu modelni GoveeHome ilovasi orqali masofadan boshqarish mumkin. Bu foydalanuvchiga ish stolidan turib yoki yoʻlda kelayotib muz tayyorlash jarayonini boshlash imkonini beradi. Masalan, ertalabki qahva tayyorlashdan oldin smartfon orqali buyruq berilsa, oshxonaga borguningizcha yangi muz tayyor boʻladi. Shuningdek, ilova orqali muz savatchasining toʻlganlik darajasini real vaqt rejimida kuzatib borish mumkin.
Qurilma nafaqat mobil ilova, balki ovozli yordamchilar bilan ham integratsiya qilingan. Alexa va Google Assistant tizimlari orqali oddiy ovozli buyruqlar yordamida muz ishlab chiqarishni boshlash yoki toʻxtatish mumkin. Bu esa oshxonada boshqa ishlar bilan band boʻlgan vaqtda juda qulay yechim hisoblanadi. Govee muhandislari shovqin darajasiga ham alohida eʼtibor qaratib, AI NoiseGuard texnologiyasini joriy etishgan.
Ushbu texnologiya qurilmaning shovqin darajasini 40 dB atrofida ushlab turishga yordam beradi. Tizim avtomatik ravishda muzdan tushirish (defrosting) sikllarini amalga oshirib, ortiqcha shovqinni kamaytiradi va uzluksiz ishlashni taʼminlaydi. Garchi qurilma ishlash jarayonida biroz gʻoʻngʻillash ovozi chiqarsa-da, u kundalik hayotda chalgʻituvchi yoki bezovta qiluvchi darajada emas.
Dizayn va estetik jihatlarGovee brendiga xos boʻlgan yana bir jihat — bu moslashuvchan yoritish tizimidir. Smart Nugget Ice Maker Pro ichki savatchani yoritib turuvchi RGB chiroqlarga ega. Foydalanuvchilar ilova orqali turli ranglar va rejimlarni, jumladan, futuristik muhit yaratuvchi "cyberpunk" rejimini tanlashlari mumkin. Bu esa gadjetni shunchaki maishiy texnika emas, balki interyerning qiziqarli elementiga aylantiradi.
Biroq, qurilmani sotib olishdan oldin uning oʻlchamlariga eʼtibor berish lozim. Balandligi va kengligi qariyb 43 santimetrni tashkil etuvchi ushbu muz generatori oshxona peshtaxtasida ancha katta joy egallaydi. Ogʻirligi esa 22 kilogrammdan ortiq boʻlib, u ixcham oshxonalar uchun biroz noqulaylik tugʻdirishi mumkin. Shunga qaramay, uning zamonaviy va silliq dizayni har qanday zamonaviy xonadon uslubiga mos tushadi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu qurilma oddiy muzga qanoat qilmaydigan va ichimlik tayyorlash madaniyatiga alohida eʼtibor beradigan insonlar uchun moʻljallangan. Garchi narxi biroz baland boʻlsa-da, taqdim etilayotgan qulayliklar va "aqlli" funksiyalar uni oʻz toifasidagi eng kuchli modelga aylantiradi.
…