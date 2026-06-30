Base44 oʻzining sunʼiy intellekt modelini taqdim etdi: Startaplar mustaqillikka intilmoqda

·0·Texno
Base44 oʻzining sunʼiy intellekt modelini taqdim etdi: Startaplar mustaqillikka intilmoqda

Ilovalarni tabiiy tilda yaratish imkonini beruvchi Base44 platformasi oʻzining xususiy sunʼiy intellekt modelini ishga tushirganini eʼlon qildi. Bir yil avval Wix tomonidan 80 million dollarga sotib olingan ushbu startapning yangi qadami texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu nafaqat texnik yangilanish, balki AI-startaplarning yirik modellar provayderlariga boʻlgan qaramligini kamaytirish yoʻlidagi strategik harakatdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirda koʻplab kompaniyalar OpenAI yoki Anthropic kabi gigantlarning tayyor modellariga tayanib ish koʻrmoqda. Biroq, Base44 asoschisi Maor Shlomo taʼkidlashicha, oʻz modeliga ega boʻlish xarajatlarni kamaytirish, tezkorlikni oshirish va mahsulotni aniqroq optimallashtirish imkonini beradi. Base1 deb nomlangan yangi model platformadagi oʻn millionlab real foydalanuvchilarning oʻzaro aloqalari asosida oʻqitilgan.

Raqobat va ixtisoslashuvning ahamiyati

Sohadagi ekspertlar, jumladan Headline venchur kompaniyasi hamkori Jonatan Userovici maʼlumotiga koʻra, AI-startaplarning barqarorligi uchta asosiy omilga bogʻliq: maʼlumotlar bazasi, tarqatish kanallari va texnologik stek. Base44 oʻz modelini yaratish orqali aynan mana shu uchala yoʻnalishda ham ustunlikka erishishni koʻzlamoqda. Bu esa tashqi LLM (katta til modellari)ga tayanuvchi Lovable kabi raqobatchilardan oʻzib ketish imkonini beradi.

Shunga qaramay, bozorning yirik ishtirokchilari tinch turgani yoʻq. Masalan, SpaceX tarkibiga kiruvchi Cursor va xAI, shuningdek Anthropic kompaniyasining Claude Code vositasi dasturiy kod yozish va ilovalar yaratish sohasida kuchli pozitsiyaga ega. Base44 esa oʻzining tor doiradagi ixtisoslashuvi tufayli umumiy maqsadli modellardan koʻra samaraliroq natija berishiga ishonmoqda.

Iqtisodiy samaradorlik va kelajakdagi tendensiyalar

Hozirgi vaqtda koʻplab korporativ mijozlar har bir soʻrov uchun yuqori narx toʻlashdan charchagan. Eng soʻnggi va eng yirik modellardan foydalanish har doim ham kutilgan foydani (ROI) keltirmaydi. Shu sababli, Base44 kabi ixtisoslashgan modellar xarajatlarni nazorat qilish va unumdorlikni saqlab qolish oʻrtasidagi muvozanatni taʼminlovchi yechim sifatida koʻrilmoqda.

ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, sunʼiy intellekt bozorida "vibe coding" yoʻnalishi, yaʼni murakkab kod yozmasdan, shunchaki gʻoyani tushuntirish orqali ilova yaratish trendi kuchayib bormoqda. Base44 oʻz modelini joriy etishi bilan ushbu jarayonni yanada demokratlashtirishni va foydalanuvchilarga koʻproq erkinlik berishni maqsad qilgan.

Xulosa qilib aytganda, Base44 tajribasi AI-startaplar uchun yangi davr boshlanganidan dalolat beradi. Endilikda shunchaki boshqalarning API xizmatidan foydalanish yetarli emas; uzoq muddatli muvaffaqiyat uchun oʻz intellektual mulki va infratuzilmasiga ega boʻlish hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda.

Base44Sunʼiy IntellektStartapTexnologiyaWix
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cuktech faol dam olish ixlosmandlari uchun yangi robot-ekzoskeletni namoyish etdiCuktech faol dam olish ixlosmandlari uchun yangi robot-ekzoskeletni namoyish etdiBugun, 06:28Chamath Palihapitiya sunʼiy intellekt startapi uchun 135 million dollar investitsiya jalb qildiChamath Palihapitiya sunʼiy intellekt startapi uchun 135 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 02:59GeForce RTX 3060 Yevropa bozoriga qaytdi: Narxlar kutilganidan ancha yuqoriGeForce RTX 3060 Yevropa bozoriga qaytdi: Narxlar kutilganidan ancha yuqoriBugun, 02:28Yandex sunʼiy intellekt agentlarini Alisa AI yordamchisiga integratsiya qilmoqdaYandex sunʼiy intellekt agentlarini Alisa AI yordamchisiga integratsiya qilmoqdaBugun, 01:58Google Gemini foydalanuvchilari endi shaxsiylashtirilgan suratlarni bepul yaratishi mumkinGoogle Gemini foydalanuvchilari endi shaxsiylashtirilgan suratlarni bepul yaratishi mumkinBugun, 01:24Xitoyda Claude sunʼiy intellektiga kirish uchun ulkan yashirin bozor shakllandiXitoyda Claude sunʼiy intellektiga kirish uchun ulkan yashirin bozor shakllandiBugun, 00:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi