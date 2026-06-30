Base44 oʻzining sunʼiy intellekt modelini taqdim etdi: Startaplar mustaqillikka intilmoqda
Ilovalarni tabiiy tilda yaratish imkonini beruvchi Base44 platformasi oʻzining xususiy sunʼiy intellekt modelini ishga tushirganini eʼlon qildi. Bir yil avval Wix tomonidan 80 million dollarga sotib olingan ushbu startapning yangi qadami texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu nafaqat texnik yangilanish, balki AI-startaplarning yirik modellar provayderlariga boʻlgan qaramligini kamaytirish yoʻlidagi strategik harakatdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hozirda koʻplab kompaniyalar OpenAI yoki Anthropic kabi gigantlarning tayyor modellariga tayanib ish koʻrmoqda. Biroq, Base44 asoschisi Maor Shlomo taʼkidlashicha, oʻz modeliga ega boʻlish xarajatlarni kamaytirish, tezkorlikni oshirish va mahsulotni aniqroq optimallashtirish imkonini beradi. Base1 deb nomlangan yangi model platformadagi oʻn millionlab real foydalanuvchilarning oʻzaro aloqalari asosida oʻqitilgan.
Raqobat va ixtisoslashuvning ahamiyatiSohadagi ekspertlar, jumladan Headline venchur kompaniyasi hamkori Jonatan Userovici maʼlumotiga koʻra, AI-startaplarning barqarorligi uchta asosiy omilga bogʻliq: maʼlumotlar bazasi, tarqatish kanallari va texnologik stek. Base44 oʻz modelini yaratish orqali aynan mana shu uchala yoʻnalishda ham ustunlikka erishishni koʻzlamoqda. Bu esa tashqi LLM (katta til modellari)ga tayanuvchi Lovable kabi raqobatchilardan oʻzib ketish imkonini beradi.
Shunga qaramay, bozorning yirik ishtirokchilari tinch turgani yoʻq. Masalan, SpaceX tarkibiga kiruvchi Cursor va xAI, shuningdek Anthropic kompaniyasining Claude Code vositasi dasturiy kod yozish va ilovalar yaratish sohasida kuchli pozitsiyaga ega. Base44 esa oʻzining tor doiradagi ixtisoslashuvi tufayli umumiy maqsadli modellardan koʻra samaraliroq natija berishiga ishonmoqda.
Iqtisodiy samaradorlik va kelajakdagi tendensiyalarHozirgi vaqtda koʻplab korporativ mijozlar har bir soʻrov uchun yuqori narx toʻlashdan charchagan. Eng soʻnggi va eng yirik modellardan foydalanish har doim ham kutilgan foydani (ROI) keltirmaydi. Shu sababli, Base44 kabi ixtisoslashgan modellar xarajatlarni nazorat qilish va unumdorlikni saqlab qolish oʻrtasidagi muvozanatni taʼminlovchi yechim sifatida koʻrilmoqda.
ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, sunʼiy intellekt bozorida "vibe coding" yoʻnalishi, yaʼni murakkab kod yozmasdan, shunchaki gʻoyani tushuntirish orqali ilova yaratish trendi kuchayib bormoqda. Base44 oʻz modelini joriy etishi bilan ushbu jarayonni yanada demokratlashtirishni va foydalanuvchilarga koʻproq erkinlik berishni maqsad qilgan.
Xulosa qilib aytganda, Base44 tajribasi AI-startaplar uchun yangi davr boshlanganidan dalolat beradi. Endilikda shunchaki boshqalarning API xizmatidan foydalanish yetarli emas; uzoq muddatli muvaffaqiyat uchun oʻz intellektual mulki va infratuzilmasiga ega boʻlish hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda.
…