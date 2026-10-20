Yiliga 1 million yoshga zamonaviy kasb: Prezident IT sohasidagi vazifalarni belgiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda 2030 yilga qadar 5,5 million nafar yoshni zamonaviy texnologik kasblarga o‘qitish va yiliga 1 million yoshni robototexnika, sun’iy intellekt hamda dasturlash kabi yo‘nalishlarda tayyorlash vazifasi belgilandi.
- Prezident Shavkat Mirziyoyev ta’limni mehnat bozori bilan bog‘lash maqsadida yoshlarning bilim va ko‘nikmalarini jamlovchi hamda ularga mos ish o‘rinlarini taklif etuvchi «Raqamli yoshlar» platformasini rivojlantirishni topshirdi.
O‘zbekistonda yoshlarni yuqori daromadli kasblarga o‘rgatish va raqamli ta’limni xalqaro standartlarga moslashtirish bo‘yicha misli ko‘rilmagan keng ko‘lamli dastur hayotga tatbiq etilmoqda. 20 oktyabr kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raqamli ta’lim ekotizimini tubdan rivojlantirish yuzasidan taqdimot bilan tanishdi.
Taqdim etilgan strategik rejaga muvofiq, 2030 yilga qadar 5,5 million nafar yoshni zamonaviy an’anaviy hamda masofaviy (onlayn) shakllarda yuqori texnologik kasblarga o‘qitish ko‘zda tutilgan.
Yiliga 1 million yosh: Dronlar, mikrosxemalar va sun’iy intellekt
Davlatimiz rahbari soha mutasaddilari oldiga robototexnika, kompyuter o‘yinlari (GameDev), innovatsion startaplar va boshqa ilg‘or tarmoqlarda yiliga 1 million nafar yoshni o‘qitish bo‘yicha kechiktirib bo‘lmas vazifani qo‘ydi:
Maktab dasturlari: O‘quvchilar uchun «Al-Xorazmiy vorislari» hamda «Besh million sun’iy intellekt yetakchilari» loyihalari yanada kengaytiriladi;
Kelajak kasblari: Oliygohlarda sun’iy intellekt, mikrosxemalarni loyihalash, uchuvchisiz qurilmalar (dronlar), mikroelektronika va Buyumlar interneti (IoT) yo‘nalishlari kuchaytiriladi;
O‘qituvchilarni sertifikatlash: Informatika o‘qituvchilari sun’iy intellekt bo‘yicha maxsus tayyorgarlikdan o‘tkazilib, xalqaro sertifikatlash tizimiga ulanadi;
Farg‘ona tajribasi kengayadi: Viloyat tajribasi asosida hududlarda iOS dasturchilarini tayyorlash bo‘yicha maxsus markazlar tashkil etiladi va xususiy ta’lim sektoriga mentorlar yetishtirib beriladi.
Yoshlar qanday ish topadi? «Raqamli yoshlar» platformasi ishga tushadi
Olingan bilim va diplomlar qog‘ozda qolib ketmasligi uchun ta’limni to‘g‘ridan to‘g‘ri mehnat bozoriga bog‘lovchi yagona «Raqamli yoshlar» platformasi rivojlantiriladi:
Raqamli rezyume: Tizimda yoshlarning ta’lim bosqichi, amaliy ko‘nikmalari, til bilish darajasi va qo‘lga kiritgan barcha xalqaro sertifikatlari bir joyga jamlanadi;
Avtomatik bandlik: Platforma sun’iy intellekt yordamida yoshlarning bilim saviyasiga mos bo‘sh ish o‘rinlarini taklif etadi va ularning kasbiy faoliyatini uzluksiz kuzatib boradi.
100 million dollarlik grantlar va chekka hududlarni jihozlash
Global IT-gigantlar va xalqaro institutlarni ta’limga jalb qilish bo‘yicha ulkan moliyaviy maqsadlar belgilandi:
Investitsiya ko‘rsatkichi: Agar o‘tgan yili mazkur tarmoqqa 22 million dollar grant jalb etilgan bo‘lsa, joriy yil yakunigacha bu ko‘rsatkichni 60 million dollarga, 2030 yilga borib esa yiliga 100 million dollarga yetkazish topshirildi;
Viloyatlar va qishloqlar qamrovi: Jalb etiladigan grant mablag‘larining naq 50 foizi to‘g‘ridan to‘g‘ri raqamli ta’lim markazlari tashkil etishga, chekka hududlarni robototexnika, sun’iy intellekt va dasturlashni o‘qitish uchun zamonaviy serverlar hamda uskunalar bilan ta’minlashga sarflanadi;
Markaz infratuzilmasi: Shuningdek, Raqamli texnologiyalar xalqaro markazi faoliyatini to‘liq yo‘lga qo‘yish ishlari jadallashtiriladi.
Prezident raqamli ta’limda shunchaki raqamlar ketidan quvmasdan, asosiy urg‘uni o‘qitish sifati va yoshlarning yuqori maoshli ish bilan ta’minlanishiga qaratish lozimligini qat’iy ta’kidladi.
Izohlar 0
…