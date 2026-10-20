Yiliga 1 million yoshga zamonaviy kasb: Prezident IT sohasidagi vazifalarni belgiladi

·43·Texno
Yiliga 1 million yoshga zamonaviy kasb: Prezident IT sohasidagi vazifalarni belgiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda 2030 yilga qadar 5,5 million nafar yoshni zamonaviy texnologik kasblarga o‘qitish va yiliga 1 million yoshni robototexnika, sun’iy intellekt hamda dasturlash kabi yo‘nalishlarda tayyorlash vazifasi belgilandi.
  • Prezident Shavkat Mirziyoyev ta’limni mehnat bozori bilan bog‘lash maqsadida yoshlarning bilim va ko‘nikmalarini jamlovchi hamda ularga mos ish o‘rinlarini taklif etuvchi «Raqamli yoshlar» platformasini rivojlantirishni topshirdi.

O‘zbekistonda yoshlarni yuqori daromadli kasblarga o‘rgatish va raqamli ta’limni xalqaro standartlarga moslashtirish bo‘yicha misli ko‘rilmagan keng ko‘lamli dastur hayotga tatbiq etilmoqda. 20 oktyabr kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raqamli ta’lim ekotizimini tubdan rivojlantirish yuzasidan taqdimot bilan tanishdi.

Taqdim etilgan strategik rejaga muvofiq, 2030 yilga qadar 5,5 million nafar yoshni zamonaviy an’anaviy hamda masofaviy (onlayn) shakllarda yuqori texnologik kasblarga o‘qitish ko‘zda tutilgan.

Yiliga 1 million yosh: Dronlar, mikrosxemalar va sun’iy intellekt

Davlatimiz rahbari soha mutasaddilari oldiga robototexnika, kompyuter o‘yinlari (GameDev), innovatsion startaplar va boshqa ilg‘or tarmoqlarda yiliga 1 million nafar yoshni o‘qitish bo‘yicha kechiktirib bo‘lmas vazifani qo‘ydi:

  • Maktab dasturlari: O‘quvchilar uchun «Al-Xorazmiy vorislari» hamda «Besh million sun’iy intellekt yetakchilari» loyihalari yanada kengaytiriladi;

  • Kelajak kasblari: Oliygohlarda sun’iy intellekt, mikrosxemalarni loyihalash, uchuvchisiz qurilmalar (dronlar), mikroelektronika va Buyumlar interneti (IoT) yo‘nalishlari kuchaytiriladi;

  • O‘qituvchilarni sertifikatlash: Informatika o‘qituvchilari sun’iy intellekt bo‘yicha maxsus tayyorgarlikdan o‘tkazilib, xalqaro sertifikatlash tizimiga ulanadi;

  • Farg‘ona tajribasi kengayadi: Viloyat tajribasi asosida hududlarda iOS dasturchilarini tayyorlash bo‘yicha maxsus markazlar tashkil etiladi va xususiy ta’lim sektoriga mentorlar yetishtirib beriladi.

Yoshlar qanday ish topadi? «Raqamli yoshlar» platformasi ishga tushadi

Olingan bilim va diplomlar qog‘ozda qolib ketmasligi uchun ta’limni to‘g‘ridan to‘g‘ri mehnat bozoriga bog‘lovchi yagona «Raqamli yoshlar» platformasi rivojlantiriladi:

  • Raqamli rezyume: Tizimda yoshlarning ta’lim bosqichi, amaliy ko‘nikmalari, til bilish darajasi va qo‘lga kiritgan barcha xalqaro sertifikatlari bir joyga jamlanadi;

  • Avtomatik bandlik: Platforma sun’iy intellekt yordamida yoshlarning bilim saviyasiga mos bo‘sh ish o‘rinlarini taklif etadi va ularning kasbiy faoliyatini uzluksiz kuzatib boradi.

100 million dollarlik grantlar va chekka hududlarni jihozlash

Global IT-gigantlar va xalqaro institutlarni ta’limga jalb qilish bo‘yicha ulkan moliyaviy maqsadlar belgilandi:

  • Investitsiya ko‘rsatkichi: Agar o‘tgan yili mazkur tarmoqqa 22 million dollar grant jalb etilgan bo‘lsa, joriy yil yakunigacha bu ko‘rsatkichni 60 million dollarga, 2030 yilga borib esa yiliga 100 million dollarga yetkazish topshirildi;

  • Viloyatlar va qishloqlar qamrovi: Jalb etiladigan grant mablag‘larining naq 50 foizi to‘g‘ridan to‘g‘ri raqamli ta’lim markazlari tashkil etishga, chekka hududlarni robototexnika, sun’iy intellekt va dasturlashni o‘qitish uchun zamonaviy serverlar hamda uskunalar bilan ta’minlashga sarflanadi;

  • Markaz infratuzilmasi: Shuningdek, Raqamli texnologiyalar xalqaro markazi faoliyatini to‘liq yo‘lga qo‘yish ishlari jadallashtiriladi.

Prezident raqamli ta’limda shunchaki raqamlar ketidan quvmasdan, asosiy urg‘uni o‘qitish sifati va yoshlarning yuqori maoshli ish bilan ta’minlanishiga qaratish lozimligini qat’iy ta’kidladi.

Shavkat MirziyoyevRaqamli ta’lim ekotizimiBesh million sun’iy intellekt yetakchilariDronlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa kosmik parvozlar sonini oshirmoqchi, biroq AQShdan ortda qolmoqdaYevropa kosmik parvozlar sonini oshirmoqchi, biroq AQShdan ortda qolmoqda27 sentabr 18:27Starship kosmik kemasi yiliga 10 million tonna yuk tashishi mumkinStarship kosmik kemasi yiliga 10 million tonna yuk tashishi mumkin12 avgust 13:52AQSh 2030-yilgacha yiliga mingdan ortiq kosmik parvozlarni amalga oshirishi mumkinAQSh 2030-yilgacha yiliga mingdan ortiq kosmik parvozlarni amalga oshirishi mumkin21 avgust 10:51Elon Musk Starship orqali orbitaga yuk tashishni 10 million tonnagacha oshirmoqchiElon Musk Starship orqali orbitaga yuk tashishni 10 million tonnagacha oshirmoqchi5 avgust 11:20AQSh 2035 yilga borib yiliga 10 mingta kosmik raketa uchirmoqchiAQSh 2035 yilga borib yiliga 10 mingta kosmik raketa uchirmoqchi10 sentabr 14:50Hark stртапи brauzerda vazifalarni bajaruvchi agentHark Handoffʼni taqdim etdiHark stртапи brauzerda vazifalarni bajaruvchi agentHark Handoffʼni taqdim etdi5 avgust 20:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 smartfonlarining bugungi narxlari yangilandi
iPhone 18 smartfonlarining bugungi narxlari yangilandi