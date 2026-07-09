Manna Aero AQSH bozorini zabt etishga kirishdi: Dronlar orqali yetkazib berish kengaymoqda
Irlandiyaning Manna Aero startapi AQSH bozorida oʻz oʻrnini mustahkamlash maqsadida keng koʻlamli kengayish strategiyasini eʼlon qildi. Avtonom dronlar orqali mahsulot yetkazib berishga ixtisoslashgan ushbu kompaniya yaqin yillarda Amerika bozorida Amazon va Google kabi gigantlar bilan raqobatlashishni maqsad qilgan. Ushbu qadam logistika sohasida robotlashtirilgan tizimlarning oʻrni ortib borayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashriga bergan intervyusida kompaniya asoschisi va bosh direktori Bobby Healy maʼlum qilishicha, Manna Aero Oklaxoma shtatining Talsa shahrida yirik operatsion va ishlab chiqarish markazini tashkil etmoqda. Loyiha doirasida yaqin yillar ichida 1000 ga yaqin yangi ish oʻrni yaratilishi koʻzda tutilgan. Hozirda zavod qurilish ishlari boshlab yuborilgan boʻlib, ishlab chiqarish jarayonlari taxminan bir yildan soʻng yoʻlga qoʻyilishi kutilmoqda.
AQSH bozori nega muhim?Manna Aero rahbariyati AQSHni tanlashiga bir qancha omillar sabab boʻlganini taʼkidlamoqda. Birinchidan, mamlakatdagi isteʼmol madaniyati va DoorDash hamda Uber Eats kabi agregatorlarning bozorni mukammal shakllantirgani startap uchun qulay muhit yaratadi. Bobby Healyning soʻzlariga koʻra, Amerika bozori hozirda dunyodagi eng jozibador va eng katta talabga ega hudud hisoblanadi.
Kompaniya aprel oyida 50 million dollar miqdorida venchur sarmoyasini jalb qilgan edi. Ushbu mablagʻlarning asosiy qismi aynan AQSHdagi infratuzilmani rivojlantirishga yoʻnaltiriladi. Manna Aero nafaqat Talsa, balki yana oltita boshqa shaharlarda ham oʻz faoliyatini boshlash imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. Rejaga koʻra, 2027-yil yakuniga qadar kompaniya ushbu shaharlarning barchasiga kirib borishi kerak.
Texnologik yondashuv va raqobatManna dronlari oʻziga xos ishlash mexanizmiga ega: ular yerga qoʻnmaydi. Buning oʻrniga, dronlar havoda muallaq turgan holda mahsulot solingan qutini maxsus arqon (tether) yordamida pastga tushiradi. Bunday uslubdan Google tarkibidagi Wing va Zipline kompaniyalari ham foydalanadi. Bu xavfsizlikni taʼminlash va yetkazib berish tezligini oshirish imkonini beradi.
Qizigʻi shundaki, Manna Aero oʻz vatanida — Irlandiyada dronlar orqali yetkazib berish xizmatini toʻxtatishga majbur boʻldi. Bunga Yevropadagi murakkab tartibga solish qoidalari va kengayish uchun zarur boʻlgan rejalashtirish meʼyorlarining yoʻqligi sabab qilib koʻrsatilgan. Aksincha, AQSHdagi Federal aviatsiya boshqarmasi (FAA) tomonidan olib borilayotgan siyosat dron sanoatiga "turbo quvvat" berayotgani aytilmoqda.
Kompaniya oʻzining biznes modelini "xizmat koʻrsatish sifatida yetkazib berish" (delivery-as-a-service) deb ataydi. Ular Yevropada Deliveroo va Uber Eats kabi platformalar bilan hamkorlik qilgan boʻlsa, AQSHda ham hamkorlik, ham oʻzining shaxsiy ilovasi orqali mijozlarga xizmat koʻrsatishni rejalashtirmoqda. Bu esa startapga bozorda moslashuvchan boʻlish imkonini beradi.
Hozirda Manna Aero shtab-kvartirasi hamda tadqiqot va ishlanmalar (R&D) markazi hamon Irlandiyada qolmoqda. Biroq, kompaniya barcha asosiy resurslarini AQSH bozoriga tikishga qaror qildi. Kengayish jarayonini boshqarish uchun Ryanair sobiq marketing direktori Kenny Jacobs kompaniya prezidenti lavozimiga tayinlandi. Bu esa startapning ambitsiyalari naqadar jiddiy ekanligidan dalolat beradi.
…