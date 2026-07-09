Manna Aero AQSH bozorini zabt etishga kirishdi: Dronlar orqali yetkazib berish kengaymoqda

·23·Texno
Manna Aero AQSH bozorini zabt etishga kirishdi: Dronlar orqali yetkazib berish kengaymoqda

Irlandiyaning Manna Aero startapi AQSH bozorida oʻz oʻrnini mustahkamlash maqsadida keng koʻlamli kengayish strategiyasini eʼlon qildi. Avtonom dronlar orqali mahsulot yetkazib berishga ixtisoslashgan ushbu kompaniya yaqin yillarda Amerika bozorida Amazon va Google kabi gigantlar bilan raqobatlashishni maqsad qilgan. Ushbu qadam logistika sohasida robotlashtirilgan tizimlarning oʻrni ortib borayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashriga bergan intervyusida kompaniya asoschisi va bosh direktori Bobby Healy maʼlum qilishicha, Manna Aero Oklaxoma shtatining Talsa shahrida yirik operatsion va ishlab chiqarish markazini tashkil etmoqda. Loyiha doirasida yaqin yillar ichida 1000 ga yaqin yangi ish oʻrni yaratilishi koʻzda tutilgan. Hozirda zavod qurilish ishlari boshlab yuborilgan boʻlib, ishlab chiqarish jarayonlari taxminan bir yildan soʻng yoʻlga qoʻyilishi kutilmoqda.

AQSH bozori nega muhim?

Manna Aero rahbariyati AQSHni tanlashiga bir qancha omillar sabab boʻlganini taʼkidlamoqda. Birinchidan, mamlakatdagi isteʼmol madaniyati va DoorDash hamda Uber Eats kabi agregatorlarning bozorni mukammal shakllantirgani startap uchun qulay muhit yaratadi. Bobby Healyning soʻzlariga koʻra, Amerika bozori hozirda dunyodagi eng jozibador va eng katta talabga ega hudud hisoblanadi.

Kompaniya aprel oyida 50 million dollar miqdorida venchur sarmoyasini jalb qilgan edi. Ushbu mablagʻlarning asosiy qismi aynan AQSHdagi infratuzilmani rivojlantirishga yoʻnaltiriladi. Manna Aero nafaqat Talsa, balki yana oltita boshqa shaharlarda ham oʻz faoliyatini boshlash imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. Rejaga koʻra, 2027-yil yakuniga qadar kompaniya ushbu shaharlarning barchasiga kirib borishi kerak.

Texnologik yondashuv va raqobat

Manna dronlari oʻziga xos ishlash mexanizmiga ega: ular yerga qoʻnmaydi. Buning oʻrniga, dronlar havoda muallaq turgan holda mahsulot solingan qutini maxsus arqon (tether) yordamida pastga tushiradi. Bunday uslubdan Google tarkibidagi Wing va Zipline kompaniyalari ham foydalanadi. Bu xavfsizlikni taʼminlash va yetkazib berish tezligini oshirish imkonini beradi.

Qizigʻi shundaki, Manna Aero oʻz vatanida — Irlandiyada dronlar orqali yetkazib berish xizmatini toʻxtatishga majbur boʻldi. Bunga Yevropadagi murakkab tartibga solish qoidalari va kengayish uchun zarur boʻlgan rejalashtirish meʼyorlarining yoʻqligi sabab qilib koʻrsatilgan. Aksincha, AQSHdagi Federal aviatsiya boshqarmasi (FAA) tomonidan olib borilayotgan siyosat dron sanoatiga "turbo quvvat" berayotgani aytilmoqda.

Kompaniya oʻzining biznes modelini "xizmat koʻrsatish sifatida yetkazib berish" (delivery-as-a-service) deb ataydi. Ular Yevropada Deliveroo va Uber Eats kabi platformalar bilan hamkorlik qilgan boʻlsa, AQSHda ham hamkorlik, ham oʻzining shaxsiy ilovasi orqali mijozlarga xizmat koʻrsatishni rejalashtirmoqda. Bu esa startapga bozorda moslashuvchan boʻlish imkonini beradi.

Hozirda Manna Aero shtab-kvartirasi hamda tadqiqot va ishlanmalar (R&D) markazi hamon Irlandiyada qolmoqda. Biroq, kompaniya barcha asosiy resurslarini AQSH bozoriga tikishga qaror qildi. Kengayish jarayonini boshqarish uchun Ryanair sobiq marketing direktori Kenny Jacobs kompaniya prezidenti lavozimiga tayinlandi. Bu esa startapning ambitsiyalari naqadar jiddiy ekanligidan dalolat beradi.

Manna AeroDronlarTexnologiyaAQSHLogistika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google’ning SynthID texnologiyasi ilk bor yirik feyk tasvirni fosh etdiGoogle’ning SynthID texnologiyasi ilk bor yirik feyk tasvirni fosh etdiBugun, 01:53QuantumDiamonds yarimoʻtkazgichlar sanoatida inqilob qilish uchun 76 million yevro oldiQuantumDiamonds yarimoʻtkazgichlar sanoatida inqilob qilish uchun 76 million yevro oldiBugun, 01:27Elon Musk Grok 4.5 modelini taqdim etdi: Sunʼiy intellekt bozorida yangi raqobatElon Musk Grok 4.5 modelini taqdim etdi: Sunʼiy intellekt bozorida yangi raqobatBugun, 00:53Robototexnika olamida ChatGPT inqilobi: General Intuition yangi davrga asos solmoqdaRobototexnika olamida ChatGPT inqilobi: General Intuition yangi davrga asos solmoqdaBugun, 00:22Roost: Xabarlarni kabutar tezligida yetkazuvchi yangi «sekin» ijtimoiy tarmoqRoost: Xabarlarni kabutar tezligida yetkazuvchi yangi «sekin» ijtimoiy tarmoqBugun, 00:21X ijtimoiy tarmogʻida yangilik: Elon Musk feyk xabarlarga qarshi kurashning yangi usulini eʼlon qildiX ijtimoiy tarmogʻida yangilik: Elon Musk feyk xabarlarga qarshi kurashning yangi usulini eʼlon qildiKecha, 23:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi