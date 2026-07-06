Dronlar va avtopilotlar uchun “og‘riq hissi”: Olimlar xavfsizlikning yangi usulini topdi

·28·Texno
Dronlar va avtopilotlar uchun “og‘riq hissi”: Olimlar xavfsizlikning yangi usulini topdi

Niderlandiyadagi Delft texnologiya universiteti va Vageningen universiteti olimlari avtonom transport vositalari uchun kutilmagan, ammo inqilobiy tizimni ishlab chiqishdi. Ushbu texnologiya dronlar va haydovchisiz avtomobillarga tirik organizmlar kabi “og‘riqni his qilish” imkonini beradi. Mazkur yondashuv texnik nosozliklarni u yuzaga kelishidan avval aniqlash va bartaraf etishda muhim qadam bo‘lishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tizimning ishlash prinsipi inson biologiyasiga asoslangan. Inson jarohat olganda, asab tizimi zudlik bilan miyaga xavf haqida signal yuboradi, bu esa tanani yuklamani kamaytirishga va jiddiyroq shikastlanishning oldini olishga majbur qiladi. Tadqiqotchilar Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) jurnalida e’lon qilingan maqolada aynan shu mexanizmning raqamli analogini yaratishga muvaffaq bo‘lganliklarini ma’lum qilishdi.

Texnologiya asosida “kritik sekinlashuv” (critical slowing down) deb ataladigan hodisa yotadi. Ilgari ushbu usul ekologiya sohasida murakkab tizimlardagi halokatli o‘zgarishlarni, masalan, ekotizimlarning tanazzulini bashorat qilish uchun ishlatilgan. Olimlar texnik tizimlar ham barqarorlikni yo‘qotishidan biroz avval xuddi shunday qonuniyatlarni namoyon qilishini aniqlashdi.

Murakkab algoritmlarsiz o‘z-o‘zini tashxislash

Yangi metodning asosiy afzalligi shundaki, u tizim xatti-harakatlarining oldindan tayyorlangan modellarini, tarixiy ma’lumotlarni yoki o‘ta murakkab bashorat qiluvchi algoritmlarni talab qilmaydi. Buning o‘rniga, texnologiya mavjud datchiklardan real vaqt rejimida kelayotgan signallarni uzluksiz tahlil qiladi va nosozlik yaqinlashayotganidan dalolat beruvchi o‘ziga xos o‘zgarishlarni ilg‘ab oladi.

Tadqiqotni amaliy sinovdan o‘tkazish uchun CyberZoo majmuasidagi kvadrokopterlardan foydalanildi. Tajriba davomida olimlar dron parraklari pichoqlariga ataylab shikast yetkazib, buzilish darajasini 55 foizgacha oshirishdi. Ma’lum bo‘lishicha, apparat oldingi parraklardan biri atigi 15 foizga shikastlanganda boshqaruvni yo‘qota boshlagan. Ishlab chiqilgan tizim esa bu beqarorlik belgilarini holat kritik darajaga yetmasdanoq muvaffaqiyatli aniqladi.

Loyiha rahbari Jasper van Beers algoritm ishini insonning og‘riq sezish qobiliyatiga qiyosladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, og‘riq insonga organizm holati haqida darhol teskari aloqa beradi va qaysi harakatlar xavfsiz ekanligini tushunishga yordam beradi. Hozirgi zamonaviy mexanizmlar esa, afsuski, bunday o‘z-o‘zini tashxislash qobiliyatidan deyarli mahrum.

Avtonom avtomobillar uchun istiqbollar

Tadqiqotchilar ushbu texnologiyani ayniqsa haydovchisiz avtomobillar va haydovchiga yordam beruvchi tizimlar (ADAS) uchun istiqbolli deb hisoblamoqda. Avtonom avtomobil datchiklarning ishdan chiqishi yoki mexanizmlarning yeyilishi kabi muammolarga duch kelishi mumkin. Hozirgi tizimlar ko‘pincha muammoni u harakat xavfsizligiga bevosita ta’sir qila boshlaganidagina payqaydi.

Yangi yondashuv faqat standart datchiklar ma’lumotlaridan foydalangani sababli, uni joriy etish qo‘shimcha uskunalar o’rnatishni talab qilmaydi. Bu esa texnologiyani mavjud robotaksi platformalari uchun juda jozibador qiladi. ixbt.com ma’lumotiga ko‘ra, mashinalarga “og‘riqni his qilish” qobiliyatini berish, ularning o‘z imkoniyatlarini vaziyat kritik tus olmasdan oldin anglashiga xizmat qiladi.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, ushbu kashfiyot kelajakda nafaqat dronlar, balki sanoat robotlari va boshqa murakkab avtonom tizimlarning xavfsizligini yangi bosqichga olib chiqishi mumkin. Mashinalarning o‘z “sog‘lig’i” haqida qayg‘ura boshlashi, texnogen avariyalarning oldini olishda asosiy omil bo‘ladi.

TexnologiyaDronlarAvtopilotXavfsizlikInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rosatom oʻndan ortiq kichik AES loyihalarini ishlab chiqmoqda: Oʻzbekiston birinchi navbatdaRosatom oʻndan ortiq kichik AES loyihalarini ishlab chiqmoqda: Oʻzbekiston birinchi navbatdaBugun, 07:22Tesla FSD tizimi sinovdan oʻta olmadi: Avtopilot hali ham inson oʻrnini bosa olmaydiTesla FSD tizimi sinovdan oʻta olmadi: Avtopilot hali ham inson oʻrnini bosa olmaydiBugun, 06:51Xoking nurlanishi siri: Olimlar qora tuynuklar bugʻlanishining yangi mexanizmini kashf etdiXoking nurlanishi siri: Olimlar qora tuynuklar bugʻlanishining yangi mexanizmini kashf etdiBugun, 05:20Miya siri: Umumiy anesteziya paytida ham gipokamp nutqni tahlil qilishi aniqlandiMiya siri: Umumiy anesteziya paytida ham gipokamp nutqni tahlil qilishi aniqlandiBugun, 04:55HMD Skyline 2 smartfoni haqida yangi tafsilotlar: Snapdragon 7s Gen 4 va kuchli kameraHMD Skyline 2 smartfoni haqida yangi tafsilotlar: Snapdragon 7s Gen 4 va kuchli kameraBugun, 04:24NASA rahbari New Glenn raketasining kuchli portlashi sababini maʻlum qildiNASA rahbari New Glenn raketasining kuchli portlashi sababini maʻlum qildiBugun, 03:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi