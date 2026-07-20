Nyu-York startap ekotizimi yuksalishda: StrictlyVC tadbiri investorlarni chorlamoqda
Nyu-York shahri texnologik startaplar va venchur kapitali olamida oʻz mavqeini sezilarli darajada mustahkamlamoqda. Shu munosabat bilan, joriy yilning 10-sentabr kuni West Village hududidagi Ideal Glass Studios studiyasida StrictlyVC nufuzli anjumani boʻlib oʻtadi. Ushbu tadbir shahar startap hamjamiyatining soʻnggi yillardagi ulkan muvaffaqiyatlarini nishonlash va soha yetakchilari oʻrtasida ochiq muloqot maydonini yaratishni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
StrictlyVC tomonidan tashkil etilayotgan mazkur kecha uzoq tanaffusdan soʻng yana Nyu-Yorkka qaytmoqda. Tashkilotchilarning soʻzlariga koʻra, tadbir faqat rasmiy chiqishlardan iborat boʻlmay, balki investorlar, asoschilar va bitim tuzuvchilar uchun boshqa hech qayerda topib boʻlmaydigan samimiy hamda eksklyuziv muloqot muhitini taqdim etadi. Hozirda umumiy kirish chiptalari 180 dollardan sotuvga chiqarilgan.
Nyu-York texnologik markaz sifatidaTech:NYC hisobotiga tayanib berilgan maʼlumotlarga koʻra, Nyu-Yorkning startap "dvigateli" nafaqat barqaror ishlamoqda, balki rekord darajadagi tezlik bilan rivojlanmoqda. 2026-yilning birinchi yarim yilligida shahardagi 240 dan ortiq startap jami 1,13 milliard dollar miqdorida ilk (seed) investitsiyalarni jalb qilishga muvaffaq boʻldi. Taqqoslash uchun, oʻtgan yilning mos davrida bu koʻrsatkich 1,06 milliard dollarni tashkil etgan edi.
Investitsiyalar hajmi bilan birga, oʻrtacha moliyalashtirish miqdori ham oʻsib bormoqda. Xususan, oʻrtacha seed raundlari 5,4 million dollardan 6,64 million dollargacha koʻtarildi. Umumiy hisobda, Nyu-York startaplari joriy yilning olti oyi davomida hayratlanarli 16 milliard dollar mablagʻ toʻpladi. Bu deyarli 2025-yil davomida jalb qilingan 19,1 milliard dollarlik koʻrsatkichga yaqinlashib qolganidan dalolat beradi.
Sarmoyalar oqimi deyarli barcha strategik yoʻnalishlarni qamrab olgan. Bular orasida sunʼiy intellekt (AI), sogʻliqni saqlash, iqlim texnologiyalari, fintex, robototexnika va isteʼmol tovarlari texnologiyalari yetakchilik qilmoqda. Aynan mana shunday kuchli oʻsish surʼati StrictlyVC platformasining Nyu-Yorkka qaytishi uchun asosiy turtki boʻldi.
Dasturning asosiy mavzulari va spikerlarTadbirning asosiy qismida Collaborative Fund asoschisi Craig Shapiro hamda TechCrunch bosh muharriri va StrictlyVC asoschisi Connie Loizos ishtirok etadi. Ularning "Mansublik biznesi" (The Business of Belonging) deb nomlangan sessiyasi jamiyat va hamjamiyat qurish nima uchun kompaniyaning eng qimmatli aktiviga aylangani haqida boʻladi. Shuningdek, texnologiya va muxlislar oʻrtasidagi bogʻliqlikda investorlar qanday imkoniyatlarni koʻrayotgani tahlil qilinadi.
Yana bir muhim chiqish Heirloom Craft asoschisi Tristan Walker tomonidan amalga oshiriladi. U oʻzining oʻn yillik tajribasi, isteʼmol bozorida brend yaratish sirlari va bugungi AI davrida yetakchilik uslubining oʻzgarishi haqida soʻzlab beradi. Tashkilotchilar yaqin haftalarda yana boshqa nufuzli spikerlar roʻyxati eʼlon qilinishini bildirishgan.
StrictlyVC anjumanlari faqat sahna nutqlari bilan cheklanib qolmaydi. Bu yerda TechCrunch jurnalistlari va startap ekotizimi vakillari oʻrtasida boshlangan suhbatlar keyinchalik yirik biznes loyihalarga aylanishi bilan ahamiyatlidir. Nyu-Yorkning venchur bozori shakllanishida bunday networking tadbirlari hal qiluvchi rol oʻynashi shubhasiz.
…