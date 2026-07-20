Nyu-York startap ekotizimi yuksalishda: StrictlyVC tadbiri investorlarni chorlamoqda

·27·Texno
Nyu-York startap ekotizimi yuksalishda: StrictlyVC tadbiri investorlarni chorlamoqda

Nyu-York shahri texnologik startaplar va venchur kapitali olamida oʻz mavqeini sezilarli darajada mustahkamlamoqda. Shu munosabat bilan, joriy yilning 10-sentabr kuni West Village hududidagi Ideal Glass Studios studiyasida StrictlyVC nufuzli anjumani boʻlib oʻtadi. Ushbu tadbir shahar startap hamjamiyatining soʻnggi yillardagi ulkan muvaffaqiyatlarini nishonlash va soha yetakchilari oʻrtasida ochiq muloqot maydonini yaratishni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

StrictlyVC tomonidan tashkil etilayotgan mazkur kecha uzoq tanaffusdan soʻng yana Nyu-Yorkka qaytmoqda. Tashkilotchilarning soʻzlariga koʻra, tadbir faqat rasmiy chiqishlardan iborat boʻlmay, balki investorlar, asoschilar va bitim tuzuvchilar uchun boshqa hech qayerda topib boʻlmaydigan samimiy hamda eksklyuziv muloqot muhitini taqdim etadi. Hozirda umumiy kirish chiptalari 180 dollardan sotuvga chiqarilgan.

Nyu-York texnologik markaz sifatida

Tech:NYC hisobotiga tayanib berilgan maʼlumotlarga koʻra, Nyu-Yorkning startap "dvigateli" nafaqat barqaror ishlamoqda, balki rekord darajadagi tezlik bilan rivojlanmoqda. 2026-yilning birinchi yarim yilligida shahardagi 240 dan ortiq startap jami 1,13 milliard dollar miqdorida ilk (seed) investitsiyalarni jalb qilishga muvaffaq boʻldi. Taqqoslash uchun, oʻtgan yilning mos davrida bu koʻrsatkich 1,06 milliard dollarni tashkil etgan edi.

Investitsiyalar hajmi bilan birga, oʻrtacha moliyalashtirish miqdori ham oʻsib bormoqda. Xususan, oʻrtacha seed raundlari 5,4 million dollardan 6,64 million dollargacha koʻtarildi. Umumiy hisobda, Nyu-York startaplari joriy yilning olti oyi davomida hayratlanarli 16 milliard dollar mablagʻ toʻpladi. Bu deyarli 2025-yil davomida jalb qilingan 19,1 milliard dollarlik koʻrsatkichga yaqinlashib qolganidan dalolat beradi.

Sarmoyalar oqimi deyarli barcha strategik yoʻnalishlarni qamrab olgan. Bular orasida sunʼiy intellekt (AI), sogʻliqni saqlash, iqlim texnologiyalari, fintex, robototexnika va isteʼmol tovarlari texnologiyalari yetakchilik qilmoqda. Aynan mana shunday kuchli oʻsish surʼati StrictlyVC platformasining Nyu-Yorkka qaytishi uchun asosiy turtki boʻldi.

Dasturning asosiy mavzulari va spikerlar

Tadbirning asosiy qismida Collaborative Fund asoschisi Craig Shapiro hamda TechCrunch bosh muharriri va StrictlyVC asoschisi Connie Loizos ishtirok etadi. Ularning "Mansublik biznesi" (The Business of Belonging) deb nomlangan sessiyasi jamiyat va hamjamiyat qurish nima uchun kompaniyaning eng qimmatli aktiviga aylangani haqida boʻladi. Shuningdek, texnologiya va muxlislar oʻrtasidagi bogʻliqlikda investorlar qanday imkoniyatlarni koʻrayotgani tahlil qilinadi.

Yana bir muhim chiqish Heirloom Craft asoschisi Tristan Walker tomonidan amalga oshiriladi. U oʻzining oʻn yillik tajribasi, isteʼmol bozorida brend yaratish sirlari va bugungi AI davrida yetakchilik uslubining oʻzgarishi haqida soʻzlab beradi. Tashkilotchilar yaqin haftalarda yana boshqa nufuzli spikerlar roʻyxati eʼlon qilinishini bildirishgan.

StrictlyVC anjumanlari faqat sahna nutqlari bilan cheklanib qolmaydi. Bu yerda TechCrunch jurnalistlari va startap ekotizimi vakillari oʻrtasida boshlangan suhbatlar keyinchalik yirik biznes loyihalarga aylanishi bilan ahamiyatlidir. Nyu-Yorkning venchur bozori shakllanishida bunday networking tadbirlari hal qiluvchi rol oʻynashi shubhasiz.

StartapInvestitsiyaNyu-YorkTexnologiyaStrictlyVC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lumia brendi qaytishi mumkin: HMD Microsoft bilan muzokaralar oʻtkazmoqdaLumia brendi qaytishi mumkin: HMD Microsoft bilan muzokaralar oʻtkazmoqdaBugun, 18:55Hugging Face platformasi kiberhujumga uchradi: Foydalanuvchi maʼlumotlari xavf ostidaHugging Face platformasi kiberhujumga uchradi: Foydalanuvchi maʼlumotlari xavf ostidaBugun, 17:51Yer orbitasida Saturn kabi halqalar paydo boʻlishi mumkin: Olimlar xavotirdaYer orbitasida Saturn kabi halqalar paydo boʻlishi mumkin: Olimlar xavotirdaBugun, 16:58Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlariHonor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlariBugun, 16:20SpaceX raketasining boʻlagi 5-avgust kuni Oyga urilishi kutilmoqdaSpaceX raketasining boʻlagi 5-avgust kuni Oyga urilishi kutilmoqdaBugun, 15:58Apple kutilmagan qaror qabul qildi: Eng kuchli Extreme protsessorlari loyihasi yopildiApple kutilmagan qaror qabul qildi: Eng kuchli Extreme protsessorlari loyihasi yopildiBugun, 15:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda