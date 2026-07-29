DoorDash oʻzining shaxsiy dronlar yetkazib berish biznesini boshlaydi
AQShning yetakchi oziq-ovqat yetkazib berish platformalaridan biri boʻlgan DoorDash kompaniyasi oʻzining avtonom qurilmalarga asoslangan DoorDash Air nomli yangi yetkazib berish biznesini yoʻlga qoʻyganini eʼlon qildi. Ushbu tashabbus kompaniyaning robototexnika va avtonomiya jamoasi tomonidan ishlab chiqilgan boʻlib, kelgusida asosiy mobil ilova ekotizimiga toʻliq integratsiya qilinadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi yoʻnalishning ochilishi AQSh Federal aviatsiya maʼmuriyati (FAA) tomonidan Part 135 havo tashuvchisi sertifikati olingandan soʻng amalga oshirildi. Mazkur rasmiy ruxsatnoma kompaniyaga Qoʻshma Shtatlar hududida tijorat maqsadidagi dronlar yordamida yetkazib berish xizmatini qonuniy ravishda bajarish huquqini taqdim etadi. Biroq, bu DoorDash tomonidan maxsus yasalgan uchish apparatlari darhol buyurtmalarni tashi boshlaydi degani emas.
Kelajakdagi rejalar va sinov bosqichlariKompaniya oʻzining yangi uchish apparatlari amaliyotga joriy etilishining aniq muddatlarini hozircha maʼlum qilmadi. Dastlabki bosqichda operatorning bevosita koʻrish doirasida qolgan holda qisqa masofalarga uchuvchisiz qurilmalar yordamida kichik sinov dasturlarini boshlash koʻzda tutilgan.
Agar DoorDash oʻz dronlarining uzoqroq masofalarga toʻliq avtonom tarzda uchishini taʼminlamoqchi boʻlsa, buning uchun FAA'dan Vizual koʻrish chizigʻidan tashqari (BVLOS) texnologiyasini tasdiqlatishi talab etiladi. Avvalroq Amazon, Wing va Zipline kabi yetakchi kompaniyalar shunga oʻxshash sertifikatlarni qoʻlga kiritgan edi.
Mavjud hamkorliklar va avtonom robotlarYangi dastur yoʻlga qoʻyilganiga qaramay, yetkazib berish giganti Wing hamda Flytrex kompaniyalari bilan amaldagi hamkorlik aloqalarini saqlab qolmoqda. Xususan, DoorDash 2022-yilda Alphabet tarkibidagi Wing bilan Avstraliyada dron yetkazib berish dasturi boʻyicha sheriklik oʻrnatgan va 2024-yilda uni Dallas-Fort-Vort kabi AQSh shaharlariga kengaytirgan edi.
DoorDash Air loyihasi kompaniyaning tadqiqot va ishlanmalar boʻlimi — DoorDash Labs doirasida yaratildi. Ushbu boʻlim shuningdek, 2025-yil sentabr oyida taqdim etilgan va hozirda Arizona shtatining Tempe, Mesa, Gilbert, Chandler hamda Kaliforniyaning Fremont shaharlari chekkalarida faoliyat yuritayotgan Dot nomli piyodalar yoʻlakchasi avtonom roboti ortida ham turibdi.
Birinchi tamoyildan kelib chiqqan yondashuvKompaniyaning taʼkidlashicha, dronlar va piyodalar yoʻlagi robotlarini yaratish asosiy biznes modeliga zid kelmaydi. DoorDash asoschilaridan biri va bosh mahsulot direktori Stenli Tangning blog-postida qayd etilishicha, mutaxassislar eng soʻnggi avtonom texnologiyalarni yaratishdan emas, balki mijoz oldida turgan real muammoni hal qilishdan kelib chiqqan.
Kompaniya nuqtai nazaridan, dronlar va yer usti robotlari ular barpo etayotgan kengroq yetkazib berish tarmogʻining ajralmas qismidir. Bunda uch yuz ellik funtlik robot yoki zamonaviy dron kabi jismoniy qurilmalar muhim ahamiyat kasb etsa-da, qaysi usul orqali buyurtma yetkazilishini aniqlay oladigan operatsion tizim va dasturiy taʼminot ham birdek tanqidiy ahamiyatga ega.
…