DoorDash oʻzining shaxsiy dronlar yetkazib berish biznesini boshlaydi

·24·Texno
DoorDash oʻzining shaxsiy dronlar yetkazib berish biznesini boshlaydi

AQShning yetakchi oziq-ovqat yetkazib berish platformalaridan biri boʻlgan DoorDash kompaniyasi oʻzining avtonom qurilmalarga asoslangan DoorDash Air nomli yangi yetkazib berish biznesini yoʻlga qoʻyganini eʼlon qildi. Ushbu tashabbus kompaniyaning robototexnika va avtonomiya jamoasi tomonidan ishlab chiqilgan boʻlib, kelgusida asosiy mobil ilova ekotizimiga toʻliq integratsiya qilinadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi yoʻnalishning ochilishi AQSh Federal aviatsiya maʼmuriyati (FAA) tomonidan Part 135 havo tashuvchisi sertifikati olingandan soʻng amalga oshirildi. Mazkur rasmiy ruxsatnoma kompaniyaga Qoʻshma Shtatlar hududida tijorat maqsadidagi dronlar yordamida yetkazib berish xizmatini qonuniy ravishda bajarish huquqini taqdim etadi. Biroq, bu DoorDash tomonidan maxsus yasalgan uchish apparatlari darhol buyurtmalarni tashi boshlaydi degani emas.

Kelajakdagi rejalar va sinov bosqichlari

Kompaniya oʻzining yangi uchish apparatlari amaliyotga joriy etilishining aniq muddatlarini hozircha maʼlum qilmadi. Dastlabki bosqichda operatorning bevosita koʻrish doirasida qolgan holda qisqa masofalarga uchuvchisiz qurilmalar yordamida kichik sinov dasturlarini boshlash koʻzda tutilgan.

Agar DoorDash oʻz dronlarining uzoqroq masofalarga toʻliq avtonom tarzda uchishini taʼminlamoqchi boʻlsa, buning uchun FAA'dan Vizual koʻrish chizigʻidan tashqari (BVLOS) texnologiyasini tasdiqlatishi talab etiladi. Avvalroq Amazon, Wing va Zipline kabi yetakchi kompaniyalar shunga oʻxshash sertifikatlarni qoʻlga kiritgan edi.

Mavjud hamkorliklar va avtonom robotlar

Yangi dastur yoʻlga qoʻyilganiga qaramay, yetkazib berish giganti Wing hamda Flytrex kompaniyalari bilan amaldagi hamkorlik aloqalarini saqlab qolmoqda. Xususan, DoorDash 2022-yilda Alphabet tarkibidagi Wing bilan Avstraliyada dron yetkazib berish dasturi boʻyicha sheriklik oʻrnatgan va 2024-yilda uni Dallas-Fort-Vort kabi AQSh shaharlariga kengaytirgan edi.

DoorDash Air loyihasi kompaniyaning tadqiqot va ishlanmalar boʻlimi — DoorDash Labs doirasida yaratildi. Ushbu boʻlim shuningdek, 2025-yil sentabr oyida taqdim etilgan va hozirda Arizona shtatining Tempe, Mesa, Gilbert, Chandler hamda Kaliforniyaning Fremont shaharlari chekkalarida faoliyat yuritayotgan Dot nomli piyodalar yoʻlakchasi avtonom roboti ortida ham turibdi.

Birinchi tamoyildan kelib chiqqan yondashuv

Kompaniyaning taʼkidlashicha, dronlar va piyodalar yoʻlagi robotlarini yaratish asosiy biznes modeliga zid kelmaydi. DoorDash asoschilaridan biri va bosh mahsulot direktori Stenli Tangning blog-postida qayd etilishicha, mutaxassislar eng soʻnggi avtonom texnologiyalarni yaratishdan emas, balki mijoz oldida turgan real muammoni hal qilishdan kelib chiqqan.

Kompaniya nuqtai nazaridan, dronlar va yer usti robotlari ular barpo etayotgan kengroq yetkazib berish tarmogʻining ajralmas qismidir. Bunda uch yuz ellik funtlik robot yoki zamonaviy dron kabi jismoniy qurilmalar muhim ahamiyat kasb etsa-da, qaysi usul orqali buyurtma yetkazilishini aniqlay oladigan operatsion tizim va dasturiy taʼminot ham birdek tanqidiy ahamiyatga ega.

DoorDashDronlarTexnologiyaAvtonomiyaBiznes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starship sinovi: Ilon Mask yuqori aniqlikdagi qoʻnishni yuqori baholadiStarship sinovi: Ilon Mask yuqori aniqlikdagi qoʻnishni yuqori baholadiBugun, 18:59HMD Pulse2 smartfonlar seriyasining toʻliq texnik xususiyatlari oshkor etildiHMD Pulse2 smartfonlar seriyasining toʻliq texnik xususiyatlari oshkor etildiBugun, 18:29Spotify ilovasida yugurish uchun maxsus sunʼiy intellekt rejimi ishga tushirildiSpotify ilovasida yugurish uchun maxsus sunʼiy intellekt rejimi ishga tushirildiBugun, 18:25Samsung yangi buklanuvchi smartfonlari jahon bozorida rekord o‘rnatdiSamsung yangi buklanuvchi smartfonlari jahon bozorida rekord o‘rnatdiBugun, 17:52Huawei Nova 16 SE smartfonining ilk jonli suratlari internetga sizdirildiHuawei Nova 16 SE smartfonining ilk jonli suratlari internetga sizdirildiBugun, 17:27Fast Metals qizil loy chiqindisidan muhim minerallarni ajratib olish texnologiyasini yaratdiFast Metals qizil loy chiqindisidan muhim minerallarni ajratib olish texnologiyasini yaratdiBugun, 17:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob