O‘zbekiston qanday qilib mintaqaviy IT-xabga aylanishi mumkin? Asosiy yutuqlar va muammolar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston «Raqamli O‘zbekiston – 2030» strategiyasi doirasida IT-eksport hajmini 2030-yilgacha 5 milliard dollarga yetkazish va mintaqaviy texnologik markazga aylanishni maqsad qilgan.
- Hozirgi kunda IT Park Uzbekistan rezidentlari 100 dan ortiq mamlakat bozoriga xizmat ko‘rsatmoqda hamda my.gov.uz portali orqali 900 dan ortiq davlat xizmatlari raqamlashtirilgan.
O‘zbekistonning raqamli kelajagi jadal o‘sish sur’atlari va Markaziy Osiyodagi yetakchi texnologik markaz — IT-xabga aylanish uchun salmoqli salohiyatga ega. Biroq ushbu strategik marralarga yetish mavjud infratuzilma, kadrlar tayyorlash va raqamli xavfsizlik bilan bog‘liq dolzarb vazifalarni qanchalik samarali hal etishga bevosita bog‘liq.
«Raqamli O‘zbekiston – 2030» strategiyasi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar mamlakat texnologik muhitini tubdan o‘zgartirmoqda. Jamiyat va iqtisodiyotdagi umumiy holatni erishilgan yutuqlar hamda oldinda turgan to‘siqlar kesimida tahlil qilish mumkin.
Raqamli transformatsiyadagi asosiy yutuqlar va imkoniyatlar
So‘nggi yillarda texnologik sohada sezilarli natijalar qayd etildi:
IT-eksport va yirik ekotizimlar o‘sishi: IT Park Uzbekistan rezidentlarining xizmatlar eksporti 100 dan ortiq mamlakat bozorini qamrab oldi va 2030 yilgacha ushbu ko‘rsatkichni 5 milliard dollarga yetkazish maqsad qilingan. Shuningdek, Uzum kabi yirik raqamli ekotizimlarning shakllanishi xususiy sektorning jadal o‘sib borayotgan kuchini namoyon etmoqda.
Sun’iy intellekt va huquqiy baza: 2030 yilgacha sun’iy intellekt (SI) texnologiyalarini rivojlantirish strategiyasi hamda Xalqaro raqamli texnologiyalar markazi to‘g‘risidagi qonunning qabul qilinishi xorijiy sarmoyalar va yirik xalqaro texnologik kompaniyalarni jalb etish uchun huquqiy poydevor yaratmoqda.
Elektron hukumat va fintex: Davlat xizmatlarining faol raqamlashtirilishi (my.gov.uz portali orqali 900 dan ortiq xizmatlar yo‘lga qo‘yilgani) hamda to‘lov tizimlarining kengayishi fuqarolar va tadbirkorlar uchun qulayliklarni oshirdi.
Yosh demografik ustunlik: Aholi tarkibida yoshlar ulushining yuqoriligi yangi raqamli ko‘nikmalarni tez o‘zlashtirish va xalqaro bozor talablariga mos mutaxassislar tayyorlashda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda.
Yo‘nalish
Erishilgan yutuq yoki imkoniyat
Dolzarb muammo yoki chaqiriq
IT-bozor va eksport
100+ davlatga eksport, 2030 yilgacha $5 mlrd maqsad, Uzum ekotizimi
Mahalliy startaplarni global bozorga olib chiqish sur’ati
Infratuzilma va xizmatlar
my.gov.uz orqali 900+ davlat xizmati, fintex rivoji
Poytaxt va chekka hududlar o‘rtasidagi internet va xizmatlar tafovuti
Inson kapitali
Yosh aholi, boshlang‘ich dasturchilar sonining ortishi
Senior darajadagi mutaxassislar va SI muhandislari yetishmovchiligi
Huquq va xavfsizlik
SI strategiyasi, Xalqaro raqamli texnologiyalar markazi qonuni
Shaxsiy ma’lumotlar himoyasi, kiberjinoyatchilik va raqamli savodxonlik
Hal etilishi lozim bo‘lgan asosiy muammolar
Raqamli iqtisodiyotni yanada yuqori bosqichga olib chiqish uchun quyidagi tizimli masalalar ustida ishlash talab etiladi:
Hududiy raqamli tafovut: Toshkent va yirik shaharlar bilan chekka hududlar o‘rtasida yuqori tezlikdagi internet sifati hamda raqamli xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarida farq saqlanib qolmoqda.
Yuqori malakali kadrlar tanqisligi: Boshlang‘ich darajadagi (Junior) dasturchilar safi kengayayotgan bo‘lsa-da, yirik va murakkab loyihalarni boshqara oladigan tajribali Senior mutaxassislar hamda sun’iy intellekt muhandislariga ehtiyoj yuqoriligicha qolmoqda.
Kiberxavfsizlik va ma’lumotlar himoyasi: Raqamli xizmatlar ko‘lami kengaygani sari shaxsiy ma’lumotlar xavfsizligini ta’minlash, kiberjinoyatlarga qarshi kurashish va aholining raqamli savodxonligini oshirish ustuvor vazifaga aylanmoqda.
Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston raqamli rivojlanish yo‘lida izchil harakatlanmoqda. Soliq imtiyozlari, huquqiy yengilliklar va infratuzilmaga yo‘naltirilayotgan investitsiyalar mavjud to‘siqlar bosqichma-bosqich bartaraf etilsa, yaqin yillarda mamlakatni mintaqaning yetakchi IT-markaziga aylantirish uchun yetarli asos yaratadi.
Sizningcha, O‘zbekiston mintaqaviy IT-xabga aylanishi uchun eng avvalo qaysi yo‘nalishga — hududlarda infratuzilmani teng rivojlantirishgami yoki Senior kadrlar va sun’iy intellekt mutaxassislarini tayyorlashgami ko‘proq e’tibor qaratish kerak? Fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…