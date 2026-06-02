Le Hyundai Tucson se décline en de nouvelles versions : Hybride et traction avant

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Le Hyundai Tucson se décline en de nouvelles versions : Hybride et traction avant

Hyundai a élargi sa gamme de crossovers hybrides Tucson sur le marché américain. Deux nouveautés sont proposées aux clients : la version élégante Night AWD avec des accents noirs et des variantes hybrides à traction avant plus abordables. Le Hyundai Tucson Hybrid Night AWD 2026 est devenu la vedette de cette mise à jour, comme le rapporte Ixbt.com .

La nouvelle finition est basée sur la version haut de gamme Limited et se distingue par son extérieur agressif. Le crossover est doté d'une calandre assombrie, de coques de rétroviseurs noires, de moulures de fenêtres, d'emblèmes et de jantes en alliage de 19 pouces. Un ciel de pavillon noir à l'intérieur complète ce style.

En termes d'équipement, la version Night est presque identique au Tucson Hybrid Limited. Elle comprend un combiné d'instruments numérique de 12,3 pouces, un système multimédia de même taille, un toit panoramique, un hayon mains libres, un pare-brise acoustique, des sièges en cuir chauffants et ventilés, ainsi qu'un système audio Bose à huit haut-parleurs.

Le prix du Tucson Hybrid Night AWD commence à 44 175 dollars, frais de livraison inclus, soit environ 500 dollars de plus que la version Limited. Parallèlement, Hyundai a rendu le Tucson hybride plus accessible. La gamme comprend désormais les versions SE Hybrid et SEL Hybrid à traction avant, moins chères que les modèles à transmission intégrale.

Le Tucson Hybrid SE d'entrée de gamme à traction avant est fixé à 32 550 dollars, soit 1 500 dollars de moins que la version à transmission intégrale. Le prix du Tucson Hybrid SEL FWD commence à 34 000 dollars, ce qui représente également une économie de 1 500 dollars par rapport à son équivalent à transmission intégrale.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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