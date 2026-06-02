El Hyundai Tucson estrena nuevas versiones: Híbrido y tracción delantera

Hyundai ha ampliado su gama de crossovers híbridos Tucson en el mercado estadounidense. Se ofrecen dos novedades a los clientes: la elegante versión Night AWD con detalles en negro y variantes híbridas de tracción delantera más asequibles. El Hyundai Tucson Hybrid Night AWD 2026 se ha convertido en el protagonista de esta actualización, según informa Ixbt.com .

El nuevo acabado se basa en la versión tope de gama Limited y destaca por su exterior agresivo. El crossover cuenta con una parrilla oscurecida, carcasas de espejos negras, molduras de ventanas, emblemas y llantas de aleación de 19 pulgadas. Un revestimiento interior del techo en negro complementa este estilo.

En cuanto al equipamiento, la versión Night es casi idéntica al Tucson Hybrid Limited. Incluye un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas, un sistema multimedia del mismo tamaño, techo panorámico, portón trasero manos libres, parabrisas acústico, asientos de cuero calefactados y ventilados, y un sistema de audio Bose de ocho altavoces.

El precio del Tucson Hybrid Night AWD comienza en 44.175 dólares, incluyendo gastos de envío, lo que supone unos 500 dólares más que la versión Limited. Al mismo tiempo, Hyundai ha hecho que el Tucson híbrido sea más accesible. La gama ahora incluye las versiones SE Hybrid y SEL Hybrid de tracción delantera, que son más económicas que las variantes de tracción total.

El Tucson Hybrid SE de acceso con tracción delantera tiene un precio de 32.550 dólares, 1.500 dólares menos que la versión de tracción total. El precio del Tucson Hybrid SEL FWD comienza en 34.000 dólares, lo que también representa un ahorro de 1.500 dólares en comparación con su equivalente de tracción total.