Hyundai Туксон получил новые версии: гибридные и переднеприводные модификации

·256·Авто
Hyundai Туксон получил новые версии: гибридные и переднеприводные модификации
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Hyundai расширила линейку гибридных кроссоверов Туксон на американском рынке. Покупателям предложили сразу две новинки: стильную версию Нигхт АВД с черным декором и более доступные переднеприводные гибридные варианты. Hyundai Туксон Хйбрид Нигхт АВД 2026 модельного года стал главным героем этого обновления. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Новая комплектация основана на топовой версии Limited и отличается агрессивным внешним видом. Кроссовер получил затемненную решетку радиатора, черные корпуса зеркал, молдинги окон, эмблемы и 19-дюймовые колесные диски. Черная обивка потолка в салоне дополняет этот стиль.

По уровню оснащения версия Нигхт практически идентична Туксон Хйбрид Limited. В нее входят 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, мультимедийная система такого же размера, панорамная крыша, бесконтактная дверь багажника, акустическое лобовое стекло, система подогрева и вентиляции кожаных сидений, а также аудиосистема Босе с восемью динамиками.

Цена Туксон Хйбрид Нигхт АВД с учетом доставки начинается от 44 175 долларов, что примерно на 500 долларов дороже версии Limited. В то же время Hyundai сделала гибридный Туксон доступнее. Теперь в линейке появились переднеприводные версии SE Хйбрид и СЭЛ Хйбрид, которые дешевле полноприводных модификаций.

Базовый переднеприводный вариант Туксон Хйбрид SE оценен в 32 550 долларов, что на 1 500 долларов дешевле полноприводной версии. Цена Туксон Хйбрид СЭЛ ФВД начинается от 34 000 долларов, что также означает экономию в 1 500 долларов по сравнению с полноприводным аналогом.

HyundaiTucsonКроссоверГибридАвтомобиль
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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