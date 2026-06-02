Радиант Капитал протоколи 50 миллион долларлик хакерлик ҳужумидан сўнг ёпилмоқда
Радиант Капитал крипто-кредитлаш протоколи 2024-йил октабр ойида Шимолий Корея хакерлари томонидан амалга оширилган 50 миллион долларлик ҳужумдан сўнг ўз фаолиятини тўхтатишини эълон қилди. Лойиҳанинг марказлашмаган автоном ташкилоти (ДАО) душанба куни эълон қилинган блогпостда ўғирланган маблағларни қайтариш ва янги инвестиция жалб қилиш имкони бўлмагани сабабли ушбу қарорга келинганини маълум қилди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Радиант жамоасининг Х ижтимоий тармоғидаги баёнотига кўра, ҳамжамият аъзолари протоколни қийин шароитларда сақлаб қолишга ҳаракат қилишган, бироқ капитал ва ўсиш суръатларисиз фаолиятни давом эттиришнинг имкони қолмаган. 2022-йилда ишга туширилган платформа бир нечта блокчейнлар ўртасида ликвидликни таъминлашни мақсад қилган эди ва 2023-йил декабрида унинг умумий блокланган қиймати (ТВЛ) 386,8 миллион долларгача кўтарилган эди.
Октабр ойидаги хакерлик ҳужумидан сўнг платформадаги маблағлар миқдори кескин камайиб, 5 миллион долларгача тушиб кетди. Радиант тўлиқ ёпилиш ўрнига "техник хизмат кўрсатиш ҳолати"га ўтишини билдирди. Бунда протоколнинг фронтенд қисми ва смарт-контрактлари очиқ қолади, фойдаланувчилар ўз позицияларини бошқаришлари, қарзларини қайтаришлари ва маблағларини ечиб олишлари мумкин бўлади.
Бироқ, ДАО эндиликда янги ишланмалар, янгиланишлар ёки кенгайиш лойиҳалари билан шуғулланмайди. Фойдаланувчиларга хатарларни фаол бошқариш ва платформадаги активларини камайтириш тавсия этилмоқда. Радиант жамоаси ўғирланган маблағларни қайтариш бўйича ҳаракатларни давом эттиришга ва маблағлар топилса, уларни жабрланганларга қайтаришга вада берди.
Ушбу янгилик фонида Радиант Капитал (РДНТ) токени қиймати 4,2 фоизга пасайди. 2022-йил сентябрида 58 сентлик рекорд даражага етган токен ҳозирда бир сентнинг кичик бир қисмига тенг нархда сотилмоқда. Мазкур ҳолат ДеФи лойиҳалари учун киберхавфсизлик ва капитал барқарорлиги қанчалик муҳим эканлигини яна бир бор исботлади.
…