Радиант Капитал протоколи 50 миллион долларлик хакерлик ҳужумидан сўнг ёпилмоқда

·55·Иқтисодиёт
Радиант Капитал протоколи 50 миллион долларлик хакерлик ҳужумидан сўнг ёпилмоқда

Радиант Капитал крипто-кредитлаш протоколи 2024-йил октабр ойида Шимолий Корея хакерлари томонидан амалга оширилган 50 миллион долларлик ҳужумдан сўнг ўз фаолиятини тўхтатишини эълон қилди. Лойиҳанинг марказлашмаган автоном ташкилоти (ДАО) душанба куни эълон қилинган блогпостда ўғирланган маблағларни қайтариш ва янги инвестиция жалб қилиш имкони бўлмагани сабабли ушбу қарорга келинганини маълум қилди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Радиант жамоасининг Х ижтимоий тармоғидаги баёнотига кўра, ҳамжамият аъзолари протоколни қийин шароитларда сақлаб қолишга ҳаракат қилишган, бироқ капитал ва ўсиш суръатларисиз фаолиятни давом эттиришнинг имкони қолмаган. 2022-йилда ишга туширилган платформа бир нечта блокчейнлар ўртасида ликвидликни таъминлашни мақсад қилган эди ва 2023-йил декабрида унинг умумий блокланган қиймати (ТВЛ) 386,8 миллион долларгача кўтарилган эди.

Октабр ойидаги хакерлик ҳужумидан сўнг платформадаги маблағлар миқдори кескин камайиб, 5 миллион долларгача тушиб кетди. Радиант тўлиқ ёпилиш ўрнига "техник хизмат кўрсатиш ҳолати"га ўтишини билдирди. Бунда протоколнинг фронтенд қисми ва смарт-контрактлари очиқ қолади, фойдаланувчилар ўз позицияларини бошқаришлари, қарзларини қайтаришлари ва маблағларини ечиб олишлари мумкин бўлади.

Бироқ, ДАО эндиликда янги ишланмалар, янгиланишлар ёки кенгайиш лойиҳалари билан шуғулланмайди. Фойдаланувчиларга хатарларни фаол бошқариш ва платформадаги активларини камайтириш тавсия этилмоқда. Радиант жамоаси ўғирланган маблағларни қайтариш бўйича ҳаракатларни давом эттиришга ва маблағлар топилса, уларни жабрланганларга қайтаришга вада берди.

Ушбу янгилик фонида Радиант Капитал (РДНТ) токени қиймати 4,2 фоизга пасайди. 2022-йил сентябрида 58 сентлик рекорд даражага етган токен ҳозирда бир сентнинг кичик бир қисмига тенг нархда сотилмоқда. Мазкур ҳолат ДеФи лойиҳалари учун киберхавфсизлик ва капитал барқарорлиги қанчалик муҳим эканлигини яна бир бор исботлади.

Радиант КапиталДеФиКриптовалютаХакерликБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 4 ойда қанча бензин ишлаб чиқарилди?Бугун, 08:03Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиБугун, 07:34Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди