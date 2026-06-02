Ўзбекистоннинг рақиби Колумбия ўртоқлик учрашувида ғалаба қозонди
АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонлари мезбонлик қиладиган ЖЧ–2026 старти яқинлашгани сари гуруҳ босқичидаги рақибларимизнинг тайёргарлик жараёни ўзбек футболи ишқибозларининг диққат марказида бўлиб турибди. Хусусан, миллий терма жамоамиз билан бир квартетдан жой олган Жанубий Американинг машҳур вакили — Колумбия терма жамоаси ўз уйида Шимолий Американинг ноқулай вакилларидан бири бўлмиш Коста-Рика терма жамоасини қабул қилди.
Богота шаҳридаги муҳташам «Эстадио Немесио Камачо» стадионида кечган қизиқарли ва шиддатли баҳсда мезбонлар 3:1 ҳисобида ишончли зафар қучишди. Колумбияликлар таркибида Санчес, Диас ва Суарес рақиб дарвозасини аниқ нишонга олган бўлса, меҳмонларнинг тасалли берувчи ягона голига Сото муаллифлик қилди.
Қуйида мазкур назорат ўйинининг батафсил баённомаси ва жамоалар таркиби билан танишишингиз мумкин:
Ўртоқлик учрашуви
Колумбия — Коста-Рика 3:1
6 июнь. Богота. «Эстадио Немесио Камачо» стадиони.
Голлар: Санчес 17, Диас 23, Суарес 81 — Сото 33.
Колумбия таркиби: Варгас, Ариас, Санчес, Дитта, Мохика, Риос, Пуэрта, Гомес, Карраскал, Диас, Эрнандес.
Бўлажак режалар: Маълумот ўрнида айтиб ўтиш жоизки, Колумбия терма жамоаси мундиал олдидан ўзининг навбатдаги назорат баҳсини Осиёнинг кучли вакилларидан бири — Иордания терма жамоасига қарши ўтказади. Мазкур учрашув 8 июнь кунига режалаштирилган бўлиб, у колумбияликлар учун вакилларимизга қарши ўйин олдидан ўзига хос репетиция вазифасини ўтаб бериши кутилмоқда.
Шундан сўнг, колумбияликлар 18 июнь куни тонгда айнан бизнинг Ўзбекистон миллий терма жамоамизга қарши ҳаяжонли учрашув билан жаҳон чемпионатидаги расмий юришини бошлайди. Бўлажак тарихий мусобақада Фабио Каннаваро шогирдларига кучли рақиблар билан баҳсда улкан зафарлар тилаб қоламиз!
…