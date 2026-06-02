Ўзбекистоннинг рақиби Колумбия ўртоқлик учрашувида ғалаба қозонди

·521·Спорт
Ўзбекистоннинг рақиби Колумбия ўртоқлик учрашувида ғалаба қозонди

АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонлари мезбонлик қиладиган ЖЧ–2026 старти яқинлашгани сари гуруҳ босқичидаги рақибларимизнинг тайёргарлик жараёни ўзбек футболи ишқибозларининг диққат марказида бўлиб турибди. Хусусан, миллий терма жамоамиз билан бир квартетдан жой олган Жанубий Американинг машҳур вакили — Колумбия терма жамоаси ўз уйида Шимолий Американинг ноқулай вакилларидан бири бўлмиш Коста-Рика терма жамоасини қабул қилди.

Богота шаҳридаги муҳташам «Эстадио Немесио Камачо» стадионида кечган қизиқарли ва шиддатли баҳсда мезбонлар 3:1 ҳисобида ишончли зафар қучишди. Колумбияликлар таркибида Санчес, Диас ва Суарес рақиб дарвозасини аниқ нишонга олган бўлса, меҳмонларнинг тасалли берувчи ягона голига Сото муаллифлик қилди.

Қуйида мазкур назорат ўйинининг батафсил баённомаси ва жамоалар таркиби билан танишишингиз мумкин:

Ўртоқлик учрашуви

Колумбия — Коста-Рика 3:1

  • 6 июнь. Богота. «Эстадио Немесио Камачо» стадиони.

  • Голлар: Санчес 17, Диас 23, Суарес 81 — Сото 33.

  • Колумбия таркиби: Варгас, Ариас, Санчес, Дитта, Мохика, Риос, Пуэрта, Гомес, Карраскал, Диас, Эрнандес.

Бўлажак режалар: Маълумот ўрнида айтиб ўтиш жоизки, Колумбия терма жамоаси мундиал олдидан ўзининг навбатдаги назорат баҳсини Осиёнинг кучли вакилларидан бири — Иордания терма жамоасига қарши ўтказади. Мазкур учрашув 8 июнь кунига режалаштирилган бўлиб, у колумбияликлар учун вакилларимизга қарши ўйин олдидан ўзига хос репетиция вазифасини ўтаб бериши кутилмоқда.

Шундан сўнг, колумбияликлар 18 июнь куни тонгда айнан бизнинг Ўзбекистон миллий терма жамоамизга қарши ҳаяжонли учрашув билан жаҳон чемпионатидаги расмий юришини бошлайди. Бўлажак тарихий мусобақада Фабио Каннаваро шогирдларига кучли рақиблар билан баҳсда улкан зафарлар тилаб қоламиз!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди