Австрия терма жамоаси бир киши кам бўлиб Тунисни мағлуб этди
Дунё нигоҳи қадалган ЖЧ–2026 старти арафасида иштирокчи терма жамоалар сўнгги тайёргарлик ўйинларини ўтказишда давом этмоқда. Мазмунли ўйинлар туркумидан ўрин олган навбатдаги назорат баҳсида Европада ўз ўрнига эга бўлган Австрия миллий терма жамоаси африкалик ноқулай рақиб — Тунис вакиллари билан куч синашди.
Қизғин ва курашларга бой ўтган учрашув европаликларнинг 1:0 ҳисобидаги кичик, аммо ишончли ғалабаси билан якунланди. Ўйиндаги ягона ва ғалаба тўпини учрашувнинг 63-дақиқасида австрияликлар етакчиси Марсел Забитцер рақиб дарвозасига жойлаб қўйди.
Мазкур учрашувда Австрия терма жамоаси ҳақиқий ирода намойиш этганини алоҳида эътироф этиш лозим. Боиси, биринчи бўлимнинг 36-дақиқасидаёқ Конрад Лаймер қўполлиги учун ҳакам томонидан майдондан четлатилган эди. Шунга қарамай, Ральф Рангник шогирдлари қолган катта вақт давомида бир киши кам бўлиб ҳаракат қилсалар-да, тартибли ҳимоя ва чиройли тактика эвазига устунликни сақлаб қолишди ва якунда муҳим ғалабани нақд қилишди.
Қуйида ушбу назорат баҳсининг қисқача баённомаси билан танишишингиз мумкин:
Ўртоқлик учрашуви
Австрия — Тунис 1:0
Гол: Марсел Забитцер, 63 (1:0).
Четлатиш: Конрад Лаймер, 36 (Австрия).
Ўйин таҳлили: Мазкур ғалаба Австрия терма жамоасининг мундиал олдидан ички муҳити ва жисмоний ҳолати аъло даражада эканини кўрсатди. Камчилик бўлиб ҳам ғалаба қозониш феномени жамоанинг бўлажак расмий учрашувларда ҳар қандай қийин вазиятдан чиқиб кета олишига ишорадир. Мундиал баҳсларида иккала жамоага ҳам чиройли ўйинлар тилаб қоламиз!
…