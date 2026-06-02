Австрия терма жамоаси бир киши кам бўлиб Тунисни мағлуб этди

·108·Спорт
Австрия терма жамоаси бир киши кам бўлиб Тунисни мағлуб этди

Дунё нигоҳи қадалган ЖЧ–2026 старти арафасида иштирокчи терма жамоалар сўнгги тайёргарлик ўйинларини ўтказишда давом этмоқда. Мазмунли ўйинлар туркумидан ўрин олган навбатдаги назорат баҳсида Европада ўз ўрнига эга бўлган Австрия миллий терма жамоаси африкалик ноқулай рақиб — Тунис вакиллари билан куч синашди.

Қизғин ва курашларга бой ўтган учрашув европаликларнинг 1:0 ҳисобидаги кичик, аммо ишончли ғалабаси билан якунланди. Ўйиндаги ягона ва ғалаба тўпини учрашувнинг 63-дақиқасида австрияликлар етакчиси Марсел Забитцер рақиб дарвозасига жойлаб қўйди.

Мазкур учрашувда Австрия терма жамоаси ҳақиқий ирода намойиш этганини алоҳида эътироф этиш лозим. Боиси, биринчи бўлимнинг 36-дақиқасидаёқ Конрад Лаймер қўполлиги учун ҳакам томонидан майдондан четлатилган эди. Шунга қарамай, Ральф Рангник шогирдлари қолган катта вақт давомида бир киши кам бўлиб ҳаракат қилсалар-да, тартибли ҳимоя ва чиройли тактика эвазига устунликни сақлаб қолишди ва якунда муҳим ғалабани нақд қилишди.

Қуйида ушбу назорат баҳсининг қисқача баённомаси билан танишишингиз мумкин:

Ўртоқлик учрашуви

Австрия — Тунис 1:0

  • Гол: Марсел Забитцер, 63 (1:0).

  • Четлатиш: Конрад Лаймер, 36 (Австрия).

Ўйин таҳлили: Мазкур ғалаба Австрия терма жамоасининг мундиал олдидан ички муҳити ва жисмоний ҳолати аъло даражада эканини кўрсатди. Камчилик бўлиб ҳам ғалаба қозониш феномени жамоанинг бўлажак расмий учрашувларда ҳар қандай қийин вазиятдан чиқиб кета олишига ишорадир. Мундиал баҳсларида иккала жамоага ҳам чиройли ўйинлар тилаб қоламиз!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди