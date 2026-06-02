«Реал» Моуриниони бош мураббий этиб тайинлашда қийинчиликка учрамоқда
Европа футболининг трансфер бозорида кутилмаган ва ҳаяжонли воқеалар ривожи давом этмоқда. Мадриднинг «Реал» клуби ўзининг собиқ устози, машҳур ва тажрибали мутахассис Жозе Моуриниони яна жамоа бошқарувига қайтариш ҳаракатига тушиб қолган эди. Бироқ нуфузли The Athletic нашри тарқатган сўнгги маълумотларга қараганда, «қироллик клуби» ушбу трансферни амалга оширишда жиддий молиявий тўсиққа дуч келди.
Гап шундаки, дастлабки келишувларга кўра, португалиялик мутахассиснинг амалдаги клуби — «Бенфика» билан тузган шартномасида 6 миллион евро миқдорида товон пули тўлаб, уни эркин қўйиб юбориш банди мавжуд эди. Мадридликлар худди шу маблағ эвазига «Ортиқча вазиятлар қироли»ни ўз бағрига қайтармоқчи эдилар.
Бироқ кутилмаганда «Реал» раҳбарияти катта хатога йўл қўйди. Шартномадаги мазкур имтиёзли банд мавсум якунланганидан сўнг атиги 10 иш куни давомидагина амал қилган бўлиб, мадридликлар ушбу қисқа муддатни бой бериб қўйишди. Эндиликда «қаймоқранглилар» Жозени Лиссабондан олиб келиш учун белгиланган суммадан нақд 9 миллион евро кўпроқ, яъни умумий ҳисобда 15 миллион евро товон пули тўлашга мажбур бўлишади.
Ички вазият ва сайловлар: Айни пайтда Мадрид клубида фақатгина мураббий масаласи эмас, балки раҳбарият тизимида ҳам катта ўзгаришлар кутилмоқда. Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг 7 июнь куни «Реал Мадрид» клуби президентлиги учун расмий сайловлар бўлиб ўтади. Ушбу масъулиятли лавозим учун икки кучли номзод — амбицияларга бой тадбиркор Энрике Рикелме ҳамда клубнинг амалдаги афсонавий раҳбари Флорентино Перес ўзаро куч синашишади. Мураббий трансфери атрофидаги бундай молиявий муаммо бўлажак сайловлар олдидан номзодларнинг режаларига қандай таъсир қилиши барча мухлислар учун жуда қизиқ.
…