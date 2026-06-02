«Реал» Моуриниони бош мураббий этиб тайинлашда қийинчиликка учрамоқда

·1.3K·Спорт
«Реал» Моуриниони бош мураббий этиб тайинлашда қийинчиликка учрамоқда

Европа футболининг трансфер бозорида кутилмаган ва ҳаяжонли воқеалар ривожи давом этмоқда. Мадриднинг «Реал» клуби ўзининг собиқ устози, машҳур ва тажрибали мутахассис Жозе Моуриниони яна жамоа бошқарувига қайтариш ҳаракатига тушиб қолган эди. Бироқ нуфузли The Athletic нашри тарқатган сўнгги маълумотларга қараганда, «қироллик клуби» ушбу трансферни амалга оширишда жиддий молиявий тўсиққа дуч келди.

Гап шундаки, дастлабки келишувларга кўра, португалиялик мутахассиснинг амалдаги клуби — «Бенфика» билан тузган шартномасида 6 миллион евро миқдорида товон пули тўлаб, уни эркин қўйиб юбориш банди мавжуд эди. Мадридликлар худди шу маблағ эвазига «Ортиқча вазиятлар қироли»ни ўз бағрига қайтармоқчи эдилар.

Бироқ кутилмаганда «Реал» раҳбарияти катта хатога йўл қўйди. Шартномадаги мазкур имтиёзли банд мавсум якунланганидан сўнг атиги 10 иш куни давомидагина амал қилган бўлиб, мадридликлар ушбу қисқа муддатни бой бериб қўйишди. Эндиликда «қаймоқранглилар» Жозени Лиссабондан олиб келиш учун белгиланган суммадан нақд 9 миллион евро кўпроқ, яъни умумий ҳисобда 15 миллион евро товон пули тўлашга мажбур бўлишади.

Ички вазият ва сайловлар: Айни пайтда Мадрид клубида фақатгина мураббий масаласи эмас, балки раҳбарият тизимида ҳам катта ўзгаришлар кутилмоқда. Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг 7 июнь куни «Реал Мадрид» клуби президентлиги учун расмий сайловлар бўлиб ўтади. Ушбу масъулиятли лавозим учун икки кучли номзод — амбицияларга бой тадбиркор Энрике Рикелме ҳамда клубнинг амалдаги афсонавий раҳбари Флорентино Перес ўзаро куч синашишади. Мураббий трансфери атрофидаги бундай молиявий муаммо бўлажак сайловлар олдидан номзодларнинг режаларига қандай таъсир қилиши барча мухлислар учун жуда қизиқ.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди