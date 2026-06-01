Супермини кроссоверга қарши: Сеат Ибиза ўзининг Арона моделидан яхшироқми?
Суратдаги ушбу икки автомобил бир-бирига ҳайратланарли даражада ўхшаш — бу нафақат уларнинг иккаласи ҳам янгиланган рестайлинг версияда эканлиги ва Онирик Грей рангига бўялгани билан боғлиқ. Сеат Ибиза ва Арона моделлари техник жиҳатдан бир-бирига жуда яқин қариндош ҳисобланади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Аслини олганда, Арона модели Сеат Ибиза хатчбекининг бироз катталаштирилган ва баландлатилган версиясидир. Мен ушбу кроссовер ўзим ҳайдаб юрган суперминидан қанчалик фарқ қилишини амалда синаб кўриш ва ҳис қилиш имкониятидан фойдаландим.
Гарчи ҳар икки автомобил бир хил платформада қурилган бўлса-да, йўлда ўзини тутиши ва ҳайдовчига берадиган ҳис-туйғулари билан ажралиб туради. Кроссовернинг баланд ўриндиқлари ва кенгроқ клиренци шаҳар ичида қулайлик яратса, классик хатчбек ўзининг ихчамлиги ва манёврчанлиги билан устунлик қилади.
…