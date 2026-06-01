Супермини кроссоверга қарши: Сеат Ибиза ўзининг Арона моделидан яхшироқми?

·59·Авто
Супермини кроссоверга қарши: Сеат Ибиза ўзининг Арона моделидан яхшироқми?

Суратдаги ушбу икки автомобил бир-бирига ҳайратланарли даражада ўхшаш — бу нафақат уларнинг иккаласи ҳам янгиланган рестайлинг версияда эканлиги ва Онирик Грей рангига бўялгани билан боғлиқ. Сеат Ибиза ва Арона моделлари техник жиҳатдан бир-бирига жуда яқин қариндош ҳисобланади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Аслини олганда, Арона модели Сеат Ибиза хатчбекининг бироз катталаштирилган ва баландлатилган версиясидир. Мен ушбу кроссовер ўзим ҳайдаб юрган суперминидан қанчалик фарқ қилишини амалда синаб кўриш ва ҳис қилиш имкониятидан фойдаландим.

Гарчи ҳар икки автомобил бир хил платформада қурилган бўлса-да, йўлда ўзини тутиши ва ҳайдовчига берадиган ҳис-туйғулари билан ажралиб туради. Кроссовернинг баланд ўриндиқлари ва кенгроқ клиренци шаҳар ичида қулайлик яратса, классик хатчбек ўзининг ихчамлиги ва манёврчанлиги билан устунлик қилади.

СеатИбизаАронаАвтомобилКроссовер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вестфиелд брендининг янги эгаси Германияда завод очишни режалаштирмоқдаБугун, 06:00Леапмотор Б05: 480 км масофа ва ҳамёнбоп нархда янги электромобилБугун, 05:57Stellantis ва ЖЛР ҳамкорлиги: АҚШ бозоридаги янги стратегияБугун, 04:58Ўзбекистонда тўрт ойда қайси автомобиль энг кўп ишлаб чиқарилди?Бугун, 04:49Мутлақо янги Audi Қ7 11 йилдан сўнг илк бор намойиш этилдиБугун, 04:25Lada Нива Травел модели Lada Вестанинг энг кучли двигателига эга бўлдиБугун, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди