Гана терма жамоаси жаҳон чемпионати учун якуний таркибни эълон қилди
Шимолий Америка яшил майдонларида старт оладиган футбол бўйича ЖЧ-2026 мусобақаси яқинлашгани сари, иштирокчи терма жамоаларнинг жанговар таркиблари кетин-кетидан ошкор қилинмоқда. Куни кеча Гана миллий терма жамоаси бош мураббийи Карлуш Кейруш ҳам мундиалда мамлакат шарафини ҳимоя қиладиган футболчиларнинг якуний рўйхатини кенг жамоатчиликка тақдим этди.
«Қора юлдузлар» бу галги дунё биринчилигига Европанинг топ-лигаларида тўп сураётган энг маҳоратли ва тезкор юлдузларини жамлаган ҳолда, анча жиддий таркиб билан йўл олмоқда.
Бўлажак мундиалда Гана шарафини ҳимоя қилувчи футболчиларнинг тўлиқ қайдномаси билан танишинг:
Дарвозабонлар
Посбонлар чизиғида ҳам маҳаллий, ҳам Европа жамоаларида барқарор ҳаракат қилаётган ишончли дарвозабонлар танлаб олинган:
Бенжамин Асаре («Хартс оф Оук»)
Лоуренс Ати-Зиги («Санкт-Галлен»)
Жозеф Ананг («Сент-Патрикс Атлетик»)
Ҳимоячилар
Мудофаа чизиғидан асосан Франция ва Испания олий лигаларида тобланган, жисмоний жиҳатдан бақувват бўлган ҳимоя вакиллари жой олган:
Баба Абдул-Рахмон (ПАОК)
Гидеон Менса («Осер»)
Марвен Сеная («Осер»)
Алиду Сейду («Ренн»)
Абдул Мўмин («Райо Вальекано»)
Жером Опоку («Истанбул Башакшеҳир»)
Жонас Ажети («Волфсбург»)
Кожо Пепра Оппонг («Ницца»)
Яримҳимоячилар
Жамоанинг марказий ўзаги анча тажрибали ва креатив кўриниш олган. Бу ерда Томас Парти ва Абдул Фатаву каби номдор ўйинчилар асосий ролни бажариши кутилмоқда:
Элиша Овусу («Осер»)
Томас Парти («Вилярреал»)
Кваси Сибо («Овиедо»)
Огустин Боаке («Сент-Этиен»)
Калеб Йиренки («Норшелланд»)
Абдул Фатаву Иссаку («Лестер»)
Камал Сулеймана («Аталанта»)
Ҳужумчилар
Гананинг ҳужум чизиғи ҳар қандай рақиб мудофаасини ваҳимага сола олади. Боиси, ҳужумда АПЛ ва Ла Лигада тўпурарлик маҳоратини намойиш этаётган тезкор форвардлар йиғилган:
Кристофер Бонсу Баа («Ал Қодисия»)
Эрнест Нуама («Лион»)
Антуан Семенио («Манчестер Сити»)
Брендон Томас-Асанте («Ковентри»)
Принс Квабена Аду («Виктория Плзен»)
Иняки Уильямс («Атлетик»)
Жордан Айю («Лестер»)
Гуруҳдаги вазият: Эслатиб ўтамиз, Карлуш Кейруш шогирдлари бўлажак жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичида осон бўлмаган квартетдан жой олишган. Африка вакиллари плей-офф йўлланмаси учун амбицияларга бой Панама, дунё грандларидан бири Англия ҳамда тажрибали Хорватия терма жамоаларига қарши шиддатли баҳсларда майдонга тушишади. Бўлажак учрашувларда «қора юлдузлар»га чиройли ўйинлар тилаб қоламиз!
…