Гана терма жамоаси жаҳон чемпионати учун якуний таркибни эълон қилди

·135·Спорт
Гана терма жамоаси жаҳон чемпионати учун якуний таркибни эълон қилди

Шимолий Америка яшил майдонларида старт оладиган футбол бўйича ЖЧ-2026 мусобақаси яқинлашгани сари, иштирокчи терма жамоаларнинг жанговар таркиблари кетин-кетидан ошкор қилинмоқда. Куни кеча Гана миллий терма жамоаси бош мураббийи Карлуш Кейруш ҳам мундиалда мамлакат шарафини ҳимоя қиладиган футболчиларнинг якуний рўйхатини кенг жамоатчиликка тақдим этди.

«Қора юлдузлар» бу галги дунё биринчилигига Европанинг топ-лигаларида тўп сураётган энг маҳоратли ва тезкор юлдузларини жамлаган ҳолда, анча жиддий таркиб билан йўл олмоқда.

Бўлажак мундиалда Гана шарафини ҳимоя қилувчи футболчиларнинг тўлиқ қайдномаси билан танишинг:

Дарвозабонлар

Посбонлар чизиғида ҳам маҳаллий, ҳам Европа жамоаларида барқарор ҳаракат қилаётган ишончли дарвозабонлар танлаб олинган:

  • Бенжамин Асаре («Хартс оф Оук»)

  • Лоуренс Ати-Зиги («Санкт-Галлен»)

  • Жозеф Ананг («Сент-Патрикс Атлетик»)

Ҳимоячилар

Мудофаа чизиғидан асосан Франция ва Испания олий лигаларида тобланган, жисмоний жиҳатдан бақувват бўлган ҳимоя вакиллари жой олган:

  • Баба Абдул-Рахмон (ПАОК)

  • Гидеон Менса («Осер»)

  • Марвен Сеная («Осер»)

  • Алиду Сейду («Ренн»)

  • Абдул Мўмин («Райо Вальекано»)

  • Жером Опоку («Истанбул Башакшеҳир»)

  • Жонас Ажети («Волфсбург»)

  • Кожо Пепра Оппонг («Ницца»)

Яримҳимоячилар

Жамоанинг марказий ўзаги анча тажрибали ва креатив кўриниш олган. Бу ерда Томас Парти ва Абдул Фатаву каби номдор ўйинчилар асосий ролни бажариши кутилмоқда:

  • Элиша Овусу («Осер»)

  • Томас Парти («Вилярреал»)

  • Кваси Сибо («Овиедо»)

  • Огустин Боаке («Сент-Этиен»)

  • Калеб Йиренки («Норшелланд»)

  • Абдул Фатаву Иссаку («Лестер»)

  • Камал Сулеймана («Аталанта»)

Ҳужумчилар

Гананинг ҳужум чизиғи ҳар қандай рақиб мудофаасини ваҳимага сола олади. Боиси, ҳужумда АПЛ ва Ла Лигада тўпурарлик маҳоратини намойиш этаётган тезкор форвардлар йиғилган:

  • Кристофер Бонсу Баа («Ал Қодисия»)

  • Эрнест Нуама («Лион»)

  • Антуан Семенио («Манчестер Сити»)

  • Брендон Томас-Асанте («Ковентри»)

  • Принс Квабена Аду («Виктория Плзен»)

  • Иняки Уильямс («Атлетик»)

  • Жордан Айю («Лестер»)

Гуруҳдаги вазият: Эслатиб ўтамиз, Карлуш Кейруш шогирдлари бўлажак жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичида осон бўлмаган квартетдан жой олишган. Африка вакиллари плей-офф йўлланмаси учун амбицияларга бой Панама, дунё грандларидан бири Англия ҳамда тажрибали Хорватия терма жамоаларига қарши шиддатли баҳсларда майдонга тушишади. Бўлажак учрашувларда «қора юлдузлар»га чиройли ўйинлар тилаб қоламиз!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди