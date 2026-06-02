Hyundai Tucson yeni versiyonlara kavuştu: Hibrit ve önden çekişli modifikasyonlar

·260·Otomobil
Hyundai Tucson yeni versiyonlara kavuştu: Hibrit ve önden çekişli modifikasyonlar

Hyundai, Amerikan pazarında Tucson hibrit crossover serisini genişletti. Alıcılara aynı anda iki yenilik sunuldu: siyah dekorlu şık Night AWD versiyonu ve daha uygun fiyatlı önden çekişli hibrit seçenekler. 2026 model Hyundai Tucson Hybrid Night AWD, bu güncellemenin ana kahramanı oldu. Bu haberi Ixbt.com veriyor.

Yeni donanım seviyesi, üst düzey Limited versiyonunu temel alıyor ve agresif dış görünümüyle dikkat çekiyor. Crossover; karartılmış radyatör ızgarası, siyah ayna kapakları, cam çıtaları, amblemler ve 19 inçlik jantlarla donatıldı. İç mekandaki siyah tavan döşemesi bu stili tamamlıyor.

Donanım seviyesi açısından Night versiyonu, Tucson Hybrid Limited ile neredeyse aynı. 12,3 inçlik dijital gösterge paneli, aynı boyutta multimedya sistemi, panoramik cam tavan, temassız açılan bagaj kapağı, akustik ön cam, ısıtmalı ve havalandırmalı deri koltuklar ve sekiz hoparlörlü Bose ses sistemi pakete dahil.

Tucson Hybrid Night AWD'nin fiyatı, teslimat masrafları dahil 44.175 dolardan başlıyor ve bu, Limited versiyonundan yaklaşık 500 dolar daha pahalı. Aynı zamanda Hyundai, hibrit Tucson modelini daha erişilebilir hale getirdi. Artık seride, dört tekerlekten çekişli modellerden daha ucuz olan önden çekişli SE Hybrid ve SEL Hybrid versiyonları bulunuyor.

Giriş seviyesi önden çekişli Tucson Hybrid SE'nin fiyatı 32.550 dolar olarak belirlendi; bu, dört tekerlekten çekişli versiyondan 1.500 dolar daha ucuz. Tucson Hybrid SEL FWD'nin fiyatı ise 34.000 dolardan başlıyor ve bu da dört tekerlekten çekişli muadiline göre 1.500 dolarlık bir tasarruf anlamına geliyor.

HyundaiTucsonCrossoverHibritOtomobil
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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