Парагвай терма жамоаси ЖЧ-2026 учун якуний таркибни эълон қилди

·204·Спорт
Парагвай терма жамоаси ЖЧ-2026 учун якуний таркибни эълон қилди

Бўлажак ЖЧ-2026 мусобақаси старти тобора яқинлашиб келаётган бир пайтда, иштирокчи мамлакатларнинг бош мураббийлари дунё биринчилигида юрт шарафини ҳимоя қиладиган энг кучли футболчилар рўйхатини тузиб улгуришди. Навбатдаги расмий баёнот Жанубий Америка қитъасининг жанговар ва тиш-тирноғи билан курашадиган жамоаларидан бири — Парагвай миллий терма жамоаси томонидан эълон қилинди.

Парагвайликлар устози океан ортидаги муҳим баҳслар учун энг тажрибали ва айни пайтда юқори спорт формасида бўлган футболчиларни танлаб олди. Таркибдан маҳаллий, Жанубий Американинг етакчи клублари ва Европа грандларида тўп сураётган таниқли юлдузлар ўрин олган.

Мухлислар диққатига Парагвай терма жамоасининг мундиалда иштирок этадиган тўлиқ ва расмий таркибини тақдим этамиз:

Дарвозабонлар

Дарвоза чизиғида барқарорлик ва маҳаллий чемпионат юлдузларига ишонч билдирилган:

  • Орландо Хилл («Сан-Лоренсо»)

  • Гастон Оливейра («Олимпия»)

  • Роберто Фернандес («Серро Портеньо»)

Ҳимоячилар

Жамоанинг энг мустаҳкам ва тажрибали чизиғи бўлиб, бу ерда "Палмейрас" афсонаси Густаво Гомес етакчилик қилади:

  • Хуан Касерес («Динамо» Москва)

  • Густаво Веласкес («Серро Портено»)

  • Густаво Гомес («Палмейрас»)

  • Хуниор Алонсо («Атлетико Минейро»)

  • Хосе Канале («Ланус»)

  • Омар Алдерете («Сандерленд»)

  • Александро Майдана («Тальерес»)

  • Фабиан Балбуэна («Гремио»)

Яримҳимоячилар

Креативлик ва тезликка бой бўлган ушбу чизиқда Мигел Алмирон ҳамда Диего Гомес каби АПЛ ҳавосини кўрган юлдузлар асосий ролни ўйнашади:

  • Диего Гомес («Брайтон»)

  • Маурисио Магаляйнс («Палмейрас»)

  • Дамиан Бобадиля («Сан-Паулу»)

  • Брайан Охеда («Орландо»)

  • Андрес Кубас («Ванкувер»)

  • Матиас Галарса («Атланта»)

  • Каку («Ал Айн»)

  • Рамон Соса («Палмейрас»)

  • Мигел Алмирон («Атланта»)

Ҳужумчилар

Рақиб ҳимоясини ёриб ўтиш ва вазиятларни голга айлантириш вазифаси мана шу хавфли тўпурарлар зиммасига юкланган:

  • Густаво Кабалиеро («Портсмут»)

  • Алекс Арсе («Индепенденте Ривадавиа»)

  • Габриэл Авалос («Индепенденте»)

  • Исидро Питта («Ред Булл Брагантино»)

  • Хулио Энсисо («Страсбург»)

  • Антонио Санабрия («Кремонезе»)

Жамоа имконияти ҳақида: Парагвай терма жамоасининг ушбу таркиби жисмоний бақувватлик ва тактик интизом жиҳатидан жуда мутаносиб кўриниш олган. Жанубий Америка вакиллари гуруҳ босқичида ҳар қандай гранд жамоа учун жиддий ва ноқулай бош оғриғи бўлиши кутилмоқда. Бўлажак дунё биринчилиги баҳсларида ушбу ҳароратли жамоага чиройли ва сермаҳсул ўйинлар тилаб қоламиз!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15Андони Ираола «Ливерпуль» клуби билан икки йиллик шартнома имзолайдиБугун, 07:14«Реал Мадрид»нинг ёш юлдузи Сезар Паласиос Италия клубига ўтиши мумкинБугун, 07:02Стивен Жеррард мисолида: Нима учун Деклан Райс ҳали Олтин тўпга тайёр эмас?Бугун, 06:54МЛСнинг энг қиммат футболчилари рейтингида Лионель Месси юқори ўриндаБугун, 06:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди