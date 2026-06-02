Парагвай терма жамоаси ЖЧ-2026 учун якуний таркибни эълон қилди
Бўлажак ЖЧ-2026 мусобақаси старти тобора яқинлашиб келаётган бир пайтда, иштирокчи мамлакатларнинг бош мураббийлари дунё биринчилигида юрт шарафини ҳимоя қиладиган энг кучли футболчилар рўйхатини тузиб улгуришди. Навбатдаги расмий баёнот Жанубий Америка қитъасининг жанговар ва тиш-тирноғи билан курашадиган жамоаларидан бири — Парагвай миллий терма жамоаси томонидан эълон қилинди.
Парагвайликлар устози океан ортидаги муҳим баҳслар учун энг тажрибали ва айни пайтда юқори спорт формасида бўлган футболчиларни танлаб олди. Таркибдан маҳаллий, Жанубий Американинг етакчи клублари ва Европа грандларида тўп сураётган таниқли юлдузлар ўрин олган.
Мухлислар диққатига Парагвай терма жамоасининг мундиалда иштирок этадиган тўлиқ ва расмий таркибини тақдим этамиз:
Дарвозабонлар
Дарвоза чизиғида барқарорлик ва маҳаллий чемпионат юлдузларига ишонч билдирилган:
Орландо Хилл («Сан-Лоренсо»)
Гастон Оливейра («Олимпия»)
Роберто Фернандес («Серро Портеньо»)
Ҳимоячилар
Жамоанинг энг мустаҳкам ва тажрибали чизиғи бўлиб, бу ерда "Палмейрас" афсонаси Густаво Гомес етакчилик қилади:
Хуан Касерес («Динамо» Москва)
Густаво Веласкес («Серро Портено»)
Густаво Гомес («Палмейрас»)
Хуниор Алонсо («Атлетико Минейро»)
Хосе Канале («Ланус»)
Омар Алдерете («Сандерленд»)
Александро Майдана («Тальерес»)
Фабиан Балбуэна («Гремио»)
Яримҳимоячилар
Креативлик ва тезликка бой бўлган ушбу чизиқда Мигел Алмирон ҳамда Диего Гомес каби АПЛ ҳавосини кўрган юлдузлар асосий ролни ўйнашади:
Диего Гомес («Брайтон»)
Маурисио Магаляйнс («Палмейрас»)
Дамиан Бобадиля («Сан-Паулу»)
Брайан Охеда («Орландо»)
Андрес Кубас («Ванкувер»)
Матиас Галарса («Атланта»)
Каку («Ал Айн»)
Рамон Соса («Палмейрас»)
Мигел Алмирон («Атланта»)
Ҳужумчилар
Рақиб ҳимоясини ёриб ўтиш ва вазиятларни голга айлантириш вазифаси мана шу хавфли тўпурарлар зиммасига юкланган:
Густаво Кабалиеро («Портсмут»)
Алекс Арсе («Индепенденте Ривадавиа»)
Габриэл Авалос («Индепенденте»)
Исидро Питта («Ред Булл Брагантино»)
Хулио Энсисо («Страсбург»)
Антонио Санабрия («Кремонезе»)
Жамоа имконияти ҳақида: Парагвай терма жамоасининг ушбу таркиби жисмоний бақувватлик ва тактик интизом жиҳатидан жуда мутаносиб кўриниш олган. Жанубий Америка вакиллари гуруҳ босқичида ҳар қандай гранд жамоа учун жиддий ва ноқулай бош оғриғи бўлиши кутилмоқда. Бўлажак дунё биринчилиги баҳсларида ушбу ҳароратли жамоага чиройли ва сермаҳсул ўйинлар тилаб қоламиз!
…